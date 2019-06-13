«Донбасс. Окраина»: Жить нельзя умереть

«В ходе противостояния в Донецке в июле—августе 2014 года, оказавшаяся в полосе фронта между силами ДНР и ВС Украины Марьинка подверглась многократным артобстрелам. Имелись десятки человеческих жертв» (из Википедии).
В подвале жилого дома пригорода Донецка, Марьинки, уже покинутой жителями из-за артобстрелов, 17 августа 2014 года оказалось семь человек — трое мужчин, три женщины и ребёнок. Это жительница дома, Татьяна (Ульяна Похлебаева
), волонтёр Наталья (Евгения Малахова
) из Киева, «бандеровка» Оксана (Анна Пескова
), юный солдат ВСУ Андрей Соколов (Евгений Михеев
), пожилой мужчина по фамилии Колосовский (Сергей Холмогоров
) и «сепаратист» Анатолий (Гела Месхи
). Каждый из них попал в подвал по своей причине: Татьяна ранее руководила здесь эвакуацией жильцов; Наталью, везущую «на фронт» варенье, бросил напарник; Колосовский разыскивает пропавшего сына-призывника; Анатолий пытался спасти пропавшего товарища, а грузовик Андрея Соколова попал под обстрел сразу по приезде в Марьинку. Он последний из прибывших — женщины сидели в подвале дольше, и Наталья даже успела вытащить из-под завалов дома мальчика, который до сих пор находится в шоке. Тем временем обстрелы учащаются, и чтобы спастись, подвал всем придётся покинуть.
У каждого из героев есть личное мнение о причинах военного конфликта, которое они, конечно же, высказывают, пытаясь упрекать друг друга в происходящем. Но в ситуации совместного выживания «идеи» быстро уходят на второй план, позволяя проявиться лучшим человеческим качествам — состраданию, братству, милосердию и жертвенности. Легко ненавидеть абстрактных врагов, «сепаров» или «бандеровцев», и очень сложно это делать, глядя в глаза человеку противоположных убеждений, который спас тебе жизнь. Поэтому под палящим солнцем по улицам обезлюдевшей Марьинки искать машину для побега пойдут «сепар», «бандеровка» и «вэсэушник» — вместе, потому что только так возможно выжить.
Военный триллер Рената Давлетьярова
«Донбасс. Окраина
» снят по мотивам реальных событий вооружённого конфликта на востоке Украины, начавшегося в 2014-м году и продолжающегося по сей день. Снят максимально жёстко и физиологично — начиная с пролога, в котором расстреливают и добивают пленного, с ходом событий градус насилия и угрозы жизни растёт по экспоненте, абсолютно отрицая заявленный рейтинг 12+. В отличие от масштабных батальных лент, в которых война манипулирует целыми армиями, героев фильма очень мало, бОльшая их часть — гражданские, женщины, и понимание, что вся военная мощь направлена сейчас против них, ужасает. Эффект присутствия срабатывает безупречно, сотрясая тело вибрациями сабвуфера. Артиллерийские снаряды падают чуть ли не в зрительный зал (и туда же, в рамку экрана, «влетают» тела контуженных от обстрела, засыпанные землёй); прямое попадание в грузовик — в нём сгорит человек, труп которого покажут позже крупным планом, и убийства продолжаются — подробные, детализированные, одно за другим. Война целится в героев снова и снова — снарядами, пулями, авиабомбой; разлетается в щепки мирная голубятня (при съёмках взрыва которой ни один голубь не пострадал). К подвалу подъезжает на БТР вооружённый отряд бойцов — и не понять, свои или чужие эти гонцы смерти. Зато понятна и неразговорчивость, и заторможенность эмоциональных реакций героев. Это защита от шока, в которой чувства прячутся куда-то вглубь, чтобы не мешать человеку действовать, когда ему нужно спастись.
Фильм Давлетьярова не ставит целью анализ реальных и весьма болезненных для всех нас событий — это их художественное, преувеличенное осмысление, попытка понять через погружение внутрь, насколько такое возможно для киноискусства. Попытка прикоснуться к этой непрерывно саднящей ране, погрузиться в боль. Здесь её слегка анестезирует нереально красивый антураж заброшенного города и его окрестностей (работа художника-постановщика Резо Касаткина
и оператора Кирилла Клепалова
) и схематично обрисованные герои, каждый из которых представляет определённую группу людей и их отношение к происходящему. Фильм выпадает из парадигмы реализма и лишь чуть-чуть не дотягивает до притчи, в которой благородный воин спасает группу гражданских. Его сюжет легко представить на другой планете, где высвобождена огромная энергия агрессии и невидимое злобное чудище по имени «Война» скрежещет гигантскими челюстями и сотрясает землю в надежде уничтожить всех людей, а выжившие стремятся к переправе на землю обетованную, куда угодно, лишь бы подальше от смерти. В этот страшный момент можно только признать ужас, словно мальчик из фильма позвать маму и надеяться, что со временем найдутся другие, взрослые слова, чувства и поступки, способные нас исцелить.
«Донбасс. Окраина
» В прокате с 12 июня.