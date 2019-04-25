«Игры разумов»: Какой словарный запас у Мэла Гибсона?

В 1872 году американский хирург Уильям Майнор, проживавший в Лондоне, застрелил незнакомца, приняв его за преследователя. Майнора судили, но признали безумцем и отправили в расположенную в Беркшире клинику. Чуть позже талантливый, но не сумевший вписаться в академическое сообщество филолог Джеймс Мюррей взялся за составление Оксфордского словаря английского, решив привлечь к работе над справочником всех заинтересованных. Он обратился к носителям языка с просьбой присылать ему письма со словами и подобранными к ним цитатами из литературы. Майнор вступил в переписку с Мюрреем; его вклад в работу над словарем трудно переоценить. Почти через полтора века после описанных событий о них сняли ленту с Мэлом Гибсоном
и Шоном Пенном
в ролях Мюррея и Майнора.
Хотя словарь, над которым вместе работают главные герои, формально является ключевым персонажем фильма, в целом «Игры разумов
» (так в российском прокате перевели оригинальный заголовок «The Professor and the Madman») - кино не о книге. И для Майнора, и для Мюррея словарь становится символом избавления. Первому работа и погружение в печатные издания, которыми его снабжает руководство лечебницы, позволяет почувствовать себя свободным, не скованным стенами камеры, а также поверить в возможность искупления: Уильям испытывает острое чувство вины перед Элизой (Натали Дормер
), вдовой убитого им человека. Второй надеется наконец-то избавиться от пренебрежительного отношения со стороны коллег — и ныряет в словарные статьи с головой, полностью переложив все заботы о быте и детях на супругу Аду (Дженнифер Эль
).
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Другими словами, дидактическую историю о составлении Оксфордского словаря, в первозданном виде доступную, например, в «Википедии», драматизировали и обогатили элементами, призванными привлечь к экранам массового зрителя. В нее добавили элементы хоррора (герой Пенна то видит призраков, то занимается членовредительством), разъясняющие флэшбэки (во время Гражданской войны в США Майнор служил хирургом) и мелодраму. Последняя, пожалуй, в данном случае кажется наиболее неуместной. Вдова убитого Майнором мужчины действительно навещала Уильяма в лечебнице и приносила ему книги; в «Играх разумов» из этих отношений попробовали вырастить целую любовную линию — неубедительную, излишне сентиментальную и не дающую ровным счетом никаких плодов.
Хорошая новость в том, что не все составляющие вышли такими неудачными. Скажем, сцены из семейной жизни Мюрреев получились гораздо более теплыми и человечными; при том, что героиня Эль прописана в сценарии, прямо скажем, не очень подробно, актриса немногочисленными репликами и мимикой оживляет Аду, делает ее пускай второстепенной, но тоже очень важной участницей событий. В итоге «Игры разумов» смотрятся как добротная костюмная драма, способная вызвать уважение даже тогда, когда интерес зрителя к происходящему на экране слегка угасает.
Уважение адресовано в первую очередь Гибсону, выступающему в данном случае и в качестве исполнителя главной роли, и в качестве сопродюсера. Именно он заинтересовался 20 лет назад книгой «Хирург из Кроуторна: История об убийстве, безумии и любви к словам» и решил перенести ее события на большой экран, наверно, осознавая, что это не самый кинематографичный сюжет. Жаль только, что в Гибсоне и его коллегах по проекту не нашлось достаточного уважения по отношению к аудитории — они, видимо, посчитали, что у сегодняшних зрителей не хватит мозгов или терпения на двухчасовой рассказ о книге, если не разбавить его мелодрамой.
«Игры разумов
» в прокате с 25 апреля
.