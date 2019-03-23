«Балканский рубеж»: Народное миротворчество

Вызвавший немало споров боевик о событиях в Югославии
1999 год, Югославия. Некогда гражданский аэропорт Слатина занят сербским бандитом (Александар Сречкович
), терроризирующим местное население; в его распоряжении — команда из примерно ста боевиков. Спецгруппа, управляемая Беком (Гоша Куценко
), получает сверхважное задание: захватить аэропорт и удерживать его до прибытия колонны российских БТРов. Дело в том, что объектом интересуется еще и НАТО, а не только местные бандформирования, и лишь защитив его и от тех, и от других, можно рассчитывать на то, что в регионе установится мир. Герой Куценко понимает, что задание практически самоубийственное: отряд у него совсем малочисленный. Ситуацию не слишком разряжает даже прибытие в аэропорт подкрепления — двух местных полицейских и бывшего сослуживца Андрея (Антон Пампушный
), из-за импульсивности которого карьера, как его собственная, так и коллег, четыре года назад покатилась под откос.
«Балканский рубеж
» - основанный на реальных событиях боевик, постановкой которого занимался Андрей Волгин
. Фильмография этого режиссера может отпугнуть от экранов часть аудитории - скажем, снятый им sci-fi «Танцы насмерть
» исчерпывающе описывается одним словом - «провальный». Но в данном случае пугаться заранее не стоит, «Рубеж» - на удивление мастеровитый экшен с добротными (как минимум по меркам отечественного кино) спецэффектами и внятной историей, ясно объясняющей, кто на нашей стороне, а кто - нет. Это картина, способная похвастаться не самым звездным, но все же впечатляющим актерским составом: компанию Куценко и Пампушному составляют Равшана Куркова
и Милош Бикович
, в одном крошечном эпизоде также появляется Эмир Кустурица
. Такие ленты принято называть «зрительскими» - и нет никаких сомнений в том, что у «Рубежа» будет масса поклонников.
А вот какие мысли зрители вынесут с сеанса, вопрос отдельный. Лента Волгина — вроде бы о миротворчестве, аудитории напоминают о том, что Бек командует интернациональной группой, и что герои применяют боевые навыки исключительно ради защиты местного населения. Но для фильма, вроде бы рассказывающего о пути к миру, «Рубеж» как-то уж слишком активно ищет врага — и, разумеется, находит его. Супостаты в данном случае — бандформирования, НАТО и врач. Последний является чуть ли не единственным англоязычным персонажем фильма; в результате выясняется, что он и его помощница, дама стервозной внешности, работают в связке с террористами. Понятно, что в сегодняшней России такой идеологический подтекст только добавляет ленте очков, делает ее еще более зрительской — в том смысле, что поисками врагами вместе с героями «Рубежа» наверняка с радостью займется и значительная часть аудитории. Более того, можно предположить, что именно идеология позволит многим зрителям закрыть глаза на другие, не имеющие отношения к пропагандистскому посылу «Рубежа», огрехи.
А они определенно есть. Со спецэффектами вроде бы все в порядке, но авторы так увлекаются рапидом, будто считают, что он был только вчера изобретен. Куркова не так чтобы убедительна в роли снайпера — впрочем, проблема не столько в ее актерской игре, сколько в несоответствии образа (с другой стороны, в дилогии «Про любовь
» из Равшаны получилась довольно достоверная сотрудница полиции). Куценко и Бек — еще меньшее попадание в роль; правда, актер сам продюсировал проект и, вероятно, принимал участие в кастинге — так что ему, наверно, виднее, каким должен был получиться этот герой. Некоторые сюжетные линии никуда не ведут (бегающей по руинам малолетней девочке уделяется столько внимания, что начинает казаться: в развязке из нее сделают бога из машины; спойлер — этого не произойдет), другие выглядят бессмысленно развернутыми. Колонну российских БТРов, конечно, стоило заявить, но ради чего ей отдали такую часть хронометража, непонятно. Складывается ощущение, что историю растянули только для того, чтобы Роману Курцыну
досталось побольше экранного времени.
И наконец, в «Рубеже» есть совсем не обязательная и вялая любовная линия. Романтическая связь возникает между Андреем, героем Пампушного, и сербской медсестрой Ясной (Милена Радулович
). Хочется отметить, что в самом начале фильма Андрей выбрасывает из летящего вертолета связанного военнопленного. Окружающими этот поступок воспринимается как излишне импульсивный, не вполне однозначный, но в целом оправданный: а как еще обращаться с врагом? Далее из Андрея пытаются сделать эмоциональное ядро фильма, персонажа, к которому мы должны подключиться, чьи успехи в личной жизни должны вызывать у нас интерес и сопереживание. Если захотеть, именно в этом можно разглядеть основной посыл «Балканского рубежа»: твердо иди к собственному счастью, предварительно растоптав всех врагов.
«Балканский рубеж
» в прокате с 21 марта
.