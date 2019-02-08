«Завод» Юрия Быкова: Кто сильнее, тот и прав

Денис Шведов защищает работяг родного предприятия
Пять доведенных до отчаяния рабочих фабрики по производству ничего, возглавляемых обезображенным контузией нелюдимом по прозвищу Седой (Денис Шведов
), берут в заложники владельца, местного коммерсанта Калугина (Андрей Смоляков
), пару дней назад объявившего о банкротстве и роспуске нерентабельного предприятия. Мужики закрывают хозяина в подсобке и требуют невыплаченную за полгода зарплату (черт с ним, с заводом), Калугин соглашается, звонит своим ЧОПовцам, и те приезжают с сумкой денег. Все заинтересованы разойтись быстро и по-тихому, но так не получается, поскольку в момент сделки как из-под земли появляются неизвестно кем вызванные бойцы из СОБРа с автоматами.
Безвыходную ситуацию придется разрешать с помощью длинных переговоров, с привлечением журналистов и прокуратуры, выяснений взаимоотношений и стрельбы. Попутно расскажут все про каждого из участников пьесы – их характеры, отягчающие жизнь обстоятельства, слабые места, сильные стороны и все прочие детали, обуславливающие драматургию фильма. До финала доживут не все.
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Это только кажется, что «Завод
» Юрия Быкова
– настоящее народное кино, обреченное на успех из-за того, что впервые рассказывает историю простолюдинов и несправедливого к ним отношения. Народ у Быкова – бедный и слабый, жалкий народ. Кому это понравится? У каждого из героев дома имеются отягчающие жизнь обстоятельства – непроходящий кашель, больная мать, трое детей, – толкающие их на путь бунтарства. Каждый ищет справедливости, но боится потерять то, что есть. Болевые точки имеются и у «прислужников режима», в частности, у Антона (Владислав Абашин
), начальника охраны Калугина, от рака умирает жена. И лишь зачинщик бунта Седой – человек без слабых мест и готов идти до конца, ведь у него только судороги от контузии да злость на весь мир. При этом сам он считает себя Робин Гудом, умело скрывая, как глубоко презирает свой народ, не готовый борьбе, к революции.
Простые работяги, втянутые в разборки не столько финансовые, сколько политические, сдохнуть за идею не готовы, и после фразы «Вы рабы, так и будете говно жрать» начинают проситься домой. Не нужны им деньги, жизнь дороже правды, тут даже Калугин, явно существующий на этой планете не по закону, становится роднее и ближе, чем бесчувственный «долбанутый» Седой. Олигарх вообще умным оказывается, утверждает, что «нет никакой справедливости, есть жизнь». Живи и не бузи, все равно ничего не изменишь. Так, мол.
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Тема охотника и добычи, противостояния силы и насилия, поиски правды, которая, как известно, у каждого своя – константа творчества Быкова, начиная с короткометражки «Начальник
» десятилетней давности, в которой два грабителя влезли на дачу к ФСБ-шнику и сами стали жертвами. В дебютном полном метре «Жить
» Быков отвечал на вопрос о цене жизни, в «Майоре
» - погружался в вязкий мир правоохранительной системы, легко подставляющей чужих, чтобы своих не сдавать. Далее был «Дурак
», самая известная его картина, о ЖКХ и безразличии всех ко всем. «Завод», еще один фильм с названием из одного слова, похож на изделие этого самого предприятия – железную палку, которую Седой вставляет в станок и сгибает в дугу. Законченная деталь (Быков-драматург четко следит за цельностью сюжета и не допускает ошибок), многофункциональная, но есть подозрение, что потребитель не поймет, куда ее вставлять.
О Быкове-композиторе много говорить не хочется: музыка ужасна, ее много, она забивает диалоги. А вот Быков-режиссер уверенный профессионал, и, надо сказать, трехчасовая картина, в которой 90% действия происходит в цехе завода, смотрится нескучно и живо. Актерский ансамбль хорош, сюжет динамичный, характеры раскрываются и развиваются, все «работает». Вопросы, заложенные в фильм, объемны, хотя и несколько топорно изложены. Ответственный также за пропагандистский тошнотворный сериал «Спящие
», после резкой критики объявивший о том, что уходит из кино, Быков слегка перебрал в новой картине свое мировоззрение. Правда, уверенных ответов у режиссера нет: при всей отточенности формы, начинка полна сюрпризов. Здесь можно найти и наивную демагогию про отсутствие правды, и камень в огород бунтарей против заведенного порядка, и сочувствие всем, не только бедным, зависимым, угнетенным. Последнее важнее всего, потому что являет еще и Быкова-человека, неравнодушного и восприимчивого.
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Жаль, конечно, что лучшим решением в ситуации противостояния бедных и богатых для Быкова, согласно его фильму, является вмешательство силовых структур. Есть в этом какое-то глобальное противоречие. Можно ли добиться справедливости насилием? Нет. А силой? А силой можно.
«Завод
» в прокате с 7 февраля.