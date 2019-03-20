«В объятиях лжи»: Мертвые дочери и доброта незнакомцев

анонс

19 марта «Другой»: Дыра - это нора Ирландский хоррор про страх почвы и сомнения в собственном ребёнке

14 марта «Пиковая дама. Зазеркалье»: Женщина в черном Продолжение популярного фильма 2015 года

13 марта «Покидая Неверленд»: Кумир поверженный — всё бог Документальный фильм про двух мужчин, которые рассказывают, что их в детстве растлил Майкл Джексон