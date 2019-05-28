Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Тайная жизнь домашних животных 2»: Что обписал, то твоё

Рецензии на фильмы >>
28 мая 2019
Продолжение семейной анимационной комедии про лучших друзей человека

«Тайная жизнь домашних животных 2»: Что обписал, то твоё

Маленький пёсик Макс и огромный пёс Дюк живут с хозяевами в самом центре огромного Нью-Йорка. Привычную собачью жизнь с размеренным дневным сном нарушает внезапное появление в семье младенца — всё внимание хозяев обращено теперь к нему. Однако малыш Лиам быстро растёт, и из агрессора, бесцеремонно толкающего животных, превращается в товарища по играм. Беда приходит, откуда не ждали: Макс настолько привязывается к Лиаму, что начинает его непомерно опекать и постоянно боится, что ребёнок попадет в беду. У пса развивается настоящий невроз; хозяйка советуется с ветеринаром и вывозит всю семью, включая собак, на ферму к дядюшке — сменить обстановку.

Тем временем в городе у друзей и соседей Макса начинается детективный квест, и даже не один. Гиперактивный альфа-кроль Снежок, примеряющий на себя трико супергероя, получает от болонки Дейзи заказ на освобождение тигрёнка Хо, томящегося в клетке злодейского хозяина цирка по имени Лё Серж. А белоснежная собачка Гиджет, давно влюблённая в Макса, теряет его мячик, и, чтобы достать пропажу, ей придётся... стать кошкой! В этом почти безнадёжном деле ей поможет подруга, вальяжная кошка Хлоя, а вернувшийся из деревни Макс подключится к приключениям приятелей со свежими силами и служебными навыками, полученными под командованием сержанта патронажем пастушьего пса по кличке Ковбой.

«Тайная жизнь домашних животных 2»: Что обписал, то твоё

«Тайная жизнь домашних животных 2» уверенно дублирует уже пройденные в первой части сюжетные линии. Здесь также есть погони, освобождения, преследования и драки, через которые легко проходят герои, особенно женского пола - девичья сила Дейзи и Гиджет не имеет границ. В отличие от первого фильма, с эпическим размахом полётов, «воздушных» и «подводных» съёмок, вторая серия получилась более дробной и в то же время более камерной, с акцентом на внутренние переживания героев. Три отдельных сюжета — приключения Макса в деревне, расследование Снежка и Дейзи и поиски мячика Гиджет — завершаются общим финалом с победой над Лё Сержем. И, хотя возрастной ценз картины остался прежним, она явно нацелена на зрителей помладше. Разделение истории на несколько более мелких облегчает восприятие самых юных зрителей, да и долгое представление персонажей им не требуется. Милые домашние зверьки противостоят настоящему «злодею злодеичу» в ведьмовской шляпе, тут не ошибёшься.

Макс, конечно, разберётся со страхами и тревогами — и настанет время переживать его хозяевам, отправляющим Лиама во взрослую жизнь, в детский сад. Эти чувства очень понятны, как и все, показанные в фильме за пределами грохота погонь — беспокойство о младенце, ревность, страх быть ненужным, потребность заботиться, любовь, такая сильная, что из неё можно сделать клетку и страх свободы, которую нужно дать тому, кого так крепко любишь. Все это знакомо, как и повадки животных в общении с человеком, которые комично копируют персонажи, вызывая у зрителей смех, восторг и восхищение. Ведь наши питомцы — безотказный приёмник нашей любви, чудесное зеркало, доказывающее, что она действительно есть. И, хотя мы не знаем, чем они заняты, когда нас нет дома — возможно, спасают мир? — любим мы их не за это.

«Тайная жизнь домашних животных 2» в прокате с 30 мая.


версия для печати
Ссылки по теме
«Тайная жизнь домашних животных»: Лап четыре, хвост один
Поиск по меткам
АнимацияАнна Кузьминаживотные
фильмы
Тайная жизнь домашних животныхТайная жизнь домашних животных 2

фотографии >>
«Тайная жизнь домашних животных 2»: Что обписал, то твоё фотографии
«Тайная жизнь домашних животных 2»: Что обписал, то твоё фотографии
«Тайная жизнь домашних животных 2»: Что обписал, то твоё фотографии
«Тайная жизнь домашних животных 2»: Что обписал, то твоё фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Майя (Мая-Гозель) Аймедова
Сергей Астахов
Наталья Вилькина
Георгий Дрозд
Вероника Изотова
Мария Миронова (II)
Андрей Панин
Сергей Паршин
Лия Элиава
Джесси Брэдфорд
Ромен Дюрис
Изабель Карре
Моника Кина
Жан-Пьер Лео
Кэри Ханна Маллиган
Лешек Хердеген
все родившиеся 28 мая >>

Афиша кино >>

Тайная жизнь домашних животных 2
комедия, приключения, семейное кино
США, 2019
Однажды в Америке, или Чисто русская сказка
комедия
Россия, 2018
Годзилла: Король монстров
научная фантастика
США, 2019
Золотая перчатка
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
Германия, Франция, 2019
Куриоса
исторический фильм, мелодрама
Франция, 2019
Так сказал Чарли
биография, драма
США, 2018
Аладдин
приключения, сказка, фэнтези
США, 2019
Красивый, плохой, злой
биография, драма, криминальный фильм
США, 2019
Игрища престолов
комедия
США, 2019
То, что никто не видит
научная фантастика, триллер
Латвия, 2016
Весёлая ферма
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2018
Гори, гори ясно
фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен