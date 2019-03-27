«Парк развлечений»: Шекспир и сладкая вата

Сказочный аттракцион по мотивам реальных событий
На открытии сезона стокгольмского Луна-парка (карусели, стрельба по мишеням, дешёвое пиво) конкуренты из роскошного парка Тиволи (аттракционы, гала-представления, дворецкие в костюмах) устраивают толпе, собравшейся у ворот, весьма грязный сюрприз. Торжество оскандалено, разочарованная публика убегает в Тиволи. У окна, глядя на суматоху, хихикает главный инициатор проказы — восемнадцатилетняя красотка Нинни (Фрида Густавссон
), дочка хозяина парка Тиволи, вернувшаяся в родной дом из Лондона. Её замечает сын хозяина Луна-парка, Джон (Альбен Гренхольм
) — и мгновенно вспоминает череду взаимных проказ и лёгких телесных повреждений, служившую детским аккомпанементом к многолетней вражде их отцов. С возвращением Нинни счёт мог бы открыться заново, но с девушкой совсем не хочется спорить. Джон мечтает соорудить новые, невиданные по сложности американские горки; денег на осуществление проекта нет. Тем временем идёт Вторая мировая, и немцы занимают Париж.
Пытаясь разведать планы богатого конкурента, Джон находит в его кабинете... почти такой же макет горок, сделанный Нинни — они оба, оказывается, думают в одном направлении. Кроме этого, юноша находит письмо с эмблемой нацистов, и теперь подозревает соседа в связях с ними. Но ничто не может предотвратить неизбежное: Джон и Нинни ошеломительно влюбляются друг в друга.
Авторы «Парка развлечений
» уверяют, что он основан на реальных событиях и истории счастливой стокгольмской пары, объединившей свои развлекательные бизнесы. Однако картина прочно погружена в эстетику сказки, она подчёркнуто яркая, музыкальная, в меру вычурная. Ни мрачные военные эпизоды, ни взлом «четвёртой стены» не добавляют ей реализма. Никто не может разлучить влюблённых: ни бандиты, ни козни родителей, ни даже война. Весь сказочный мир вращается вокруг фигуры Нинни, на которую Джон смотрит преданными глазами. Она особенная. С ней в мир пришли чудеса. Эта девушка знает язык цветов, разговаривает со стрекозами, от её восторга по всей комнате разлетаются бабочки, а цветы, из которых сделано платье, расцветают и вянут в зависимости от её настроения. Эту девушку невозможно к чему-то принудить, она, как и чувства, должны жить и развиваться свободно. Шведская топ-модель Фрида Густавссон то ликует, то плачет, забавляясь с образом своей героини.
Можно сказать, что «Парк развлечений» сам по себе романтический аттракцион в стиле ретро, опасное, заворожительное путешествие из реальности в сказку и обратно. И в этом полёте каруселей самое важное, если кто-то сидит рядом и держит тебя за руку. Влюблённое сердце видит ярче. И какая девушка не захотела бы быть «королевой сердца» одного единственного? Так пусть же хоть иногда сказки сбываются.
«Парк развлечений
» в прокате с 28 марта.