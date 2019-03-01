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«Шедевр»: Смерть им к продажам

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1 марта 2019
В аргентинских галереях свои «Старики-разбойники»

«Шедевр»: Смерть им к продажам

В замусоренном ветхом доме Буэнос-Айреса живёт старик-художник Ренцо (Луис Брандони). Работы когда-то популярного экспрессиониста теперь продаются с трудом – даже в галерее его старинного друга Артуро (Гильермо Франселла) они почти не находят покупателей. Однако сам художник вполне бодр духом и телом, всем дерзит, продолжает плодотворно работать, складывая картины у стен, и даже завёл молодую подружку, не обращая никакого внимания на необходимость вносить арендную плату за дом.

Апофеозом проказ вредного художника становится порча собственной картины, которую против его свободолюбивых принципов уговорил нарисовать на заказ Артуро. В результате внутреннего протеста артиста весьма уважаемые заказчики увидели в центре композиции незамысловатое порнографическое граффити. Чаша терпения арт-сообщества была исчерпана, картины выставлены из галереи, а сам художник – из собственного дома, на пороге которого он и воссел на груде своего хлама, в компании собак, кота и неувядающего оптимизма. Правда, продлилось это недолго: при переходе улицы старика сбила машина...

«Шедевр»: Смерть им к продажам

Лирическая комедия Гастона Дюпра «Шедевр» существует в поле искусства – почти все её персонажи причастны к оному. В отличие от недавно вышедшей «Бархатной бензопилы», с сарказмом высмеивающей этот мир, как продажный, в «Шедевре» он весьма и весьма лоялен к артисту. Искусство здесь не мстит, а благодушно позволяет существовать всем и вся, незыблемое в своём величии. Оно служит полной индульгенцией и для художника, и для галерейщика, затеявшего для своего друга аферу с мнимой кончиной. Даже попытка убийства свидетеля этого сговора остаётся шуткой, ведь творец не может быть негодяем. «Смерть автора» становится толчком для новой жизни художника: картины, роли которых в фильме исполняют настоящие работы аргентинца Карлоса Герриарены, начинают успешно продаваться, и Ренцо, засев в горной глуши, неутомимо пишет новые, пока Артуро собирает дивиденды. Мероприятие сомнительное, но в чём ложь? Полотна подлинные, и они действительно хороши. А ведь без этой идеи и поддержки друга художник наверняка бы скончался от депрессии прямо в больнице, из палаты которой его собственная жизнь виделась пустышкой – ни семьи, ни детей, ни работы.

Несколько идиллический, «Шедевр» касается болезненных тем старости, одиночества, признания и страха смерти, но делает это крайне деликатно и даже с юмором. По сути его герои-трикстеры обманули саму смерть и пожинают плоды своей хитрости не где-нибудь, а в настоящем раю, только при жизни. Да, галерист теперь разъезжает на шикарном авто – но художник по-прежнему обитает в лачуге, ему нужен лишь свет (и солнечные батареи). Ведь всё, чего он по-настоящему хочет – работать, а всё самое важное в мире – абсолютно бесплатно. Фильм начинается созерцанием нарисованного пейзажа и заканчивается тем же самым видом, на натуре. Сложно сказать, что прекрасней, трудно найти момент, в который это созерцание может быть оплачено, а понять, чем за это платить, кажется и вовсе невозможным.

«Шедевр» в прокате с 28 февраля.

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Анна Кузьмина
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Бархатная бензопилаШедевр

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«Шедевр»: Смерть им к продажам фотографии
«Шедевр»: Смерть им к продажам фотографии
«Шедевр»: Смерть им к продажам фотографии
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