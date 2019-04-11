«Сверхъестественное»: Неблизкие контакты

Молодёжная научно-фантастическая драма от режиссёра «Ривердейла»
Шон (Теодор Пеллерен
, игравший у Ксавье Долана
в фильме «Это всего лишь конец света»
) живёт в небольшом городке вместе с тяжело больной бабушкой и младшим братом. В детстве у него была подруга Алекс (засветившаяся в двух частях «Астрала» Стефани Скотт
), но они перестали общаться после смерти его матери. Шанс на возобновление дружбы у главного героя появляется на вечеринке, где он случайно встречает девушку вместе с её бойфрендом. После небольшого разговора парень записывает на руке Алекс номер своего телефона, не особо надеясь на то, что она позвонит. Но девушка позвонила. Ночью. Из придорожной закусочной, куда её подвёз таинственный незнакомец (Саид Тахмауи
), найдя на дороге в одном купальнике, с амнезией и целым букетом сверхъестественных способностей. И теперь им предстоит выяснить, что же с ней произошло.
«Сверхъестественное» Джейсона Стоуна
, поставившего несколько эпизодов сериалов «Ривердейл»
и «Ван Хельсинг»
, начинается с клише «Близких контактов третьей степени»
, по ходу сюжета цитирует «Инопланетянина»
и «Побег на Ведьмину гору»
, а завершается в духе «Человека со звезды»
. При этом история подаётся скупо, без излишних спецэффектов и в серых тонах, настраивая на меланхоличный и вдумчивый просмотр. Это не динамичная лента, как может показаться из трейлера, а молодёжная научно-фантастическая драма, в которой на первом плане, прежде всего, переживания молодых людей, а не пришельцы и прочая атрибутика, традиционная для жанра. Хотя здесь присутствуют и зловещая военная организация, и игры с радиацией, и НЛО.
Из-за небольшого бюджета скупость во всём доводит до того, что мир взрослых в картине отходит на задний план, а сюжетные линии многих персонажей обрываются на полуслове. В частности, в конце концов за кадром оказался герой Тахмауи, присутствовавший по прихоти сценария, написанного самим Стоуном, с самого начала. Остались нераскрытыми и характеры темнокожего друга Шона и бойфренда Алекс. Существуют проблемы и с актёрским мастерством исполнителей главных ролей, но их можно простить, поскольку они молоды и неопытны.
Тем не менее, из-за финального гуманистического посыла и нестандартного контакта с внеземной цивилизацией картина представляет интерес для неравнодушных к фантастике. К тому же лента обладает намёком на сиквел, и мы вполне можем стать свидетелями возникновения новой франшизы.
«Сверхъестественное»
в прокате с 11 апреля
.