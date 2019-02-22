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«Власть»: Вашингтонский обком

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22 февраля 2019
Кристиан Бейл вновь изменил внешность – на «сатанинскую».

«Власть»: Вашингтонский обком

1960-е, не самый опрятный и прилежный студент Йельского университета Ричард Чейни (Кристиан Бейл) погружается в пучину жизни неудачника. Обилие алкогольных напитков, вождение в пьяном виде и, кажется, полное отсутствие интереса к учебе вряд ли обещали парню успешное будущее, если бы не его жена Линн Чейни (Эми Адамс), однажды решившаяся на строгий разговор с супругом-рохлей. Ультиматум – или идешь строить карьеру, или ухожу – начало долгой истории про Дика Чейни, самого могущественного американского политика недавнего времени, ушлого республиканца, проделавшего путь от интерна в администрации Никсона до вице-президента Джорджа Буша-младшего.

«Власть» – в первую очередь, конечно, байопик, жанр сейчас популярный, но довольно опасный. Есть в нем желание либо удариться в крайности – показать либо идеальный лакированный образ, либо, напротив, обвинить героев минувшего во всех тяжких. Режиссер и сценарист Адам Маккей с иронией и сарказмом оказывается где-то между этих двух путей – безусловно демонизируя (возможно, заслуженно) Дика Чейни, он все же оставляет ему шанс на простую человеческую, не без огрехов, жизнь – в целом заботливого отца (хотя тоже есть вопросы) и заядлого рыболова. Такая вот политика с человеческим лицом. Впрочем «Власть» – это не только байопик, это настоящий памфлет. В ярких картинках, понятных даже далекому от страстей Белого дома зрителю.

«Власть»: Вашингтонский обком

В этом умении объяснить сложные для обывателя вещи простым языком – весь Маккей. Помните лежащую в ванной с бокалом шампанского Марго Робби, рассказывающую, будто подружке или любовнику, о причинах ипотечного кризиса? Это тоже дело рук Маккея, до «Игры на понижение» занимавшегося в основном продюсированием кинопроектов, но принявшего верное решение вернуться в режиссуру. Во «Власти» Маккей, правда, использует несколько иные приемы для изложения своей (именно своей – реальной, а, может, и не совсем, как предупреждается в титрах) истории о Дике Чейне. Тут и ирония по отношению к серьезным документалкам, и обманчивый хэппи-энд, и шикарный фантазийный диалог Чейна и его жены с цитатами из Шекспира. В общем всё, чтобы зритель не заскучал на не самом популярном жанре политического байопика.

Не обошелся Маккей и без личного талисмана – актера Кристиана Бейла, погрузившегося в роль со свойственным ему куражом. Набрал пару десятков килограммов, чтобы прочувствовать весь, так сказать, масштаб фигуры Чейна. А получая «Золотой глобус», и вовсе поблагодарил сатану за то, что помог сыграть ему эту роль. Не уступает Бейлу и Эми Адамс, которой тоже пришлось перевоплотиться в возрастную Линн Чейни, сыграть «стоящую за каждым великим мужчиной великую женщину» на протяжении почти пяти десятков лет. Без актеров второго плана, ответственных во многих случаях за комедийную составляющую, тоже не обошлось: Стив Карелл, играющий коварного и агрессивного министра обороны, первого политического учителя Чейни – Дональда Рамсфелда, и, конечно, Сэма Рокуэлла в образе Джорджа Буша-младшего. Портретное сходство последних просто неожиданно и удивительно, а то с каким удовольствием Рокуэлл играет глуповатого президента просто непередаваемо.

«Власть»: Вашингтонский обком

Да, «Власть» в определенном смысле карикатурна, нет здесь попыток сделать большинство героев объемными и неоднозначными, но фильм этого и не требует. «Власть» – именно что здоровое представление о современной политике с ее «серыми кардиналами», вершителями судеб и вечном хаосе, творящемся в стенах Белого или любого другого власть имущего дома. Кино современное, актуальное, учитывая тему, не без оглядки на нынешние политические процессы – как внутри страны, так и за ее пределами. Но если бы все байопики о сильных мира сего выглядели, как фильм Маккея, то и людей, реально разбирающихся в политике, а не занимающихся исключительно диванной аналитикой и агрессивными криками «за» или «против», было бы значительно больше. Может, и история в ироничных картинках, в отличие от серьезных архивных источников, будет лучше понятна будущим поколениям.

«Власть» в прокате с 21 февраля.


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Американское киноБиография / БайопикМария Токмашеваполитика
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