«Дамбо»: Слон улетел, клоуны остались

Disney пошел слоном
Ветеран Первой мировой Холт Фэрриер (Колин Фаррелл
), когда-то выступавший в цирковом номере с конями, после войны надеется вернуться к привычной жизни, но не тут-то было. Сам Холт лишился руки, за время его отсутствия умерла жена, оставив сиротами дочь Милли (Нико Паркер
) и сына Джо (Финли Хоббинс
); кроме того, директор цирка Макс Медичи (Дэнни ДеВит
о), столкнувшись с финансовыми трудностями, распродал лошадей. В результате бывшему наезднику приходится переквалифицироваться в дрессировщика слонов – а тем как раз требуется особое внимание: одна из слоних произвела на свет малыша с аномально большими ушами. Над слоненком, получившим кличку Дамбо, поначалу все потешаются, но Милли и Джо быстро обнаруживают, что если его взбудоражить, он взлетит. В результате, после расставания с матерью и неудачного дебюта на арене, Дамбо становится настоящей цирковой звездой.
Оригинальный мультфильм «Дамбо
», ремейком которого является новая лента Тима Бертона
, вышел в 1941-м. Это самый короткий полный метр студии Диснея, всего-то час с небольшим. Главные действующие лица в мультфильме – собственно, сам слоненок и белая говорящая мышь в красном сюртуке. Этих двоих вполне достаточно, чтобы донести до практически любого зрителя ключевую мысль ленты: верь в себя, и все получится. Для ремейка, хронометраж которого – под два часа, напридумывали многочисленных новых персонажей, но знакомую историю вообще уложили в 45 минут. Далее героев картины отдают на растерзание В.А. Вандеверу (Майкл Китон
), магнату индустрии развлечений. Сперва он обещает Медичи, Фэрриерам и слонам счастливую жизнь в его луна-парке, но затем показывает зубы. За любезной улыбкой прячется даже не эгоистичный делец, а настоящий демон в человечьем обличье; роскошный парк развлечений - всего лишь машина для выкачивания денег.
Взрослым зрителям эта дополненная история может показаться любопытной. Как тут не задуматься о том, кем в ремейке «Дамбо» видит себя сегодняшняя студия Диснея. Может, она до сих пор представляет себя эдаким аналогом семейного цирка, где все номера выглядят немного кустарными, но какими-то близкими, домашними? Или все-таки крупнейший в развлекательной индустрии игрок осознает, что является Вандевером, и в «Дамбо» иронизирует над собой? Даже если это и ирония, искренности в ней не видно. Как, впрочем, и в финале ремейка, когда слоненок и его мать отправляются на родину, в азиатские джунгли. Идея в том, что животным не место в цирке - очевидно же, что слоненку-мутанту, родившемуся в неволе и совершенно не готовому к встрече с внешним миром, будет гораздо уютней в дикой природе. Кстати, финал версии 1941 года был совсем другим: Дамбо вливался, скажем так, в истеблишмент, и вместе со статусом звезды получал личный вагон в цирковом поезде, а также другие привилегии.
Все это, пожалуй, не те мысли и вопросы, с которыми ожидаешь столкнуться после просмотра детского фильма. А новая версия «Дамбо» - безусловно, очень детское кино: наивное, с упрощенными до предела персонажами. Антикорпоративный посыл не хочет склеиваться с историей о летающем слоненке в единое целое, да и характерный для Бертона мрачноватый визуал сюда не очень подходит. С другой стороны, ничего изобретательно-страшного режиссер на этот раз не предлагает – наверно, его все-таки ограничивала студия; одного сотрудника цирка давят трибуны, но и этот эпизод выглядит компромиссом: «Ладно, раз это Бертон, допустим немного макабра, да и персонаж все равно был отвратительным».
Более того, Бертон не придумал ничего действительно впечатляющего даже для сцены с розовыми слонами, а ведь, пожалуй, именно ее больше всего ждали поклонники оригинального мультфильма. В 1941-м малыш Дамбо случайно выпивал шампанское и проваливался в пьяный сон. В 2019-м встреча ребенка с алкоголем в детском фильме недопустима, поэтому слоновьи пляски – всего лишь еще один цирковой номер, довольно яркий, но точно проигрывающий анимационному варианту.
Впрочем, актерам повезло еще меньше, чем розовым слонам. Ева Грин
в роли гимнастки Колетт хотя бы регулярно появляется на экране, но ее персонаж все равно кажется необязательным; Алан Аркин
, играющий еще одного магната, но вроде бы хорошего, вообще производит впечатление человека, случайно оказавшегося поблизости от места съемок. В конечном итоге фильм «Дамбо» получился таким же неуклюжим созданием, как и его главный герой. Большие уши сами по себе не так плохи, просто надо сперва разобраться, как с ними обращаться. Интересный актерский состав, сценарий, полный антиглобалистских идей, и режиссер, умеющий сочетать мрачное с комичным и лирическим, - прекрасные ресурсы, но ими тоже нужно суметь распорядиться.
«Дамбо
» в прокате с 28 марта
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