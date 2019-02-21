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«Тобол»: Пересядь с иглы петровского одобрения на нефтяную иглу

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21 февраля 2019
С произведениями писателя Алексея Иванова все складывается как-то не очень удачно – был отличный фильм Александра Велединского «Географ глобус пропил», в котором действие книжки, правда, перенесли в другую эпоху (из 90-х в начало «десятых»), в прошлом году вышло «Ненастье» Сергея Урсуляка, где с эпохой поступили ровно наоборот (из конца нулевых вернули в 1990-е), так, что сериал, казалось, безнадежно опоздал. Сейчас выходит «Тобол», где с датами-веками мудрить наконец не стали – что понятно, события-то происходят во времена давно минувшие. Но намудрили со всем остальным. Экранизация книжки, особенно столь масштабной, как «Тобол», – дело неблагодарное. Превращение и так, судя по всему, неудачной сериальной экранизации (а «Тобол» – это в первую очередь сериал) в почти двухчасовой фильм – затея и вовсе провальная. Настолько, что Иванов, вроде как, даже попросил убрать свое имя с титров. Но сноска «по мотивам романа» все же осталась. Идет она сразу после открывающих логотипов всех спонсоров картины (в СМИ фигурировал общий бюджет фильма и сериала в размере 390 млн рублей) – от Фонда кино до Газпрома и правительства Тюменской области.

«Тобол»: Пересядь с иглы петровского одобрения на нефтяную иглу
фото: "Централ Партнершип"

Начало XVIII века. Матвей Петрович Гагарин (Евгений Дятлов в мехах), первый Сибирский губернатор, что-то "мутит" (по-другому в контексте фильма объяснить его дела совершенно невозможно) с китайцами и грезит о золоте, которое есть где-то в малоизученных сибирских недрах. Мгновение спустя Гагарин уже в Тобольске - беседует с Семеном Ремезовым (Дмитрий Назаров в бороде) об этом самом золоте, еще мгновение - и он уже при дворе, в Санкт-Петербурге, где после очередной стройки (хорошеет столица при Петре Алексеевиче Романове) пучит глаза и громко и несмешно шутит Дмитрий Дюжев, как-то совсем уж отчаянно притворяясь Петром Великим.

С молчаливого одобрения молчаливой Екатерины I (Екатерина Гусева без реплик) Гагарин пытается провернуть аферу – заставить Петра отправить в Сибирь мирную экспедицию за золотом в личных интересах жаждущего войны, крови, власти (и как следствие обогащения) Гагарина. Там же при дворе отирается гвардеец, только научившийся воинскому ремеслу за границей и жаждущий попасть на настоящее поле боя, Иван Демарин (Илья Маланин с вечной улыбкой). Его-то и снаряжают в путешествие под громогласный хохот Дюжева-Петра: «Ну что, балабол, пойдешь на Тобол?»

«Тобол»: Пересядь с иглы петровского одобрения на нефтяную иглу
фото: "Централ Партнершип"

И это только начало. Дальше события в покромсанном для «полного метра» сериале «Тобол» развиваются еще стремительнее – это даже не чтение по диагонали или краткий пересказ для школьников книги Алексея Иванова, это быстрое пролистывание книжных страниц. Вот экспедиция – в проброс тут появляется ее командующий Бухгольц («уставший еще вчера» Александр Лазарев-младший), вот доходит она до Тобольска, где на арене появляется немка Бригитта (длинноволосая Агата Муцениеце), мучающаяся со своим мужем-алкашом (пытающийся казаться вечно молодым и вечно пьяным Филипп Рейнхардт), вот мирный швед (Андрей Бурковский, старательно изображающий заморский акцент неясного генезиса). Вот семья Ремезова, поначалу насчитывающая жену, дочь и сына Петьку в исполнении Павла Табакова, а ко второй половине фильма обрастающая еще двумя сыновьями, один из которых недавняя звезда «Движения вверх» Иван Колесников – в «Тоболе» ему досталось еще меньше экранного времени, чем в баскетбольной драме. Есть еще обязательная любовь: у шведа, который хочет домой, чтобы там создать семью (не будем шутить про шведскую) – с несчастной Бригиттой, у русского Ивана - с дочерью Ремезова. Экранное время молниеносно: за несколько минут проходят весна, лето, осень и снова зима. В эти месяцы, видимо, не происходит ничего важного (по крайней мере для сюжета фильма, но, возможно, не для сериала). И вот наконец война – куда без нее в современном отечественном кино, – джунгары (их играют в основном казахи) торжествуют.

Актеры, которых тут бесчисленное множество, в какой-то момент начинают жить по озвученному героиней Муцениеце принципу: «Я ничего не понимаю, но делать буду всё, что вы говорите». Многие реплики переозвучены заново – так, что зачастую вообще не попадают в слова, произносимые героями «Тобола». Чтобы зрители хоть что-то понимали в творящемся на экране хаосе, все время звучит музыка – то трагическая, то лирическая, то боевая.

«Тобол»: Пересядь с иглы петровского одобрения на нефтяную иглу
фото: "Централ Партнершип"

Книга Иванова, современного летописца Урала и Сибири, отличалась тем, что давала представление именно об истории Сибири, сталкивала характеры, обычаи, традиции разных народов, представляла, если можно так сказать, альтернативную историю. Про «шведа и русского», который «колет, рубит, режет» все знают со школы, но что происходило в это же время по ту сторону огромной теперь России – единицы. В фильме «Тобол» от масштабного летописания Сибири не осталось и следа – только строчка в финальных титрах (и то не самая первая) про Семена Ульяновича Ремезова, картографа, историка, художника и писателя. Человека больших знаний и талантов, а не очередного злобного, но справедливого «шефа» из «Кухни», которого окружают одни «огузки» – при всем уважении к работе Дмитрия Назарова, которая в «Тоболе» одна из лучших, если понятие «лучшие» для актерской игры в этом фильме вообще можно употреблять.

В этом кратком и бесталанном пересказе большой истории есть, как ни странно, одна любопытная мысль на злобу дня. Россия, состоящая из царя Петра с полусумасшедшим взглядом Дмитрия Дюжева (навсегда оставшемся в образе Космоса из «Бригады», откуда в «Тобол» перекочевали также и лишенная права слова Гусева, и актер с широким амплуа Павел Майков) и глуповатого Ивана, одурманенного войной как главной целью жизни, оказывается между стремящейся к миру, хотя то и дело подстегивающей, согласно фильму, войну Европой и мудрой, хитрой, не без «паршивой овцы» Азией. И в это перепутье погружает ее собственный же российский алчный губернатор. В данном случае - Матвей Гагарин, которого казнят несколькими годами позже – правда, не за провальную экспедицию в Тобольск за золотом, а за коррупцию. А практически сразу после сцены казни в фильме появятся огромные титры с благодарностями всем чиновникам Тобольска и Тюменской области во главе с ее губернатором. «Совпадение? Не думаю».

Фильм «Тобол» в кино с 21 февраля.


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«Тобол»: Пересядь с иглы петровского одобрения на нефтяную иглу фотографии
«Тобол»: Пересядь с иглы петровского одобрения на нефтяную иглу фотографии
«Тобол»: Пересядь с иглы петровского одобрения на нефтяную иглу фотографии
«Тобол»: Пересядь с иглы петровского одобрения на нефтяную иглу фотографии
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