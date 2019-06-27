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«Выше неба»: #яжемать Виктория Толстоганова и ее токсичные отношения с дочерью Таисией Вилковой

Рецензии на фильмы >>
27 июня 2019
Семейный конфликт на фоне Николиной горы

«Выше неба»: #яжемать Виктория Толстоганова и ее токсичные отношения с дочерью Таисией Вилковой

Летняя идиллия в комфортабельном санатории где-то в районе подмосковной Николиной горы нарушается случайно прибившимся к пирсу утопленником, погибшим, возможно, не своей смертью. Свидетелями жуткого происшествия становится счастливая, на первый взгляд, семья в составе матери (Виктория Толстоганова), отца (Алексей Агранович) и их дочерей – жизнерадостной Нины (Полина Виторган) и страдающей пороком сердца Саши (Таисия Вилкова). Над последней всю жизнь «трясется» все контролирующая мать – купаться нельзя, на солнце долго находиться нельзя, что уж до обычных в юном возрасте радостей жизни типа первой любви. Пока подружки по санаторию во главе с самой роковой и опытной в сексуальном плане Ритой (Дарья Жовнер) обсуждают свои любовные похождения, скромная Саша, закованная в кандалы родительской опеки, только мечтает о романтике, неожиданно врывающейся в ее жизнь в лице симпатичного Миши (Филипп Авдеев), сына того самого утопленника.

Романтичное название «Выше неба» отражает лишь одну из граней этой многоплановой картины Оксаны Карас, режиссера прославившегося несколько лет назад солнечной и танцевальной ретро-трагикомедией «Хороший мальчик», получившей гран-при «Кинотавра». Жизнь подростков, их взаимодействие со сложными и в большинстве случаев еще молодыми родителями – уже, кажется, становятся «фишкой» этого режиссера. А первая любовь и первые предательства, распространяющиеся на условно старшее поколение – отсчетной точкой этих драм «под ярким солнцем». В «Хорошем мальчике» Семен Трескунов с друзьями задавался вопросами бытия на лежаках Парка Горького, а здесь – на ярко-синем пирсе тоже на лежаках, таясь от взрослых, ведут разговоры о первом сексе героини Виторган, Жовнер, Анастасии Богатыревой (она еще одна подруга сестер – Тата) и Вилковой. В этих «детских» секретах – особый флёр. У взрослых – свои тайны, более жесткие и судьбоносные.

«Выше неба»: #яжемать Виктория Толстоганова и ее токсичные отношения с дочерью Таисией Вилковой

Написанная Екатериной Мавроматис история о семье, которая несчастлива по-своему, здесь, кажется, делится на два фильма. В первой части всё внимание обращено на взрослых – истеричную манипуляторшу мать, пытающуюся всеми силами удержать мужа, увлекшегося, словно герой «Красоты по-американски» подружкой дочери, и ее дидактичном отношении с болезненной дочерью. Ко второй половине фильма, где уже начинает звучать музыка (тоже «фишка» режиссера Карас), действие концентрируется на юном поколении, испытывающем не меньшие страсти, чем взрослые. Да, картина распадается на эти две части – так, как и распадается жизнь этой семьи, о которой и ведется повествование, доступное зрителю-наблюдателю этого случайно свершившегося на его глазах семейного кризиса: недаром почти все знаковые сцены фильма сняты именно с этой позиции наблюдения (оператор – Сергей Мачильский) – будто бы ты случайно заглянул в гостиничный номер или стал в лесу свидетелем откровенного разговора, или вместе с ними был на том роковом пирсе, положившем сюжетное начало этой истории.

В этой позиции «наблюдения», в этом распадающемся надвое сюжете можно обвинять режиссера Оксану Карас. Как и во влиянии фильмов Сергея Соловьева с его «Ста днями после детства», явно отпечатавшимися на истории «детей», или Никиты Михалкова с его «Неоконченной пьесой для механического пианино», где чеховские герои пытаются нащупать грани «ничтожности». Но именно Карас вслед за прошлогодней «Кислотой» молодого режиссера Александра Горчилина пытается – все ещё – начать очень сложный для российского кинематографа и общества разговор о нынешней семье. И это не очередное высказывание о поколении «отцов» и «детей». Это довольно болезненная психотерапия о «новом», до этого почти не представлявшемся на киноэкранах возрасте – когда родители еще молоды, полны сил и иллюзий о будущей жизни, а их дети уже выросли и тоже готовы открыться чувствам и мечтам о будущем. Об этом столкновении мечтаний с обыденностью, тяжелом в любом возрасте, и рассуждает Оксана Карас вместе с Екатериной Мавроматис и артистами фильма в «Выше неба».

«Выше неба» в прокате с 27 июня.


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Мария ТокмашеваРоссийские фильмысемья
персоны
Филипп АвдеевАлексей АграновичАнастасия БогатыреваТаисия ВилковаПолина ВиторганАлександр ГорчилинДарья ЖовнерОксана КарасЕкатерина МавроматисСергей МачильскийНикита МихалковСергей СоловьевВиктория ТолстогановаСемён Трескунов
фильмы
Выше небаКислотаКрасота по-американскиНеоконченная пьеса для механического пианиноСто дней после детстваХороший мальчик

фотографии >>
«Выше неба»: #яжемать Виктория Толстоганова и ее токсичные отношения с дочерью Таисией Вилковой фотографии
«Выше неба»: #яжемать Виктория Толстоганова и ее токсичные отношения с дочерью Таисией Вилковой фотографии
«Выше неба»: #яжемать Виктория Толстоганова и ее токсичные отношения с дочерью Таисией Вилковой фотографии
«Выше неба»: #яжемать Виктория Толстоганова и ее токсичные отношения с дочерью Таисией Вилковой фотографии
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