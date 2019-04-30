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«Велотачки»: Мстители на колесах

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30 апреля 2019
Незатейливый мультфильм об очень взрослых проблемах

Небольшой городок Споксвилль, населенный антропоморфными велосипедами, наслаждается спокойной жизнью экологически чистого горного местечка, где жизнь размеренна, а каждый прохожий - твой дорогой сердцу сосед. Главный герой - велосипед Спиди, подрабатывающий почтальоном, и мечтающий стать в будущем великим гонщиком. Неожиданно городское спокойствие нарушает его кумир - вернувшийся в родные края скоростной байк Рок, выигравший на своем веку не одно спортивное состязание. В скором времени оказывается, что его странный визит вовсе не связан с чувством ностальгии по былому, а имеет коммерческий интерес. Рок предлагает всем жителям городка перейти на бензиновые двигатели, что, по его словам, определенно изменит их жизнь к лучшему. Но на деле пришедший в Спокспилль прогресс приводит к ужасающей по масштабам катастрофе для города.

«Велотачки»: Мстители на колесах

«Велотачки» в ядре повествования действительно придерживаются голливудского канона - здесь есть всё, что может понравится маленькому зрителю. Динамичные велосипедные гонки, смешные ситуации, в которые постоянно попадают главные герои, неизменный лейтмотив дружбы и поиска себя. Сценаристы оригинально обыгрывают тот факт, что почтальонами, пожарниками, механиками, полицейскими и даже одним мэром городка могут быть велосипеды. Это обязательно выливается в смешные словесные каламбуры, а каждый персонаж выглядит соответственно придуманному характеру.

Мудрый старый японец-велосипед щеголяет длинными железными усами-рамками, неугомонные механики-насосы, похожие на миньонов, снуют по улицам, латая порванные покрышки горожан, у а самого крутого велика в округе в импровизированном носу блестит неизменная увесистая цепь. Будет здесь и страшный злодей, победить которого сможет только командная работа лучших друзей, и умопомрачительная финальная гонка.

«Велотачки»: Мстители на колесах

Необычный дизайн персонажей подкрепляется неплохой анимацией, и необычными для детского мультфильма режиссерскими ходами. Скучную по сути сцену побега великов из тюрьмы постановщик Мануэль Гарсиа облекает в пародийную обертку. Погоня за беглыми железками превращается в аллюзию на аркадные платформеры времен игровых автоматов из восьмидесятых. Где вместо желтого Пакмена от служителей закона убегают главные герои. И конечно все это происходит под ненавязчивую восьмибитную мелодию, только усиливая пародийный эффект. И, к слову, подобная креативная сцена в мультфильме далеко не одна.

Но помимо всех этих развлекательных составляющих, лента поднимает и одну важную тему - проблемы современной экологии. Обзаведшиеся бензиновыми двигателями велосипеды не только не справляются с возросшей скоростью новой индустриальной жизни, но и очень скоро превращают некогда чистый и красивый городок в зону промышленной катастрофы. Над Споксвиллем сгущается смог, загрязнение окружающей среды нефтеперерабатывающими отходами превращает некогда зеленый лес в жалкое зрелище.

«Велотачки»: Мстители на колесах

Борьба велосипедов с заносчивым нарциссом Роком, кажущаяся в начале противостоянием разных характеров, перестает в итоге в войну против потребительского отношения к природе. Команда друзей превращается в экологическую группировку «Мятежные детали», которая борется с жадными промышленниками во главе с обаятельным злодеем гоночным байком. Подобные мысли очень редко можно встретить в современной мультипликации, которая тяготеет исключительно к развлечению или бытовой дидактике. В этом смысле «Велотачки» могут предложить чуть больше своих конкурентов, заставляя ребенка не только хорошо провести время в кинозале, но и научиться чему-то важному и правильному.

В итоге «Велотачки», кажущиеся сначала пародией на старших голливудских собратьев, оказываются идеальным поводом для похода в кино на майские праздники. Это веселое, порой незатейливое действо, которое, оставаясь в развлекательных рамках содержит важные высказывания. И тот факт, что современная анимация может дать детям повод для размышлений на более чем взрослые темы, заставляет признать, что мультфильм стоит зрительского внимания. Если вы уже узнали, кто из «Мстителей» погибнет в финале, «Велотачки» - следующий повод сходить в кино всей семьей.

«Велотачки» в прокате со 2 мая.


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