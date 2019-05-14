«Королева сердец»: Бешенство матки

16 мая в прокат выходит датская картина «Королева сердец», – бескомпромиссная драма датчанки Май эль-Туки о неравной любви и предательстве. Екатерина Визгалова рассказывает, почему этот фильм не оставит вас равнодушным. В тексте содержатся умеренные спойлеры.
Анна (Трине Дюрхольм
) – успешный датский адвокат, оказывающий помощь жертвам семейного и сексуального насилия, счастливая супруга не менее успешного врача-инфекциониста Петера (Магнус Креппер
) и мать прелестных девочек-близняшек. Их жизнь в спокойном от суеты элегантном загородном доме размерена и идиллична, пока в семье не появляется третий ребенок: сын Петера от первого брака Густав (Густав Линд
) приезжает из Швеции. Парень на пороге совершеннолетия, с сопутствующими юношескими проблемами, беспокойством, с досадой воспринимающий тот факт, что должен жить в семье, где он чужой.
Анна, как образцовая хозяйка дома и хороший психолог, пытается наладить взаимоотношения и помочь приспособиться пасынку, находящемуся в таком затруднительном положении. Для этого ей даже приходится применить особую тактику и пойти с мальчиком на сделку, жестко запретив нарушать правила дома. Правда, сама же Анна нередко в рабочих вопросах часто поступает на грани установленных норм – то ли потому, что слишком уверена в себе и своей правоте, то ли из-за импульсивности и потому что не умеет вовремя остановиться. Но ведь она профи, да и к тому же ее манера располагает, ей трудно не доверять. С ее помощью Густав быстро вписывается в семью, отныне сестры не отлипают от него, он чувствует себя свободно и как-то даже приводит в дом девушку. А затем случается непоправимое – между Анной и Густавом вспыхивают чувства.
Так бывает – мы влюбляемся в тех, кого спасаем, кому помогаем, и проявленная к Густаву доброта (и общий секрет, который она обещала не выдавать отцу) дает Анне повод к первому сближению. Проснувшимся чувствам она не противится. Ей интересно. Разглядывая в зеркало свое увядающее тело, она задается вопросом, достаточно ли она еще сексуальна, и запретные желания выползают наружу и одерживают над ней верх. Эти чувства к молодому парню, который, конечно, не выглядит как ребенок и уже имеет сексуальный опыт, кажутся вполне искренними и естественными, хотя, с точки зрения нравственности и здравого смысла, понятно, что они не приведут ни к чему хорошему. Любая близость имеет последствия. В данном случае они будут трагические. Когда опасность разоблачения станет реальностью, Анна пойдет на все, чтобы сохранить привычную жизнь. Вырулить любой ценой.
Оригинальное название фильма Dronningen, что переводится не только как «королева» и «ферзь», но и как женский орган - матка. Англоязычное название Queen of Hearts тоже интереснее - «Червонная королева». В картах этот персонаж принято толковать как страстную женщину с большим жизненным опытом, а по книгам Льюиса Кэрролла мы помним, что эта фигура – безумный и жестокий диктатор, привыкшая повелевать и подчинять. Как ведет себя на игровой доске ферзь, тоже всем известно. Трине Дюрхольм играет поочередно все переводы и трактовки (включая матку). Сперва ее Анна – приятная, умная, рациональная женщина, которая всегда знает лучше других, как поступить, и может разрешить любую сложную ситуацию. Она умело контролирует пространство своих интересов и близких людей вокруг себя, и это выглядит проявлениями заботы. Но вместе с тем (что проявляется в кульминационный момент фильма) это человек, который не терпит отказа и привык потакать себе во всем, для которого нравственными ориентирами служат его собственные желания. Она способна манипулировать, использовать любые уловки и хитрую ложь для того, чтобы выгородить себя, остаться королевой. Ну и еще, конечно, – спасти семью.
Любопытно, как по-разному люди будут оценивать поведение героини, исходя из личных убеждений, представлений о нравственности, совести, грехе, законе, приличиях. В зависимости от того, что позволяет человек себе самому. В рамках современной европейской повестки, в фильме слегка педалируемой, героиня является преступницей уже в тот момент, когда позволяет себе соблазнить юношу, а он становится жертвой сексуальных домогательств. Сестра Анны, доселе поддерживающая ее во всем, отказывается с ней общаться, став свидетельницей объятий незаконных любовников. «Он еще ребенок», – говорит она.
Нам в России трудно признать жертвой педофила (педофилки?) здоровенского парня, которому открыто продадут в магазине алкоголь и который не самостоятелен разве что в силу финансовой зависимости от родных. Хотя его становится жалко в тот момент, когда от него отворачивается родной отец, считая его клеветником. Нельзя исключать, что кому-то покажется, что большей трагедией стал бы распад счастливой семьи, и отступничество Анны – неизбежное, но необходимое зло. А что мы бы сказали, чтобы скрыть свои грехи? Как далеко мы готовы пойти, чтобы защитить своих близких.
Добавим еще несколько технических деталей. С точки зрения визуальной культуры «Королева сердец» сделана аккуратно, без нареканий, в холодных и приятных северных тонах, подобных фильмам Андрея Петровича Звягинцева
, только без излишней декорированности. Сексуальные сцены откровенны, но также лишены высокой температуры и сняты иногда на отдалении – пламя страсти не обжигает тех, кто смотрит со стороны. Постановщица легко добивается участливого сочувствия ко всем или почти всем персонажам благодаря хорошо прописанным характерам и безошибочной работе актерского ансамбля. Фильм из тех, что оставляют эстетическое наслаждение и долгое послевкусие, будоражат и заставляют провести тягостную, но необходимую ревизию убеждений. Это полезно, особенно если вы давно не сомневались в правильности принимаемых решений.
«Королева сердец
» в прокате с 16 мая
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