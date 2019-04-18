Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Миллиард»: Папа, сдохни, или Россия, которую мы почти потеряли

Рецензии на фильмы >>
18 апреля 2019
Владимир Машков грабит сам себя, чтобы другие боялись

«Миллиард»: Папа, сдохни, или Россия, которую мы почти потеряли

Глава крупного банка Матвей Левин (Владимир Машков) наслаждается полной духless-жизнью: грозно бегает по стильному офису, попутно увольняя не слишком раболепных сотрудников, ругается с потенциальными инвесторами, всласть занимается сексом с довольно дорогими проститутками и живет в отеле. Все меняется, когда умирает его давний соратник (Дмитрий Астрахан), на которого вся корпорация и была оформлена. Цепкая дочь банкира Ирина (Марина Петренко), прибывшая из Великобритании с двумя телохранителями и двумя юристами, бойко начинает у Левина все отжимать, раз тот не согласился взять ее в долю, как указано в бумагах. Очень по-российски обозлившись на закон, банкир обещает устроить вендетту, и у него есть поразительное оружие – группа бестолковых детей, которых он раньше никогда не видел. Дело было в 90-е, нечистый на руку врач (Даниил Спиваковский) продавал сперму эффектных мужчин состоятельным женщинам, которые хотели умных и красивых детей. Теперь вместе с этими Аполлонами однофамилец толстовского персонажа собирается ограбить банк в Ницце, где лежит бумага, подтверждающая его права на все заработанные миллиарды.

Однако с точки зрения капиталовложения качество генов Левина вызывает вопросы: один сын водит экскаватор (Гела Месхи), другой вообще грабит почтампты, обвязав лицо скотчем (Павел Чинарев из «Тряпичного союза»), третий при помощи азов психологии разводит религиозных людей на деньги (Григорий Калинин), четвертый программирует (Федор Бавтриков) - он и нашел папку. Остальных, впрочем, Матвей считает еще большими неудачниками. Для красоты в команду берут еще и девушку (Александра Бортич), которая представляется дочерью банкира, а на самом деле должна следить за Левиным и его командой. Следить там однако не за чем: горе-грабители максимум способны обворовать зрителя на два часа.

«Миллиард»: Папа, сдохни, или Россия, которую мы почти потеряли

«Миллиард» – новый фильм Романа Прыгунова, постановщика стерильной дилогии «Духless», которая в начале 2010-х, с гренадерским опозданием на пять лет к роману и на все десять к самому явлению, рассказывала о «ненастоящем человеке», отечественной версии американских психопатов и теоретиков 99 франков. «Духless» Прыгунова олицетворял трип сытости, какой приключился с самыми высокими этажами России на стыке веков. Видеоряд как в рекламе лимузинов, россыпь модных брендов в кадре и диалогах, цветовая гамма наркотической интоксикации, припадочный монтаж и вечно вращающаяся камера, словно опасающаяся, как танцор на экстези, остановиться хоть на секунду. От многомиллионного цинизма герой Данилы Козловского (тогда артист шел к пику популярности) приходил к набору душеспасительных банальностей, походя отпуская колкости в адрес активизма и феминизма.

Читайте также: рецензия на «Русского беса»

Спустя десять лет весь этот новый цинизм стремительно выродился: нигилизм нулевых высмеял Григорий Константинопольский в «Русском бесе», по роману Сергея Минаева «Cелфи» независимый режиссер Николай Хомерики снял жуткий триллер про непомерное эго российских писателей, а Роману Прыгунову повезло снять «Миллиард» - эпитафию сытости и безмозглой жажде статуса да наживы. Впрочем, эпитафия в эстетическом и художественном смысле. Судя по финалу: бабки - в порядке.

«Миллиард»: Папа, сдохни, или Россия, которую мы почти потеряли

Визуально «Миллиард» - это тот же «Духless», но уже без пафоса властителя мира, двух этажей матершины (были времена) и даже крохотных политических намеков в виде Путина в костюме то ли Бэтмена, то ли Супермена. Камера все так же вращается, цветовая гамма уже не пестрит галлюциногенами, но частота монтажных склеек еще больше напоминает нервно трясущуюся коленку. Вдобавок диалоги у Андрея ЗолотареваПризрак», «Ледокол», «Притяжение») образцово топорные и напоминают перебранку в маршрутке пополам со слоганами магазина шуб. Проще говоря, персонажи друг другу откровенно дерзят под видом остроумия.

Сама затея изначально попахивает прямоходящим идиотизмом, но когда Золотарев принимается ее аранжировать шизофреническими подробностями, «Миллиард» окончательно превращается в детский пересказ сомнительной фантазии мужчины средних лет. Психолог-сектант покупает для ограбления маски олигархов (Прохоров, Лужков, Абрамович), чтобы ограбить инкасаторскую легковушку. Воспитанная на загнивающем западе Ирина хоть и издевается над Матвеем, которого знает с детства, но явно желает проиграть этому пробивному нахрапистому мужчине. Все иностранцы ведут себя как записные кретины из антикапиталистических советских комедий. Левин тем временем заставляет сыновей без конца вставать, когда он входит в помещение. Вся эта муштра (или солнце Ниццы) приводит к тому, что сын-экскаваторщик в какой-то момент принимается играть на фортепиано «Ветер перемен», чтобы предать этому неинтересному пересказу «Одиннадцати друзей Оушена» и «Сексуальной твари» хоть какой-то российский акцент.

«Миллиард»: Папа, сдохни, или Россия, которую мы почти потеряли

Единственное, чем примечателен «Миллиард», это как отчаянно российский кинематограф игнорирует объективную реальность и отчаянно выдумывает свою. В ней олигарх Левин отличается от других, плохих олигархов, семейные ценности становятся важны буквально по щелчку, а токсичная биологическая родня важнее душевного здоровья и самоуважения. Остается только восхититься, как устойчиво (и дорого) российское кино учит плевать на окружающих.

В сущности, вся история с Матвеем Левиным напоминает дружеский розыгрыш: адепта сверхприбылей и траншей заставили на секунду задуматься, что семья - это классная тема, а потом вернули все, что почти отняли, и еще наградили любовью и хэппи-эндом. Если на Диком Западе, как гласит название одной ленты, есть всего лишь миллион способов потерять голову, то в России их, конечно, миллиард.

«Миллиард» в прокате с 18 апреля.


версия для печати
Поиск по меткам
Алексей ФилипповРоссийские фильмы
персоны
Дмитрий АстраханФёдор БавтриковАлександра БортичАндрей ЗолотаревГригорий КалининГригорий КонстантинопольскийВладимир МашковГела МесхиСергей Минаев (II)Марина ПетренкоРоман ПрыгуновДаниил СпиваковскийПавел Чинарёв
фильмы
ДухLessДухless 2ЛедоколМиллиардОдиннадцать друзей ОушенаПризракПритяжениеРусский бесСексуальная тварьТряпичный союз

фотографии >>
«Миллиард»: Папа, сдохни, или Россия, которую мы почти потеряли фотографии
«Миллиард»: Папа, сдохни, или Россия, которую мы почти потеряли фотографии
«Миллиард»: Папа, сдохни, или Россия, которую мы почти потеряли фотографии
«Миллиард»: Папа, сдохни, или Россия, которую мы почти потеряли фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ирина Цывина
17 апреля ушла из жизни актриса Ирина Цывина.

День рождения >>

Владимир Васильев (IV)
Георгий Вицин
Лада Негруль
Светлана Немоляева
Любовь Румянцева
Екатерина Семёнова
Аглая Тарасова
Нина Тер-Осипян
Ирина Феофанова
Джеймс Вудс
Эрик Робертс
Дэвид Теннант
Мария Томашова
Антонио Фагундес
Америка Феррера
Ежи Штур
все родившиеся 18 апреля >>

Афиша кино >>

Нуреев. Белый ворон
биография, драма
Великобритания, Франция, 2018
Код Красный
биография, драма, триллер
Великобритания, 2019
Гоген: В поисках утраченного рая
биография, исторический фильм
Италия, 2019
Миллиард
боевик, комедия
Россия, 2019
Ограбление по Фрейду
боевик, криминальный фильм, триллер
Венгрия, 2018
После
мелодрама, экранизация, эротика
США, 2019
Проклятие плачущей
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистый шпион
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, 2018
Апокалипсис сегодня
военный фильм, драма, приключения
США, 1979
Домовой
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2019
Миа и белый лев
драма, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2018
Белый лебедь
биография, драма, спортивный фильм
Норвегия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен