«Море соблазна»: Рыба моей мечты

Мэттью Макконахи выбирает между Энн Хэтэуэй и тунцом
Американец Бейкер Дилл (Мэттью Макконахи
), бывший морпех, прошедший войну в Ираке, одержим рыбалкой на затерянном в водах Мирового океана острове Плимут, нравами напоминающий захолустную провинцию, где все слухи между сотней жителей расходятся с бешеной скоростью. Правда, с благоприятным тропическим климатом, живописным побережьем и чистейшим океаном.
Загадочное прошлое, любовная интрижка с владелицей местного бара (единственного на Плимуте) Констанс (Дайан Лэйн
), ну и странная мечта поймать самого большого тунца, которого, кажется, кроме Бейкера Дилла никто никогда и не видел, превращают его в, пожалуй, самого заметного жителя Плимута. А тут еще на весь покрытый зеленью остров пока невезения (рыба не поддается на уловки) заявляется бывшая жена Дилла Карен (Энн Хэтэуэй
) вместе с новым мужем – явно, бандитом, хотя по факту бизнесменом Фрэнком (Джейсон Кларк
), который, как сразу же разносит местная молва, не только любит поразвлечься с малолетними проститутками, но и изрядно поколотить жену. Жертва домашнего насилия хочет расквитаться с мужем нынешним руками мужа бывшего. Тем более Карен прекрасно знает, как заставить Бейкера Дилла совершить преступление – надавить на главную его рану – нет, не тунца, а сына-подростка, который, кажется, тоже постоянно подвергается побоям со стороны жестокого отчима.
Имя Стивена Найта
, автора монофильма с Томом Харди
«Лок
», в качестве режиссера и сценариста «Море соблазна
» обещало остросюжетный триллер, Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй в главных ролях – триллер психологический, возможно, с уходом в неонуар, а адаптированное для российского проката название сулило мелодраму. Сложно было представить, что «Море соблазна» в итоге окажется невнятной мешаниной жанров, в большей части экранного времени повествующей о мужчине в поисках рыбы его мечты. «Господи, пошли уже этому человеку его тунца!» - восклицает примерно через полчаса после начала картины герой Джимона Хонсу
, помощник заядлого рыболова. И это восклицание – единственная адекватная эмоция, не покидающая на протяжении почти всей ленты, которая длится без малого два (!) часа. Реши Найт экранизировать «Сказку о рыбаке и рыбке», получилось бы более занимательно. Но он в качестве источника вдохновения выбрал зачем-то непосильного Эрнеста Хемингуэя. «Мало поймать рыбу – с ней еще надо доплыть до берега».
Спасает порой бессмысленную околесицу, происходящую на экране, конечно, природа. Снимали Плимут на острове Маврикий – «Море соблазна» первый голливудский фильм, который создан на острове, только недавно открывшемся для съемочных групп. И, конечно, Мэттью Макконахи, который с каждым годом выглядит все более драматично в роли трагических отцов, мечущихся вдоль кукурузных полей. Стивен Найт, конечно, передает привет Кристоферу Нолану, но «Интерстеллара», даже не смотря на появление Энн Хэтэуэй (красивой и здорово одетой, но почему-то временами не совсем хорошо играющей), все равно не получается. Вымученный сюжетный кульбит в финале, призванный оправдать этот киноопус «В поисках тунца», со своей задачей не справляется. Пришел невод с одною тиной.
«Море соблазна
» в прокате с 24 января
.