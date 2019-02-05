«Лего Фильм 2»: Жирный троллинг

Анимационное подразделение Warner Bros. вместе с главным конструктором всех времен и народов Lego продолжают пожинать успехи запущенной в 2014 году франшизы. Ровно через пять лет после выхода первого «Лего фильма
», устроившего своеобразную революцию в кинотеатральной анимации, где место нашлось не только детям и их родителям, но и подросткам, молодежи и бездетным зрителям – тоже вполне подходящей для анимации аудитории. Пять лет, правда, не прошли даром, и законы кинотеатрального бизнеса продиктовали свои правила. Как результат – «Лего фильм 2
», с одной стороны, с привычными шутками про мрачного Бэтмена и новыми, про полноценную «Лигу справедливости», а с другой - не без уступок возрастному рейтинги 6+ (а то и 0+).
Несмотря на то, что «Лего фильм 2» - история самостоятельная, вспомнить, что происходило в первом фильме, здесь важно. Действие происходит также в Кирпич-граде, главной звездой которого стал простой, но очень оптимистичный паренек Эммет. В город прилетают Duplo – огромные конструкторы с большими добрыми глазами, милым детским голосом и дикой всеядностью, в том числе по отношению к дружелюбным сердечкам, с помощью которых Эммет надеялся наладить контакт с пришельцами. За пять лет (а именно столько и в «мультяшной» жизни прошло времени) Кирпич-град пытались несколько раз восстановить после нашествия DUPLO, но потом забили и увязки во мраке тлена и разрушения. Все. Кроме, естественно, Эммета, который даже в мрачном Апокалипс-граде, как теперь называют родину позитивного строителя, умудряется найти что-то хорошее. Тот же утренний кофе, правда, уже с не самым дружелюбным баристой, тот же путь по некогда любимым местам, ну и, конечно, все та же песня «Все у нас прекрасно», которую теперь слушает только Эммет. Остальные, в том числе и его боевая подруга Люси, предпочитают более готический вариант «Все у нас ужасно».
Позитивные фигурок из детского Lego оказываются лишь проводниками в еще более позитивную Падруженскую систему, где правит королева Многолика Прекрасная – не очень понятно, добрая или злая, но совершенно точно гибкая и многофункциональная, способная из лошади или «единорожки» превратиться во все, что угодно, в том числе и в то самое ужасающе-розовое сердечко. Именно приспешники Многолики Прекрасной похищают из Апокалипс-града друзей Эммета, в числе которых не только его дорогая Люси и любимая зрителями Кисонька, но и, конечно, ответственный за серьезные шутки Бэтмен, которому придется пересмотреть свои взгляды на семейную жизнь.
В отличие от первого «Лего фильма», который снимали апологеты проекта Фил Лорд
и Кристофер Миллер
, здесь режиссером выступил Майк Митчелл
, на счету которого, например, недавние «Тролли
». Эстетика анимационного мюзикла перекочевала в «конструкторский» мультфильм. Поначалу все это кажется стебом, жирным троллингом (особенно когда несколько раз подряд идут шуточные музыкальные номера), но уже на половине фильма, когда уже серьезно начинает подташнивать радугой, становится понятно, что это вполне обдуманный подход, направленный именно на детскую аудиторию, а вовсе не для взрослых зрителей, которые явно не досчитаются во втором «Лего» ярких гэгов и привычного сарказма.
Начинаясь как ироничная история о тотальном, поработившем мир суперпозитиве, не упуская шуток на актуальную феминистическую тему, «Лего фильм 2» в итоге превращается – увы и ах – в слишком добрую сказку о мире во всем мире (точнее даже вселенной), важности всегда хоть немного оставаться ребенком, благополучной семье, у которой «все прекрасно» за исключением мелочей: фигурально – в виде разбросанных по полу деталей от «Лего».
«Лего Фильм 2
» в прокате с 7 февраля
.