Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Пиковая дама. Зазеркалье»: Женщина в черном

Рецензии на фильмы >>
14 марта 2019
Три года назад выход фильма «Пиковая дама: Черный обряд» ознаменовал собой новый этап развития отечественного кино – от набивших оскомину комедий российские кинематографисты перешли к экспериментам с хоррорами. За прошедшие годы появилось немало упражнений в этом жанре и теперь – с выходом сиквела «Пиковой дамы», который с оригиналом связывает разве что «страшилка» про лысую даму, убивающую детей, – уже вполне очевидно, что отечественным хоррорам пора выходить на новый этап развития.

«Пиковая дама. Зазеркалье»: Женщина в черном

Мама Оли (Ангелина Стречина) и Артема (Даниил Муравьев-Изотов) погибает в автокатастрофе – ценой собственной жизни спасает своих детей. Отчим Оли и родной отец Артема далеко и возвращаться к детям не собирается. Так они оказываются в частном пансионе – в компании таких же, вроде бы, финансово обеспеченных, но брошенных детей. У одного – непутевый отец с молодой любовницей, у другой – мать-карьеристка, не замечающая проблемы дочери, третий – воспитан бабушкой, которая неизлечимо больна. Все они и оказываются в подмосковном «Хогвартсе», где есть свой Добби, противоречивый преподавательский состав и странные лекции про религию Месопотамии.

Читать также рецензию на первую часть «Пиковой дамы»

В мрачном пансионе, часть которого почему-то вопреки всем мерам безопасности, находится на ремонте, ребята находят странную комнату, где, как утверждают старинные легенды, много лет назад убивала детей графиня Оболенская, она же Пиковая дама, жаждущая новой крови и новых жертв. Теперь ее призрак готов исполнить любые желания – естественно, в обмен на жизнь.

«Пиковая дама. Зазеркалье»: Женщина в черном

Режиссером «Пиковой дамы. Зазеркалье» выступил Александр Домогаров-младший, два года назад заявивший о себе короткометражкой «Пустите детей» по рассказу Стивена Кинга «Детки в клетке». Уже в первой работе Домогаров-младший продемонстрировал вполне приличный потенциал в работе над жанром мистических триллеров. И в «Пиковой даме» этот потенциал раскрывается в полной мере. Режиссер умело создает мрачную атмосферу и отлично работает с актерами (кроме пары главных героев остальные ребята почти все – дебютанты в большом кино). В фильме, кажется, нет ничего лишнего, но не покидает ощущение, что все это мы уже проходили много раз. «Пиковая дама. Зазеркалье» демонстрирует весь технический прорыв, случившийся с жанром российского хоррора за последние несколько лет, но и точно так же показывает кризис идей и существование отечественных фильмов в определенных жанровых рамках, которые уже давно раздвинули создатели современных американских хорроров.

«Пиковая дама. Зазеркалье»: Женщина в черном

У новой «Пиковой дамы» явно был потенциал стать более мощным высказыванием на популярную нынче тему семьи и детско-родительских отношений. Но авторы и продюсеры, кажется, побоялись риска и пошли проторенной дорогой. Хотя это проблема не только «Пиковой дамы», а, пожалуй, всех недавних отечественных экспериментов с хоррорами, которые удается прилично снимать и отрисовывать, но пока не получается наполнять идеями и смыслами. В российских фильмах ужасов есть обязательная мистическая легенда о делах давно минувших дней и мрачная локация, с которой, кажется, у нас начинается работа над каждым образцом этого жанра. В «Пиковой даме. Зазеркалье» – это собственно история графини Оболенской и готический особняк, который снимали в усадьбе Быково недалеко от города Жуковский.

Было бы неплохо, если бы создатели нынешних хорроров обратили внимание не только на далекое прошлое и детские страшилки, но и на окружающую реальность, где тем для хорроров тоже предостаточно. Профессионально снимать «ужастики» уже научились, пора выходить на новый уровень.

«Пиковая дама: Черный обряд» в кино с 14 марта.


версия для печати
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские фильмыХоррор
персоны
Александр Домогаров (младший)Даниил Муравьев-ИзотовАнгелина Стречина
фильмы
Пиковая дама. ЗазеркальеПиковая дама: Черный обряд

фотографии >>
«Пиковая дама. Зазеркалье»: Женщина в черном фотографии
«Пиковая дама. Зазеркалье»: Женщина в черном фотографии
«Пиковая дама. Зазеркалье»: Женщина в черном фотографии
«Пиковая дама. Зазеркалье»: Женщина в черном фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валерий Потанин
13 марта скончался актёр Валерий Потанин.
Владимир Этуш
9 марта ушёл из жизни актёр Владимир Этуш.

День рождения >>

Павел Воля
Роман Курцын
Ирина Низина
Ингрид Олеринская
Наталья Суркова
Нелли Уварова
Пётр Юрченков (младший)
Ольга Яковлева
Алексей Янин
Джейми Белл
Юрие Дарие
Майкл Кейн
Крис Клайн
Билли Кристал
Меган Фоллоуз
Энсел Эльгорт
все родившиеся 14 марта >>

Афиша кино >>

Первая республика
драма, исторический фильм
Россия, 2018
Русское краткое. Выпуск 3
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
ВМаяковский
арт-хаус, биография
Россия, 2018
Середина 90-х
комедия, трагикомедия
США, 2018
Чайка
драма, комедия, экранизация
США, 2018
Водяная
детский фильм, фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Время возмездия
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2018
Добро пожаловать в Акапулько
боевик, комедия, триллер
США, Болгария, Мексика, 2019
Звонок мертвецу
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Норм и Несокрушимые: ключи от королевства
комедия, приключения, семейное кино
Индия, США, 2018
Пиковая дама. Зазеркалье
мистика, фильм ужасов
Россия, 2019
Рождённый стать королём
приключения, фэнтези
Великобритания, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен