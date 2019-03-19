«Другой»: Дыра - это нора

Ирландский хоррор про страх почвы и сомнения в собственном ребёнке
Ирландия уникальна своей историей и кельтской мифологией, а потому нет ничего удивительного в том, что хоррормейкеры стали потихоньку осваивать эту благодатную почву. Несколько лет назад Корин Харди поставил ленту «Из тьмы», тем самым проторив себе дорогу в Голливуд и во вселенную Джеймса Вана. Теперь настал черёд Ли Кронина и его фильма ужасов «Другой», который, наверняка, позволит режиссёру сделать карьеру под крылом всё того же Вана или Джейсона Блума.
Сюжет начинается на дороге, проторенной многими представителями жанра. Молодая мама Сара (Шана Керслейк
) поселяется с сыном Крисом (Джеймс Куинн Марки
) в захолустье. Поначалу всё идёт хорошо: прогулки с ребёнком в парк аттракционов, посиделки с коллегами по работе и тихая, мирная жизнь без суеты больших городов. Но обнаружение в ближайших лесах дыры в земле (оригинальное название фильма The Hole in the Ground) и встреча со старухой Норин (звезда финского кино Кати Оутинен
), заявившей, что её сына кто-то подменил, приводят к тому, что Сара начинает сомневаться в собственном ребёнке. Крис теперь не боится пауков, любит макароны с сыром и вообще ведёт себя паинькой. При этом сама Сара тщательно скрывает чёлкой непонятный шрам на лбу и избегает разговоров об отце мальчика, так что окружающие не особо доверяют её паническому страху и домыслам, что в доме под видом ребёнка живёт какое-то злобное существо.
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Кронину вместе с соавтором сценария Стивеном Шилдсом
удалось объединить кельтскую мифологию со страхом перед неизведанным, который здесь олицетворяют таинственный обвал в почве, и чудовище, сочетающее в себе темную сторону личности (доппельгангера) и оборотня (баггейна). Сара по сюжету оборачивается Орфеем, отправляющимся в Аид на поиски Эвридики, и, словно Алиса, через в нору попадает не в Страну чудес, а в самый страшный свой кошмар. Впрочем, подобное же проделывала героиня Льюиса Кэрролла
в игре Американа Магки
. А сам Крис, поначалу напоминающий Капитана Призрака из спин-оффа и сиквела Life is strange
, ближе к финалу превращается в смесь Супермена
с Дэмиеном Торном
.
Картина держит в напряжении не за счёт скримеров и рек трэшевой крови. Оператор Том Камерфорд
и композитор Стивен Маккеон
нагнетают атмосферу тягучими крупными планами дороги и мелахоличной мелодией, способными навеять вселенскую тоску и тревогу. При этом нам практически не показывают страшное, многое остаётся за кадром и в темноте, а на первом плане ощущения главной героини, что наводит на мысль не о мистике, а о её тяжёлом психологическом состоянии. Отсюда и неоднозначность финала, внушающая не облегчение от пережитого стресса, а тревогу за будущее ребёнка. Мы так и не выяснили, на самом ли деле мальчик был похищен злобной сущностью, или перед нами было воспалённое воображение Сары.
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Не в последнюю очередь лента своим успехом обязана актёрскому дуэту Шаны Керслейк и Джеймса Куинна Марки. По сути это фильм двух актёров, и оба справились с этим практически идеально. Другое дело, что медленный темп повествования и вопросы, оставшиеся без ответов, не каждому придутся по душе.
«Другой»
в прокате с 21 марта
.