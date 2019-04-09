«Белый лебедь»: Соня против всех

История легендарной Сони Хени – норвежской фигуристки и звезды Голливуда.
Как-то в интервью актриса Эмилия Кларк
(Дейенерис Бурерожденная в «Игре престолов
») рассказала, как ее отчитали феминистки за неправильную феминность: «У меня аж кровь в жилах закипела. В одной группе в WhatsApp я упомянула, что «работала так, что чуть яйца не стерла». И тут кто-то пишет: «Ты имела в виду свои яичники?». Нет, я имела в виду именно то, что сказала, и свою чертову мужскую энергию – так понятней, девчонка?». К чему это мы? А к тому, что как бы ни были уверены нынешние СуперЖенщины, сторонницы всевозможнейших #metoo, что стали провозвестницами новой женской эры, ни слова, ни лозунги, ни показушная женская «маскулинность» никогда не помогут женщине стать по-настоящему сильной – характером. Или это есть, или этого нет. И дух времени здесь не при чем. Даже в те годы (вплоть до недавнего времени), когда начинающим актрисам для старта своей карьеры приходилось пройти через «кастинговую постель», были те, кто приходили в киноиндустрию, как говорится, пинком открывая дверь. Такой была Соня Хени
.
Рассказать ее историю на языке кино взялась норвежский режиссер Анне Севитски
, путь которой в кино довольно необычен. Когда-то Анна готовилась принять сан священника, искала себя в музыке, пока наконец не пришла в кинорежиссуру. Первый же ее полнометражный фильм, мелодрама «Счастлива до безумия
» (2010), завоевал Гран-при кинофестиваля «Сандэнс». И вот – новая работа, байопик «Белый лебедь
».
Анна прослеживает путь своей знаменитой землячки от самых первых ее шагов на льду до момента, когда вслед за триумфом и золотыми годами славы пришло время переоценки сил и возможностей. В фильме Соню играет норвежка Ине Марие Вильман
, фильмография которой пока не так велика. Внешность героинь не схожа, но гордый скандинавский дух и ямочки на щеках это компенсируют. Став к своим 24-м годам трехкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира по фигурному катанию, в 1936 году Соня обратила свои взоры в сторону Голливуда.
Популярность ее как спортсменки была столь высока, что заключить выгодный контракт с киностудией Fox не помешали ни сильный акцент, ни отсутствие вокальных данных. Один за другим вышли больше десятка кинолент, включая ставшую хитом на все времена «Серенаду солнечной долины
». Годовая заработная плата Сони достигала 250 тысяч долларов, что возвело ее на вершину звездного Олимпа.
При том, что действие фильма происходит в 30-40-е годы, лента снята в эклектичной манере, где ретрокартинка сочетается с новым киноязыком, а нравы Голливуда лишены глянцевого блеска. Современный, немного агрессивный саундтрек, который звучит в картине, как ни странно, больше соответствует характеру героини, чем медоточивая музыка Гленна Миллера. А была Соня сложным, даже жестким человеком, знала цену деньгам и всегда помнила о своей выгоде, постоянно спорила с продюсерами о размерах гонорара. И ей шли навстречу – благодаря бешеному нраву и столь же бешеному таланту. Но, как известно, большим талантам для поддержания своего блеска всегда нужно нечто большее, чем роскошная жизнь, наполненная сверхприбыльными проектами и бесчисленными любовными приключениями. Талант требует внимания к себе.
Драма Сони Хени была в отсутствии настоящих вызовов, достойных ее спортивного – а вовсе не актерского – дара. Весь этот сложный замес и попытались передать авторы картины. Но грустного финала не будет. Это было бы не в характере «белого лебедя» Сони Хени.
«Белый лебедь
» в прокате с 11 апреля
.