«Другой»: Дыра - это нора

Сюжет начинается на дороге, проторенной многими представителями жанра. Молодая мама Сара ( Шана Керслейк ) поселяется с сыном Крисом ( Джеймс Куинн Марки ) в захолустье. Поначалу всё идёт хорошо: прогулки с ребёнком в парк аттракционов, посиделки с коллегами по работе и тихая, мирная жизнь без суеты больших городов. Но обнаружение в ближайших лесах дыры в земле (оригинальное название фильма The Hole in the Ground) и встреча со старухой Норин (звезда финского кино Кати Оутинен ), заявившей, что её сына кто-то подменил, приводят к тому, что Сара начинает сомневаться в собственном ребёнке. Крис теперь не боится пауков, любит макароны с сыром и вообще ведёт себя паинькой. При этом сама Сара тщательно скрывает чёлкой непонятный шрам на лбу и избегает разговоров об отце мальчика, так что окружающие не особо доверяют её паническому страху и домыслам, что в доме под видом ребёнка живёт какое-то злобное существо.Кронину вместе с соавтором сценария Стивеном Шилдсом удалось объединить кельтскую мифологию со страхом перед неизведанным, который здесь олицетворяют таинственный обвал в почве, и чудовище, сочетающее в себе темную сторону личности (доппельгангера) и оборотня (баггейна). Сара по сюжету оборачивается Орфеем, отправляющимся в Аид на поиски Эвридики, и, словно Алиса, через в нору попадает не в Страну чудес, а в самый страшный свой кошмар. Впрочем, подобное же проделывала героиняв игре Американа Магки . А сам Крис, поначалу напоминающий Капитана Призрака из спин-оффа и сиквела Life is strange , ближе к финалу превращается в смесь Супермена Картина держит в напряжении не за счёт скримеров и рек трэшевой крови. Оператор Том Камерфорд и композитор Стивен Маккеон нагнетают атмосферу тягучими крупными планами дороги и мелахоличной мелодией, способными навеять вселенскую тоску и тревогу. При этом нам практически не показывают страшное, многое остаётся за кадром и в темноте, а на первом плане ощущения главной героини, что наводит на мысль не о мистике, а о её тяжёлом психологическом состоянии. Отсюда и неоднозначность финала, внушающая не облегчение от пережитого стресса, а тревогу за будущее ребёнка. Мы так и не выяснили, на самом ли деле мальчик был похищен злобной сущностью, или перед нами было воспалённое воображение Сары.Не в последнюю очередь лента своим успехом обязана актёрскому дуэту Шаны Керслейк и Джеймса Куинна Марки. По сути это фильм двух актёров, и оба справились с этим практически идеально. Другое дело, что медленный темп повествования и вопросы, оставшиеся без ответов, не каждому придутся по душе. «Другой» в прокате с