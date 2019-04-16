«Код Красный»: Осторожно, бабушка!

Джуди Денч спасает мир от Третьей Мировой войны.
Прекрасным майским утром 2000-го года типичная британская старушка Джоан Стэнли (Джуди Денч
) ухаживает за садом во дворе её маленького аккуратного дома — такого же, как и вся улица. Обрезав тонкие веточки кустарника, она присаживается выпить чаю и почитать газету в светлой кухне, полки которой заставлены фотографиями внуков. Передовица газеты посвящена разбирательству с бывшим министром иностранных дел, но чтение прервается настойчивым звонком и стуком в дверь. На пороге у ошеломлённой старушки возникают сотрудники специального отдела, предъявляют обвинение в нарушении закона о государственной тайне и немедленно, под осуждающими взглядами соседей, увозят леди на допрос.
Фильм Тревора Нанна
«Код Красный
» поставлен по роману Дженни Руни «Красная Джоан», но на самом деле это реальная история англичанки Мелиты Норвуд, агента советской разведки, почти 40 лет передававшей в СССР секретные документы, связанные с ядерной программой. Член компартии Великобритании, Мелита работала секретарём в Британской ассоциации исследований в области цветных металлов, связанной с разработкой ядерных технологий. Хотя спецслужбы Великобритании давно подозревали Мелиту, доказательств у них не было. Шпионка была раскрыта только благодаря «архиву Митрохина» — материалам бывшего сотрудника советской разведки Василия Митрохина, переданных британским спецслужбам после распада СССР. Конспекты архивных документов, составляемые им долгие годы, охватывали описание внешних операций КГБ с 1930-х по 1980-е, и одной из сотен раскрытых агентов стала Мелита Норвуд — кавалер ордена Трудового Красного Знамени, тихая 87-летняя британская пенсионерка, получавшая тайную пенсию и от СССР: 20 английских фунтов в месяц.
К сожалению (или к счастью) фильм не задаётся целью представить всю полноту и нюансы деятельности международных разведок — он сосредотачивается на личности главной героини, и это верный выбор, учитывая участие в нём такой большой артистки, как Джуди Денч. Старушку расспрашивают о событиях, начавшихся во время учёбы в Кембридже в 1938 году (молодую Джоан играет Софи Куксон
), и постепенно, от воспоминания к воспоминанию, открывается главная тайна её жизни — поразившая всех, даже ничего не подозревавшего сына-адвоката. Но мотивы «бабули-шпионки» (о которых она чётко заявила в маленькой пресс-конференции на собственной лужайке) были вполне чисты и вызывали искреннее уважение. Прикоснувшись к силе ядерного оружия, Джоан ощутила хрупкость мира, его уязвимость перед новым открытием. После ужасов бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки эта хрупкость стала для неё слишком очевидной, а желание делиться информацией о технологиях и тем самым соблюсти военный паритет всех стран — единственной возможностью повлиять на сохранность жизни на земле.
«Код Красный», затронув «тему КГБ», сумел избежать зарослей русской клюквы, поджидающих большинство подобных фильмов - он оказался гуманнее и глубже. Обе актрисы, играющие главную героиню, излучают витальную энергию, силу и уверенность, и воплощают интернациональное женское желание сохранять и защищать жизнь, любить живое. Коллеги-мужчины не понимали и не разделяли беспокойства Джоан, однако время показало, что женщина была права: все взаимосвязано, нельзя механически разделять науку, политику и личный нравственный долг, движения совести. Даже на ниве разведки чувства начинают — и выигрывают весь мир.
«Код Красный
» в прокате с 18 апреля
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