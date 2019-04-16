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«Код Красный»: Осторожно, бабушка!

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16 апреля 2019
Джуди Денч спасает мир от Третьей Мировой войны.

«Код Красный»: Осторожно, бабушка!

Прекрасным майским утром 2000-го года типичная британская старушка Джоан Стэнли (Джуди Денч) ухаживает за садом во дворе её маленького аккуратного дома — такого же, как и вся улица. Обрезав тонкие веточки кустарника, она присаживается выпить чаю и почитать газету в светлой кухне, полки которой заставлены фотографиями внуков. Передовица газеты посвящена разбирательству с бывшим министром иностранных дел, но чтение прервается настойчивым звонком и стуком в дверь. На пороге у ошеломлённой старушки возникают сотрудники специального отдела, предъявляют обвинение в нарушении закона о государственной тайне и немедленно, под осуждающими взглядами соседей, увозят леди на допрос.

Фильм Тревора Нанна «Код Красный» поставлен по роману Дженни Руни «Красная Джоан», но на самом деле это реальная история англичанки Мелиты Норвуд, агента советской разведки, почти 40 лет передававшей в СССР секретные документы, связанные с ядерной программой. Член компартии Великобритании, Мелита работала секретарём в Британской ассоциации исследований в области цветных металлов, связанной с разработкой ядерных технологий. Хотя спецслужбы Великобритании давно подозревали Мелиту, доказательств у них не было. Шпионка была раскрыта только благодаря «архиву Митрохина» — материалам бывшего сотрудника советской разведки Василия Митрохина, переданных британским спецслужбам после распада СССР. Конспекты архивных документов, составляемые им долгие годы, охватывали описание внешних операций КГБ с 1930-х по 1980-е, и одной из сотен раскрытых агентов стала Мелита Норвуд — кавалер ордена Трудового Красного Знамени, тихая 87-летняя британская пенсионерка, получавшая тайную пенсию и от СССР: 20 английских фунтов в месяц.

«Код Красный»: Осторожно, бабушка!

К сожалению (или к счастью) фильм не задаётся целью представить всю полноту и нюансы деятельности международных разведок — он сосредотачивается на личности главной героини, и это верный выбор, учитывая участие в нём такой большой артистки, как Джуди Денч. Старушку расспрашивают о событиях, начавшихся во время учёбы в Кембридже в 1938 году (молодую Джоан играет Софи Куксон), и постепенно, от воспоминания к воспоминанию, открывается главная тайна её жизни — поразившая всех, даже ничего не подозревавшего сына-адвоката. Но мотивы «бабули-шпионки» (о которых она чётко заявила в маленькой пресс-конференции на собственной лужайке) были вполне чисты и вызывали искреннее уважение. Прикоснувшись к силе ядерного оружия, Джоан ощутила хрупкость мира, его уязвимость перед новым открытием. После ужасов бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки эта хрупкость стала для неё слишком очевидной, а желание делиться информацией о технологиях и тем самым соблюсти военный паритет всех стран — единственной возможностью повлиять на сохранность жизни на земле.

«Код Красный», затронув «тему КГБ», сумел избежать зарослей русской клюквы, поджидающих большинство подобных фильмов - он оказался гуманнее и глубже. Обе актрисы, играющие главную героиню, излучают витальную энергию, силу и уверенность, и воплощают интернациональное женское желание сохранять и защищать жизнь, любить живое. Коллеги-мужчины не понимали и не разделяли беспокойства Джоан, однако время показало, что женщина была права: все взаимосвязано, нельзя механически разделять науку, политику и личный нравственный долг, движения совести. Даже на ниве разведки чувства начинают — и выигрывают весь мир.

«Код Красный» в прокате с 18 апреля.


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