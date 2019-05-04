«Время монстров»: Голова-ужастик

Тёмное фэнтези от создателей трэш-дилогии «День убиения» про индюка-убийцу
На дворе разваливающейся лачуги средние века. Мрачный неразговорчивый воин (Кристофер Рай
) аки ведьмак истребляет по приказам из близлежащего замка всевозможных чудищ, заполонивших окрестности после Сопряжения сфер или ещё каких катаклизмов. Домой он после битв приносит в качестве трофеев отрубленные головы гоблинов, орков и других монстров, а в нерабочее время посещает могилу дочери (Кора Кауфман
), убиенной самым жутким страшилищем (Айша Рикеттс
), которое до сих пор не возвращалось в местные края. Но однажды герою выпадает шанс отомстить за смерть дочурки. Однако в силу ряда причин голова оживает прямо в доме охотника, и начинается веселье не на жизнь, а на смерть.
Джордан Дауни
и Кевин Стюарт
обратили на себя внимание трэш-дилогией «День убиения»
про восставшего из мёртвых индюка-убийцу и талантливой короткометражкой по вселенной «Зубастиков»
. Первый обычно отвечает за постановку, продюсирование, сценарий и монтаж фильмов, а второй выступает со-сценаристом, продюсером и оператором. На счету дуэта уже шесть совместных работ, и «Время монстров»
на данный момент является вершиной их творчества.
Чем же любопытна картина, почти затерявшаяся в тени финала «Мстителей»
? Во-первых, Дауни и Стюарт, как ученики Уэса Крэйвена
, Ллойда Кауфмана
, Роберта Родригеса
и других певцов малобюджетного кино, сосредоточили своё внимание не на спецэффектах, а на характере главного героя. Перед нами практически фэнтези-хоррор одного актёра, который в пику первым работам дуэта действительно играл, а не позировал перед экраном. Немногословность и суровость персонажа подкупает зрителя, отчего неожиданная и ироничная развязка больно ударяет по его самолюбию. Во-вторых, правильная интонация повествования, тесно связанная с одиночеством и местью, минималистский европейский антураж (съёмки проходили в заброшенной мельнице и древнем подземном водохранилище, расположенных в португальском районе Сотелу-Моришку), навеянная «Солярисом» Тарковского
музыка Ника Сула
, опосредованный показ насилия, эффектный образ воина, сочетающий амуницию викинга и наряд Кожаного лица из «Техасской резни бензопилой»
, сделанная вручную кровожадная голова, смахивающая на «Голову-ластик»
с зубами, кровь, пот и грязь создают тягучую атмосферу безысходности и страха перед иррациональным.
Впрочем, некоторым зрителям не понравится, что в кадре ничего не происходит. Все схватки со злом остаются за кадром, крови и спецэффектов мало, а всё внимание сосредоточено на рутине быта охотника за монстрами. Это легко объясняется ограниченными финансовыми возможностями, но именно безденежье позволило Дауни и Стюарту смастерить незабываемое пугающее зрелище в духе «Ведьмы» Роберта Эггерса
, больше похожее на притчу, чем на тёмное фэнтези или хоррор.
«Время монстров»
в прокате с 1 мая
.