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«Покемон. Детектив Пикачу»: Бог существует, его имя — Мьюту

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16 мая 2019
Райан Рейнольдс говорит концу света «Пика-пика»

«Покемон. Детектив Пикачу»: Бог существует, его имя — Мьюту

Альтернативная вселенная, где обычное зверье заменено могучими покемонами. Обладающие всякими способностями создания шатаются по свету, но по неведомым законам каждый человек может иметь покемона-напарника, эдакую помесь домашней зверушки с тотемным животным (правда, его еще надо поймать). Такого источника близости и ласки нет у 21-летнего страховщика Тима (Джастис Смит), который живет где-то в провинции, не строит никаких перспектив, а еще после смерти матери рассорился с отцом-трудоголиком. Он трудится детективом в Райм Сити — городе, где люди живут с покемонами бок о бок, почти на равных. Так придумал Говард Клиффорд (Билл Найи) – выдающийся исследователь, миллиардер и филантроп, прикованный к креслу-коляске. Его мечта – научиться у покемонов эволюционировать в лучшую версию себя. Тиму же предстоит попасть в этот город-сад для того, чтобы расследовать гибель отца. И поможет ему в этом говорящий Пикачу (Райан Рейнольдс или Петр Гланц) в шапке Шерлока Холмса, который как-то с ним связан.

Режиссер «Детектива Пикачу» Роб Леттерман – специалист по оммажам: начинал с мультфильмов «Подводная братва» и «Монстры против пришельцев» (пародия на скорсезевские криминальные драмы и ода монстрам Universal), потом снял не менее вторичные «Ужастики», проникнутые модным в 2010-е духом 1980-х. «Пикачу» – даром, что экранизация видеоигры и вселенной, придуманной в середине 90-х, – тоже вещица абсолютно восьмидесятническая. В ход идут цитаты из «Гремлинов», «Зубастиков» и «Одного дома» (сценарист Хьюз – воплощение эпохи в американском кино), хай-тек-дизайн в стиле Apple затуманен олдскульными бликами, а сама реальность по навязчивой комфортности может соревноваться с мягкой обивкой очень хорошей софы.

«Покемон. Детектив Пикачу»: Бог существует, его имя — Мьюту

За этой удушающе мимимишной облицовкой скрывается очередная история взросления (сексуальные намеки разбросаны тут и там), сложенная из формального детектива с вкраплениями нуара (темные подворотни, роковая блондинка Кэтрин Ньютон, чей характер ограничивается любовью к красному, властный злодей), и психотерапевтических сеансов на выезде («Знаю одно – не вини себя», – говорит в какой-то момент Пикачу Тиму). Вместе с тем, как водится, это портрет современного мира, вернее – его осколков. Вслед за «Лего Фильмом», «Первому игроку приготовиться», «Ральфом против Интернета», «Шазамом» или «Мстителями» большой кинематограф старается описать дивный новый мир – и не находит слов.

В круговороте всепрощающей доброты «Пикачу», что довольно иронично выглядит в контексте налета нуар-стилистики, ключевой оказывается не тема отцов и детей, не отношения с окружающей средой, даже не модная терапевтическая смена акцентов с соревновательного элемента на примирительный (тут покемоны не столько тешат амбиции человека «стать лучшим» и «собрать их всех», сколько учат прислушиваться к себе).

«Покемон. Детектив Пикачу»: Бог существует, его имя — Мьюту

Важно, что «Детектив Пикачу» – абсолютно религиозное произведение, причем местный бог – могущественный покемон Мьюту – порожден худшими человеческими страстями: жестокостью к животным (и друг другу), жаждой бессмертия и готовностью развивать технологии до маразматического предела. Как гномы из Мории во «Властелине колец» докопались до ада и выпустили Балрога, так и ученые в «Пикачу» заглянули за занавес мироустройства, подчинили законы природы, – чтобы понять, что менять ничего не стоит.

Катарсический эффект последней трети фильма может хотя бы отчасти объяснить умопомешательство американской критики, которая уже сравнивает детище Леттермана по культовой видеоигровой вселенной Nintendo c «Крестным отцом» (что?) и «Гражданином Кейном» (ЧТО?), подразумевая, ее превосходство в области эмпатии и очарования над «Супербратьями Марио» и полнометражными мультфильмами про покемонов. Если мыслить аналогичными рекламно-шизофреническими категориями в России, то уместнее вспомнить «Сталкер» Тарковского: оказавшись на пороге вселенских чудес, человек осознает, что все это время ему просто был нужен человек. Каковы же удушающая пустота и одиночество этого нового мира, что умилительная, забавная, но довольно идиотская экранизация видеоигры оборачивается проповедью?

«Покемон. Детектив Пикачу» в прокате с 16 мая.


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«Покемон. Детектив Пикачу»: Бог существует, его имя — Мьюту фотографии
«Покемон. Детектив Пикачу»: Бог существует, его имя — Мьюту фотографии
«Покемон. Детектив Пикачу»: Бог существует, его имя — Мьюту фотографии
«Покемон. Детектив Пикачу»: Бог существует, его имя — Мьюту фотографии
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