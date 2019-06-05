«Вита и Вирджиния»: Давайте соприкоснёмся орбитами

Тонкая и многогранная экранизация пьесы о романе двух замужних писательниц
Лондон вошёл в «ревущие двадцатые», счастливую эпоху между Первой и Второй мировой войнами, революционную смену культурных и социальных пластов жизни общества: джаз, арт-деко, радио, звуковое кино. Викторианское ханжество отмирает, повсюду царит модерн, жизнь кажется лёгкой, как танец. Время возможностей, которые не упускает молодая аристократка Вита Сэквилл-Вэст (Джемма Артертон
) — писательница, жена дипломата Гарольда Никольсона (Руперт Пенри-Джонс
), мать двух мальчиков, бывшая возлюбленная писательницы Вайолет Трефусис, нынешняя — герцогини Веллингтон, бросившей из-за неё мужа и детей. Муж Виты любит её и поддерживает открытые отношения в браке; мать, леди Сэквилл-Вест (Изабелла Росселини
) — осуждает, но ей самой важны собственные чувства, важно знать, что она хочет и почему. А больше всего она хочет познакомиться с писательницей Вирджинией Вулф (Элизабет Дебики
), которой вовсе не хочется ни с кем общаться.
Мелодрама «Вита и Вирджиния
» поставлена по одноимённой пьесе актрисы и сценаристки Эйлин Аткинс
(где в роли Виты блистала Ванесса Редгрейв
). Пьеса о двух писательницах включала немало их личных писем, по которым писала диссертацию и режиссёр фильма, Чания Баттон
, ставшая соавтором сценария. Женскую команду проекта подкрепили Джемма Артертон — продюсер ленты, и композитор Изобель Уоллер-Бридж
, создавшая для исторической, казалось бы, картины, мягкий современный саундтрек. Несмотря на узнаваемые декорации той эпохи и приближённые к ней костюмы, события столетней давности здесь абсолютно лишены пыли веков и дистанции, привычной для зрителей «костюмных» лент. Мгновения прошлого синхронизируются с нашим электронным временем. Нет дистанции и между персонажами, они все либо давние друзья по группе Блумсбери
, не имеющие друг от друга тайн и во всём друг друга поддерживающие, либо родственники. Разделены только главные героини — поначалу.
Действительно, сперва это выглядит как соблазнение: Вита проявляет инициативу и напор, она ищет знакомства, встреч и предлогов, она очаровывает. Вирджиния молчит. Недотрога в закрытых платьях с растительным орнаментом, она сама похожа на одинокий росток. Ей явно не нужны страсти, а родные даже посмеиваются, зная, что она избегает телесной близости. В прикосновениях Вирджинии к типографскому станку и металлическим литерам больше нежности, чем в разговорах с людьми. Но Вита настаивает на своем присутствии в её жизни, вступает в переписку и даже предлагает издательству её мужа, Леонарда Вулфа (Питер Фердинандо
) собственный роман. Книги охотно раскупают, но Вита знает, что как писатель Вирджиния намного лучше. А Вирджиния начинает чувствовать к заботящейся о ней подруге настоящую привязанность, тянется к ней, но это путь в никуда. И вот появляется новая фаворитка Виты, Мария Кэмпбелл. Для Вирджинии это тяжёлый удар — в волнах реки, к которой она приходит, будто уже отражается её будущая кончина.
И вдруг эта маленькая смерть надежд и иллюзий даёт писательнице мощный творческий импульс: Вирджиния Вульф создаёт «Орландо
», фантазийный роман о мужчине, жившем так долго, что ставшем женщиной — и посвящает его Вите. Мгновенно роли меняются: заторможенная на поле взаимоотношений Вирджиния-писатель теперь полна энергии и легко командует внезапно оробевшей подругой, ставшей её музой и персонажем. Каждая из них словно ищет и находит в другой нечто важное и жизненно необходимое: Вита — способ осмыслить себя, Вирджиния — почву для творчества и витальность. Обоим мало просто прожить чувства, необходим их анализ, исследование, художественное воплощение.
Фильм Чании Баттон делает то же самое. Он тактично погружает зрителя в чувственную, почти осязаемую среду, позволяет присутствовать среди множества не всегда гармоничных, но всегда сердечных и честных отношений, помогает проследить сам процесс зарождения переживаний — а так же последствия, которые они за собой влекут, их взрывную силу, которую трудно осознать. За их спонтанной текучестью можно увидеть незыблемый берег творчества, неоднократно спасавший Вулф от безумия — а оно, возможно, и возникало как раз из невозможности какие-то чувства прожить и справиться с ними. Проще их запереть, не прикасаться. Наши страхи хранят наши сокровища, и нужен кто-то другой, чтобы помочь их извлечь. Тот, кто тебя узнает.
«Вита и Вирджиния
» в прокате с 6 июня
.