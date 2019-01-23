«Красивый мальчик»: Красота спасет

С 24 января в прокате «Красивый мальчик», англоязычный дебют бельгийца Феликса ван Грунингена. Экранизация душещипательной книжки журналиста Дэвида Шеффа. Если вкратце - в ней автор рассказывает, как любовью и терпением помог сыну победить наркоманию. Грунинген снял кино совсем про другое.
В работе с таким материалом могло быть два результата. Сухая экранизация нравоучительной ходовой литературы (каковой роман Шеффа и является) - или нечто совсем иное, построенное на незамысловатом сюжете. Ура, получилось второе. Грунинген вовсе не стремится «рассказать историю» - тем более сделать это поинтереснее. Она есть - и этого достаточно. Режиссер затевает штуку много более амбициозную: хочет разрушить каноны жанра, снять «кино про наркоманию» так, как его никто прежде не снимал. И это у него получается.
Грунинген сам, выбрав в качестве исполнителя главной роли Тимоти Шаламе
, обрек свой фильм на сравнения с «Зови меня своим именем
». Тот прогремел, в первую очередь, потому, что вывел сюжет о влюбленности мальчика в мужчину из замкнутого игрушечного гетто ЛГБТ-кино в массовую культуру. Показал отношения героев как просто обычную историю, одну из миллиона, ничего из ряда вон. Примерно то же собирался сделать Феликс ван Грунинген в «Мальчике».
Это первый фильм «про наркоманов», в котором привязанность дана просто как болезнь. Да, тут ни разу не звучит сам термин наркомания, все называют пристрастие главного героя метамфитаминовой зависимостью и больше никак.
Более того - тут не показана сама по себе эта зависимость. В центре внимания - близкие больного, а не он сам. Это их, тех, кто его любит, драма. Стив Карелл
, звезда «Офиса
», «Охотника на лис
» и «Игры на понижение
», именно это и играет - любовь, озабоченность, тревогу, переживания. Но всё равно главное, что есть в картине - Шаламе. Он играет самого необычного наркозависимого в истории кино. Без мешков под глазами, лопнувших сосудов, фиолетовых рук и прочего «Реквиема по мечте
».
И да, с другим актером этот номер бы не прошел, при всей убедительности драматурги. Шаламе - и в «Мальчике» это становится окончательно ясно - обладает редкой способностью вообще ничего не делать в кадре, и при этом позволять зрителю вчитывать в это ничегонеделание всё, что угодно. Влюбленность, наркотическую зависимость, решение теоремы Ферма, охоту на тигра. Чистый эффект Кулешова: ничего не выражающий предмет воспринимается в зависимости от контекста.
Одновременно в «Мальчике» становится ясно, что и сам Шаламе, и его феноменальное умение ничего не делать на экране - явление во многом кризисное. Даже сам его типаж свидетельствует, что в мире стандартов мужской привлекательности царит застой. Все до отвращения стабильно со времен «Приключений Электроника
»: кудряшки, родинки, усредненная подростковость. Но главное - Шаламе сделал себе имя в сюжетах, некогда бывших скандальными и бунтарскими. В историях болезненной привязанности, запретной любви. Когда-то они волновали, беспокоили, смущали. Это было то, о чем вслух говорить нельзя - и именно потому об этом можно снимать кино. Шаламе одним своим слащавым экстерьером и умением просто жить внутри кадра убил формат «кино не для всех». Сделал его удобоваримым, обычным. Приравнял «Гибель богов
» к мелодрамам, а «На игле
» к семейным комедиям. Когда-то здесь буянили титаны - Хельмут Бергер
, фассбиндеровские любимчики. А теперь он остался один - кудрявый мальчик, которого иначе как красивым не назовешь. Но больше про него сказать нечего.
«Красивый мальчик
» в прокате с 24 января
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