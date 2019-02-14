«Капернаум»: Без бумажки - ты букашка

Номинированная на «Оскар» остросоциальная драма о людях без документов
фото: Russian World Vision
Так получилось, что 14 февраля в российский прокат выходят сразу два предельно реалистичных фильма, рассказывающих о тяжелой доле людей без документов – «Айка» Сергея Дворцевого и «Капернаум» Надин Лабаки. У картин много общего: режиссерский метод встраивания сценария в жизнь, схожие драматичные женские истории (вплоть до некоторых одинаковых сцен), ставка на непрофессиональных актеров, премьеры в Каннах, выдвижение на «Оскар». «Капернауму» повезло немного больше – он получил номинацию и претендует на звание лучшего фильма на иностранном языке. Академики предпочли его плотный сюжет и многофигурность «Айке», в которой солирует одна, хоть и лучшая, по версии Каннского фестиваля, актриса.
«Капернаум» начинается с нескольких ярких, но тревожных интродукций. Сперва – построение в шеренгу задержанных без документов африканских женщин. Затем – воздушная панорама бедных кварталов Бейрута и проезды по нищим, но насыщенным красками улицам ливанской столицы. Убогий город сменяет скромный зал суда, куда в наручниках вводят растрепанного 12-летнего мальчика с умными глазами, Зейна (Зейн Аль Раффеа). Его арестовали за то, что он ударил ножом одного «сукина сына», и дали 5 лет тюрьмы, как взрослому. Мать и отец утверждают, что он всего лишь нашалил, но тут внезапно мальчик объявляет, что подает иск против родителей. Он хочет засудить их за то, что они родили его на свет.
фото: Russian World Vision
После этого мы узнаём историю мальчика, и без труда понимаем, почему у него есть претензии к отцу с матерью. Зейн - старший ребенок, и он работает, помогает младшим, которых в семье столько, что не сосчитать. Ни одному из детей родители не могут предоставить ни только безопасную и обеспеченную жизнь, но даже минимальную любовь, заботу, чистую одежду. Но самое главное – эти люди настолько бедны, что ни у одного из детей нет документа о рождении. А значит, они не могут ходить в школу, не могут получить медицинскую помощь в больнице. И, когда они подрастут, у них не будет паспорта.
Точкой невозврата послужит продажа за еду 11-летней сестры Зейна, Сахар (Цедра Изам). Ее отдают взрослому мужчине, который испытывает к ней нездоровый интерес и собирается срочно жениться, хотя Сахар еще ребенок. Зейн, умеющий постоять и за себя, и за любимую сестру, пытается сопротивляться этому союзу, но не в силах его предотвратить: Сахар увозят, и, озлобившись, мальчик уходит из дома прочь. Его путь пересекается с эфиопской мигранткой Рахиль (Йорданос Шифероу), которая работает уборщицей в парке аттракционов и прячет в подсобке младенца – если его заметят, экстрадируют обоих. В том же парке работает пожилой чокнутый армянин в супергеройском трико, который называет себя кузеном Человека-паука - Человеком-тараканом. Второстепенный, но важный персонаж: именно он произносит комичный и горький монолог о том, что между людьми и насекомыми почти нет разницы. Кстати, на его трико и вправду вместо паука изображен таракан.
фото: Russian World Vision
Ливанка Надин Лабаки совместно с кастинг-директором Дженнифер Хаддад подбирала в «Капернаум» (название во французском языке обозначает «хаос») непрофессиональных актеров, чьи биографии были похожи на жизнь их персонажей. Почти всех нашли в ходе такого стрит-кастинга. В роли Зейна снялся сирийский мальчик с таким же именем, проживающий в Ливане в одном из тех районов, что мы видим в фильме, даже в худших обстоятельствах. Как и его герой, он с малых лет работает нелегально. Зейн никогда не был в школе и на момент съемок фильма не мог написать свое имя. Девочка, которая играет роль Сахар – также сирийская беженка, которую встретили, когда она продавала на улице разные мелочи. Никто из детей, проходящих кастинг, не знал, сколько им лет, когда и где они родились, и они никогда не праздновали свой день рождения. Та же история с эфиопкой Йорданос Шифероу: как и ее героиня, она находилась в стране без документов и сразу после съемок в сцене ареста была реально арестована за то же самое (авторы фильма ее выручили, как выручили и Зейна, который в настоящее время живет с семьей в Норвегии и ходит в школу).
Во время съемок Надин Лабаки просила героев действовать спонтанно и, если надо, переписывала сценарий под них. Точно так работает и Сергей Дворцевой, добиваясь полного слияния вымысла и действительности и наполняя картину гуманистическими идеями о бедственном положении миллионов. И все же «Капернаум», в отличие от «Айки», в конечном счете обнадеживает и впускает лучи света, хотя несколько скатывается к проповеди, оперируя такими жирными метафорами как младенец, прикованный железной цепью к кроватке. В конце концов, это простительно человеку, для которого важнее не кино и «Оскар», а реальная помощь людям.