Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Середина 90-х»: Шоу Джоны Хилла

Рецензии на фильмы >>
12 марта 2019
Дебют известного актера очаровал всех ностальгирующих по временам скейта и MTV

«Середина 90-х»: Шоу Джоны Хилла

Середина 90-х. Тинейджер Стиви (Санни Сулджик) живет со старшим братом Иэном (инди-звезда Лукас Хеджес) и матерью-одиночкой Дэбни (Кэтрин Уотерстон). Мальчуган отчаянно ищет ролевую модель, но получается с трудом: мать занята заработком (и чуть-чуть личной жизнью), ее возлюбленные (камео Хармони Корина) ничему полезному не научат, так как обычно крадутся к выходу, а Иэн побивает и запрещает заходить к нему в комнату. Тягать братскую гантелю (не подумайте ничего) и списывать у него хиты музыкальной индустрии (The Alkaholiks, Wu-Tang Clan) приходится тайком. Вопрос, в какую сторону расти, решается сам собой: Стиви замечает подростков-скейтбордистов из гетто, которые ему кажутся крутыми почти как мыши-рокеры с Марса, вливается в коллектив, а дальше начинает пить, курить и прыгать на доске.

«Середина 90-х» - режиссерский дебют артиста Джоны Хилла, который не нуждается в представлении, но все же: вы его видели в «SuperПерцах», «Мачо и ботан», «Человек, который изменил все», «Не волнуйся, он далеко не уйдет» или сериале «Маньяк». Его «Середина» - та инди-картина года (пускай и прошлого), которая обычно очаровывает всех и становится флагманом американского независимого: скромная (главные звезды - Уотерстон и Хеджес), почти безоценочная (фильм начинается на полуслове и почти на нем же обрывается), наконец, выполненная в социально одобряемом жанре «Все, как мы любим». Круг интересов и вдохновителей Хилла понятен уже из названия, а безотказность апелляции к тем временам и именам - по тому, как к горлу мирового зрителя подступает ностальгия по 90-м.

«Середина 90-х»: Шоу Джоны Хилла

До российского проката Mid90s добрался ровно с тем опозданием, чтобы торжество последнего десятилетия XX века в массовой культуре уже было не пророчеством или статистическим прогнозом, но данностью. В «Капитан Марвел» на дворе 1995-й (середина 90-х как она есть), хит фейсбучных споров - документальный фильм «Покидая Неверленд», разбирающийся с педофольскими обвинениями к Майклу Джексону (тоже отчасти 90-е). Дальше - больше: в ближайшее пять-десять лет ностальгия миллениалов будет выпотрошена с благими и коммерческими намерениями в той же мере, что и благословенные 1980-е, колыбель современной массовой культуры, высококалорийный эскапизм, сопутствовавший рейганомике.

1990-е, конечно, из другого те(к)ста: ближе к телу, аскетичнее, с трясущейся камерой и аутентичными диалогами, голосом улиц, всхлипами первого опыта, музыкальной яростью и новой откровенностью, которую не мог позволить себе даже Новый Голливуд. В сущности, mid90s - это отрочество современного мира, его всемирное бунтарство и самоосознание, вылившееся в опыты телесности и свободы. То, что в 1990-е в прямом эфире исследовали бездельники и субкультурщики в диапазоне от Ричарда Линклейтера и Ларри Кларка до Хармони Корина и Гаса Ван Сента, у Хилла становится историей чуть ли не универсальной: немного рэпа, немного скейтбордов, немного Street fighter - ничего такого, что бы не походило на опыт тех, кто рос или родился в 1990-е (самому режиссеру в mid90s было как раз 12 лет). Когда в конце на несколько минут включается «фильм в фильме», снятый одним из персонажей на ручную камеру, становится совсем очевидно, что Джона Хилл не воспроизводил пот и нерв десятилетия, но бережно и небесталанно вытачивал реплику при помощи виртуозного ансамбля (в этом смысле «Середина 90-х» напоминает менее патетичную версию «Кислоты»).

«Середина 90-х»: Шоу Джоны Хилла

Осанна режиссерскому дебюту Хилла строится на двух хитах - эмпатии и ностальгии. Велико чумазое обаяние Санни Сулджика, мелькавшего в «Убийстве священного оленя» и «Не волнуйся, он далеко не уйдет»; оттуда же Хилл подрезал оператора Криса Бловелта. Ностальгия и вовсе чума столетия, хотя последнее дело полагать, что Хилл, как какой-нибудь Disney, хотел это чувство монетизировать. Он просто аранжирует историю взросления приметами эпохи MTV и скейтбордов, пускает за кадром музыку Трента Резнора и Аттикуса Росса (может себе позволить), а в финале пытается вынуть из зрителя душу довольно манипулятивным приемом. И это единственный за 85 минут момент, где режиссера и сценариста можно подловить: как бы он демонстративно ни отказывался от высказывания, в безмолвном эпилоге вдруг звучит голос 35-летнего, мимикрировавшего под подростка, мол, не бывает дурной компании, бывают люди, в которых никто не верит. Спасибо, папа, вернусь к восьми.

«Середина 90-х» в прокате с 14 марта.


версия для печати
персоны
Гас Ван СентЛарри КларкСофия КопполаХармони КоринРичард ЛинклейтерСанни СулджикКэтрин УотерстонЛукас ХеджесДжона Хилл
фильмы
Покидая НеверлендСередина 90-х

фотографии >>
«Середина 90-х»: Шоу Джоны Хилла фотографии
«Середина 90-х»: Шоу Джоны Хилла фотографии
«Середина 90-х»: Шоу Джоны Хилла фотографии
«Середина 90-х»: Шоу Джоны Хилла фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Этуш
9 марта ушёл из жизни актёр Владимир Этуш.

День рождения >>

Татьяна Аксюта
Наталия Антонова
Елена Аросьева
Валентина Лукащук
Татьяна Лютаева
Александра Мареева
Владимир Мсрян
Сергей Селин
Андрей Смирнов
Альфред Абель
Дорота Берковская
Хенрик Биста
Риз Койро
Лайза Миннелли
Беппе Фиорелло
Аарон Экхарт
все родившиеся 12 марта >>

Афиша кино >>

Первая республика
драма, исторический фильм
Россия, 2018
Русское краткое. Выпуск 3
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
ВМаяковский
арт-хаус, биография
Россия, 2018
Чайка
драма, комедия, экранизация
США, 2018
Водяная
детский фильм, фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Время возмездия
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2018
Добро пожаловать в Акапулько
боевик, комедия, триллер
США, Болгария, Мексика, 2019
Звонок мертвецу
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Норм и Несокрушимые: ключи от королевства
комедия, приключения, семейное кино
Индия, США, 2018
Пиковая дама. Зазеркалье
мистика, фильм ужасов
Россия, 2019
Рождённый стать королём
приключения, фэнтези
Великобритания, США, 2019
Середина 90-х
комедия, трагикомедия
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен