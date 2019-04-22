Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Синонимы» Надава Лапида: Как стать французом и не облажаться

Рецензии на фильмы >>
22 апреля 2019
25 апреля в российский прокат выходит фильм Надава Лапида «Синонимы», победивший в феврале на Берлинском кинофестивале. Алексей Филиппов рассказывает, почему стоит посмотреть эту картину.

Париж, наши дни. В пространство городских улочек врывается высокий молодой человек Йохав (Том Мерсье), явившийся как будто ниоткуда и направляющийся в никуда. Позади - как выяснится сильно позже - Израиль и опыт военных действий, впереди - ночь в заброшенной роскошной квартире и неприятное пробуждение. У Йохава украдут всю одежду, он будет мерзнуть, в самый неподходящий момент дверь захлопнется - и ему придется голышом носиться по этажам, стучаться в двери, моля о помощи выученными фразами - «Пожалуйста» и «Спасибо». Откроют аристократичного вида брат и сестра Эмиль (Кантен Дольмер) и Кэролин (Луиз Шевильот). Он пишет графоманский шедевр, но застрял на сороковой странице идеально подобранной белиберды, она играет на гобое в оркестре. Они его приютят, согреют и даже оденут - в роскошное охристое пальто в пол. Йохав начнет обживаться в Париже - купит словарь, найдет комнату с дырой в потолке, устроится на работу охранником, попробует свои силы в порно (в одной из сцен его попросят засунуть палец в задницу и покричать на родном языке).

«Синонимы» Надава Лапида: Как стать французом и не облажаться

Новая картина израильского режиссера Надава Лапида, наиболее известного драмой «Воспитательница» (недавно в США вышел ремейк с Мэгги Джилленхол), формально рассказывает о мигранте, который стремится убежать то ли от войны, то ли от родины, то ли от себя. Иоав возникает буквально ниоткуда, как ангел-мститель, и очаровывает всех встречных и поперечных своим старомодным французским, впитанным из словаря (как известно, источника лексики, которой не то чтобы часто пользуются). В этом можно увидеть множество параллелей: отпрыск древней культуры, обожженной божественным, в столице более молодой европейской культуры, в чьем базисе находится человек.

В сущности, «Синонимы» и размышляют о том, насколько правомерно ставить равно между человеком и его характеристиками (проще говоря - стереотипами о поле, возрасте, культуре). Рафинированная французская богема и ее скука с примесью вины перед странами, где не так спокойно; экзотизация другого из лучших или же лицемерных побуждений; наконец, запутанная ярость на родину, связанная то ли со своим представлением, как нужно жить, то ли с бессилием что-то изменить (в первую очередь, Иоав убегает от родителей, железобетонного уклада). Все это описывается через ироничные синонимы; не через прямолинейные социальные сюжеты, но через пародию на них, абсурдистское отражение.

«Синонимы» Надава Лапида: Как стать французом и не облажаться

В этом смысле Лапид наследует Эжену Ионеско, который придумал театр абсурда, изучая английский язык и вместе с истинами учебника познавая заново мироустройство. Например, что в неделе семь дней, а пол находится под ногами (об этом напоминает сцена, когда Иоав запихивает пестрые рубашки в дыру под потолком). Так и израильский боевой ангел, вооруженный украденным словарем, заново постигает мир и себя через слова, которые произносят другие. И в конце, собрав некоторое количество суждений и законов европейского общества, он пытается их если не примерить, то проверить на прочность.

Казенные формулировки, суть, стереотипы, а единственный способ с ними бороться - подбирать синонимы, лучше - даже неологизмы. И этот поиск определения себя в словаре мировых культур, где незнакомое объясняется через знакомое (но не безукоризненно точно), и есть вечный экзистенциальный бег на длинную дистанцию. Его запечатлел в «На последнем дыхании» Годар, его фиксировали рассерженные молодые люди Великобритании, его пена вздымалась над молодым немецким кино. Надав Лапид, иронично переосмысляя свой опыт по штурму Парижа, при помощи ручной камеры фиксирует вечный поиск человеческого в окружении строгих определений. Про каждый закостенелый термин нужно ответить на простейший вопрос: правда или нет? Есть ли ответ?

«Синонимы» в прокате с 25 апреля.


версия для печати
персоны
Кантен ДольмерНадав ЛапидТом Мерсье
фильмы
Синонимы

фотографии >>
«Синонимы» Надава Лапида: Как стать французом и не облажаться фотографии
«Синонимы» Надава Лапида: Как стать французом и не облажаться фотографии
«Синонимы» Надава Лапида: Как стать французом и не облажаться фотографии
«Синонимы» Надава Лапида: Как стать французом и не облажаться фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ирина Цывина
17 апреля ушла из жизни актриса Ирина Цывина.

День рождения >>

Надежда Азоркина
Илона Бальсите
Ольга Гаспарова
Нурмухан Жантурин
Ольга Конская
Римас Моркунас
Наталия Сумская
Александр Тютрюмов
Александр Эрлих
Джозеф Боттомс
Шерил Ли
Крис Мейкпис
Джеффри Дин Морган
Мари-Жозе Нат
Джек Николсон
Эмбер Херд
все родившиеся 22 апреля >>

Афиша кино >>

По воле Божьей
драма
Франция, Бельгия, 2019
Тайна Карлоса Кастанеды
биография
Россия, 2019
Бладфест
комедия, фильм ужасов
США, 2018
Варавва
драма, исторический фильм
Россия, 2019
Злой дух
драма, триллер, фильм ужасов
Канада, 2017
Игры разумов
биография, драма, мистика, экранизация
Ирландия, США, 2018
Пираньи Неаполя
драма
Италия, 2019
Последствия
военный фильм
Великобритания, Германия, США, 2019
Синонимы
драма, трагикомедия
Германия, Израиль, Франция, 2019
Нуреев. Белый ворон
биография, драма
Великобритания, Франция, 2018
Миллиард
боевик, комедия
Россия, 2019
Код Красный
биография, драма, триллер
Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен