«Потерянное звено»: Фантастические йети и где они обитают

Сэр Лайонел Фрост – статный британский джентльмен 19 века, холостяк, пижон, авантюрист и ученый-натуралист, ищущий славы великого первооткрывателя, - колесит по миру в надежде совершить открытие, которое перевернет науку и впишет его имя в анналы (а также даст ему членство в закрытом научном клубе, где собрались уважаемые ученые). Увы, объекты исследования Фросту попадаются какие-то нерадивые. Подстережет он, бывало, Лохнесское чудовище, так то непременно норовит съесть фотоаппарат, а заодно и дворецкого, который почему-то совершенно не почитает за честь быть съеденным огромным зверем, даже если зверь является чудом природы и уникальным в своем роде созданием. В общем, не везет сэру Лайонелу Фросту по жизни, и сколько бы открытий он ни совершил, доказательств своей теории эволюции коллегам он представить не может, а потому становится все чаще объектом издевательств и насмешек, а вовсе не восхищения.
Вот и новая экспедиция сэра Лайонела вызывает скепсис: по анонимной наводке, он отправляется в Америку на поиски «недостающего звена» - представителя промежуточного между человеком и обезьяной вида. Недостающее звено Фросту и впрямь удается найти – еще бы не найти, ведь именно мистер Линк (так зовут представителя потерянного вида) самолично и дал сэру Лайонелу наводку и подсказку о месте своего обитания. Все представители его вида давно вымерли, и, стосковавшись в одиночестве, очень уж он захотел быть найденным. И теперь, сидя в наполненной книгами пещере (чем-чем, а образованием лохматый йети может похвастаться отменным), мистер Линк уговаривает сэра Лайонела отправиться в еще более авантюрное предприятие: где-то в Гималаях, в Шамбале, говорят, живут его дальние родственники – снежные люди.
«Потерянное звено
» - мультфильм необычный и от того еще более очаровательный. Он рассчитан скорее на школьников, чем на дошколят и заставляет вспомнить приключенческие романы и фильмы, которыми так упивались дети ХХ века. Это не фентези в сегодняшнем смысле, а скорее фантастическая новелла в стиле Жюля Верна или Конан Дойла, только осовремененная, приправленная долей постмодернизма, феминизма и тотальной толерантности. Очаровательная викторианская Англия, этюды из жизни Дикого Запада (нежно переосмыслившие все штампы американских вестернов), затерянные селения в Гималаях и еще масса любезных сердцу деталей, которые не стоит упоминать в предварительных рецензиях, чтобы не нарушить интригу, - все это сделано и оформлено с огромным тщанием и любовью, которые точно придутся по вкусу поклонникам приключенческой литературы 19 века и, надо надеяться, понравятся новому поколению читателей и зрителей. Добавьте к этому отличный юмор – вроде бы простой, как две копейки, но при этом изящный и обаятельный, - парочку ярких антигероев, немножечко научных мифов, невероятную псевдоутопию, яркие характеры и нежную до слез историю настоящей дружбы – и вы получите общие представления о фильме «Потерянное звено».
Что тут скажешь? Студия Laika рулит! Эту небольшую голливудскую кинокомпанию хорошо уже знают в анимационном мире. Она отлично зарекомендовала себя в 2009-м году фильмом «Коралина в стране кошмаров
», и с каждой новой работой доказывает неслучайность того успеха. «Паранорман, или Как приручить зомби
», «Семейка монстров
», «Кубо
» - все это отличные работы. Однако, до недавнего времени, разговоры про студию Laika все же очень часто сводились к тому, что делают они отменное кукольное кино. То есть именно слово «кукольный мультфильм» было ключевым в рассказе о работах этой студии. «Потерянное звено» - тоже кукольный мультфильм. Но в нем Laika достигла уже такого уровня мастерства, что это уточнение не имеет больше никакого значения. Артефакты «кукольной анимации», которые привлекают одних и отталкивают других зрителей, здесь поданы столь деликатно и искусно, что широкий зритель их, вероятно, даже не заметит, приняв картину за компьютерное 3D, просто очень-очень хорошее. Впрочем, то, чего не заметит сознание, почувствует интуиция, ибо компьютерная анимация, даже самая совершенная, не даст такого эффекта присутствия, такого ощущения фактуры, материала, такой физической точности взаимодействия персонажей с объектами. Что может сравниться в очаровании с миниатюрным, но совершенно настоящим Лондоном? Со всеми этими игрушечными корабликами, поездами, экипажами, тавернами и кабинетами? Даже представить невозможно, сколько труда во все это было вложено.
Наверняка, после американского релиза будут опубликованы невероятные цифры и факты о том, сколько сменных лиц у главных персонажей (в «Кубо» их были тысячи), сколько портных шили каждый маленький костюмчик… Талант, трудолюбие и изобретательность профессионалов, работающих в студии Laika восхищают бесконечно каждый раз, когда смотришь их кино или читаешь о том, как оно делалось. Но есть еще один факт об этой студии, который восхищает не меньше, а возможно, даже больше, и выводит эту компанию на совершенно эксклюзивную позицию в мире современной анимации. Дело в том, что, в отличие от большинства голливудских студий, встроенных в большие корпорации и неизменно занимающихся зарабатыванием денег, Laika – компания, в сущности, некоммерческая. Кассовые сборы их фильмов не покрывают стоимости производства и, очевидно, окупаться продакшн начнет не скоро, если вообще когда-либо начнет. При этом по сей день Laika не выпустила ни одного сиквела, и, кажется, вообще не слишком морочится на то, чтобы угодить рынку. Скорее студию можно назвать меценатским мероприятием, этаким кукольным рыцарством семейства Найтов (такая уж говорящая у них фамилия, Knight в переводе с английского означает «рыцарь»). Главный продюсер компании – Трэвис Найт
, сын Фила Найта
– одного из основателей компании Nike. Не известно, сколько еще будет продолжаться этот рыцарский квест, однако, хотелось бы, чтобы подольше. Ведь в 2019-м году «Потерянное звено» - чуть ли не единственный нефраншизный мультфильм из Голливуда (почти вся остальная голливудская афиша – это сиквелы, перезапуски, римейки, фильмы по компьютерным играм и проч.). И это еще один несомненный повод проникнуться уважением к студии и ее руководителям. И сердечно болеть за успех «Потерянного звена» как в прокате, так и в «оскаровской» гонке, где фильм безусловно будет одним из фаворитов.
«Потерянное звено
» в прокате с 4 апреля.