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«Как приручить дракона 3»: Тайная жизнь домашних рептилий

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20 февраля 2019
Заключительная часть приключений Иккинга и Беззубика

Добро пожаловать на остров Олух – удивительный и неповторимый край, где люди живут бок о бок с драконами. Здесь можно увидеть великое множество мифических птеродактилей всех видов и мастей – от ночной фурии до жуткой жути и от кошмарного пристеголова до криволапа. А также воинственных викингов под руководством молодого правителя Иккинга, который принял на себя эту суровую ответственность после смерти отца («Как приручить дракона 2»).

«Как приручить дракона 3»: Тайная жизнь домашних рептилий


Увы, посещают остров не только с туристическими целями. Гриммель со своими приспешниками приплыл к берегам Олуха для того, чтобы уничтожить всех драконов, а в первую очередь ночную фурию, то есть Беззубика – любимого дракона и верного друга Иккинга. Чтобы спасти великолепную черную рептилию и всю огнедышащую компанию, викинги отправляются в далекое путешествие, на край земли, где, по преданиям, расположился драконий рай.

В отличие от студии Pixar, славной своими дерзновенными экспериментами, сложными идеями и нестандартным выбором персонажей, компания DreamWorks animation хороша именно в том, что касается франшиз. Сиквелы и спиноффы «Шрэка», «Мадагаскара» и «Кунг-фу панды» зрители встречали всегда с большим энтузиазмом. Секрет прост: если философия Pixar провозглашает «История – это король», то DreamWorks основную ставку делает на мир и персонажей. Сюжет «Как приручить дракона 3» построен незамысловато: путешествия, эпические схватки, коварные предательства, хитрости и уловки врагов, благородство и самопожертвование друзей – все, как в хорошем приключенческом романе, предсказуемость которого, впрочем, никак не умаляет его увлекательности.

«Как приручить дракона 3»: Тайная жизнь домашних рептилий

Однако главный аттракцион не в сюжетных поворотах, а в том, что зрителям предлагается новая встреча с любимыми героями (дуэт Иккинга и его питомца бесподобен) и очередное захватывающее путешествие в удивительный, волшебный и прекрасный мир. Здесь есть все необходимое для истинных романтиков и любителей приключений: ветер наполняет паруса, морские волны величественно разбиваются брызгами о каменистый берег, а все предметы обихода разукрашены таинственными древними орнаментами. Но плюс к этому еще и драконы: пугающе прекрасные и трогательно ручные, способные унести своих владельцев за облака, а потом резвиться, будто веселые щенки. Кто же не мечтает, подобно жителям Олуха, поселить такого питомца в своей квартирке, а раз уж подобное невозможно, то хоть пофантазировать на тему за компанию с авторами фильма.

Уже из трейлера понятно, что драконов в завершающей части трилогии стало еще больше, чем в предыдущих. Они мельтешат вокруг Олуха, будто чайки вокруг плывущего парохода. Они собираются в мощные стаи. От них буквально нет прохода. Это еще что: ближе к финалу герои попадают в потайную землю драконов, фантастическое и невероятное пространство с удивительным ландшафтом и сложным освещением, где драконов – что рыб в море – поистине неисчислимое множество. DreamWorks определенно превзошли сами себя (всех остальных в этом смысле они превзошли уже давно), выдав зрелище такого масштаба, которое с первого раза и не осмыслишь.

«Как приручить дракона 3»: Тайная жизнь домашних рептилий

Однако запоминается фильм, как ни парадоксально (хотя почему парадоксально? как раз вполне логично) вовсе не массовыми сценами - эпический размах становится только фоном для событий куда более интимных… Запоминается фильм чудесной, трогательной и невозможно очаровательной романтической историей, разворачивающейся между Беззубиком и грациозной ослепительно белой Дневной фурией. И центральными в фильме станут вовсе не батальные сцены, изображающие битву за спасение мира, и даже не фантазийный визит в драконье логово, а тихие интимные эпизоды, посвященные первому свиданию двух драконов и их стремительные романтические полеты сквозь грозовое небо.

Ждет поклонников франшизы и огромное разочарование. Судя по всему, полнометражные приключения Иккинга и Беззубика закончатся третьим эпизодом. По крайней мере, его финал выглядит довольно окончательным и бесповоротным. Даже не из-за тех сюжетных поворотов, которые происходят в конце фильма, а из-за того, что к третьей части друзья изрядно подросли: они завершают эпизод уже не мальчиками, а мужчинами, и в конце жизнь их наполняется приключениями слегка иного рода, тоже, впрочем, весьма увлекательными, но относящимися к совершенно другому жанру кинематографа.

«Как приручить дракона 3» в прокате с 21 февраля.


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АнимацияДетское кино / ДетиМария Терещенко
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«Как приручить дракона 3»: Тайная жизнь домашних рептилий фотографии
«Как приручить дракона 3»: Тайная жизнь домашних рептилий фотографии
«Как приручить дракона 3»: Тайная жизнь домашних рептилий фотографии
«Как приручить дракона 3»: Тайная жизнь домашних рептилий фотографии
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