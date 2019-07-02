Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее

Рецензии на фильмы >>
2 июля 2019
Захватывающий социальный триллер из Южной Кореи, выигравший Каннский кинофестиваль

«Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее

Семья Ким – муж, жена, дочь и сын – живет в полуподвальном помещении: за семейным ужином они любуются преимущественно уличными ногами, изредка – пенисами пьянчуг, которые отходят в уголок помочиться, а уголок – среда обитания Кимов и есть. Вай-фай приходится заимствовать у соседей, которые не могут придумать пароль сложнее «1234», кое-какие барыши приносит подработка в местной пиццерии (надо складывать из кусков картона коробки), но в остальном денег и работы нет, что не может не угнетать. Помощь приходит практически с неба (что не мудрено с такой пропиской). Студенческий приятель сына приносит волшебный камень, который сулит богатство, а заодно предлагает подменить себя в качестве учителя английского в богатой семье. Тут же отглажен лучший (единственный) костюм, подделан диплом (у сестры настоящий дар), а природная велеречивость позволяет быстро завоевать симпатию семейства Пак (точнее – хозяйки дома, которая занимается культурной и интеллектуальной жизнью фамилии). Походы в богатый особняк к семье, которая тоже состоит из четырех человек (плюс экономка), вскоре оборачиваются новым шансом – младшему ребенку (слегка аутичному сыну) нужен учитель рисования, желательно – с навыками психотерапевта.

Сюжет новой ленты корейского режиссера Пон Джун Хо, основанной на одноименной манге Хитоси Иваки, немного напоминает сказку про репку: Кимы поочередно вытягивают друг друга с социального дна, но дальше – лучше. Последующий сюжет принято защищать плотным заслоном просьб не спойлерить, хотя сюжетные твисты «Паразитов» далеки от тех, что поражают или вообще меняют отношение к картине. Это взвешенный, неглупый социальный триллер, по-корейски стремительно переключающийся между комедией, сатирой, хоррором и даже мелодрамой, напоминающий то классические фильмы-ограбления, то историю успеха, то городскую сказку в духе, скажем, «Магазинных воришек» Корээды (прошлогодний лауреат Канн) или «Неудачников» Жёне.

«Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее

Строго говоря, это не лучшая работа Пон Джун Хо – автора сложносочиненного детектива «Воспоминания об убийстве», сатирического хоррора «Вторжение динозавра», антиутопического кинокомикса «Сквозь снег» и эко-политической комедии «Окча». Однако именно «Паразиты», снятые на родине после сразу двух американских фильмов, принесли ему главный приз Каннского кинофестиваля – первый для Южной Кореи. С этим блеском теперь будут считаться, хотя Пон – режиссер давно уже вписавший себя не только в пантеон корейского кино наряду, скажем, с Ли Чхан Доном и Пак Чхан Ук, но и в мировой. Киноманский авторитет Тарантино боготворил его работы еще на стыке тысячелетий. Награда нашла героя – прекрасно, давайте не зацикливаться на регалиях.

Читайте также: 10 отличных фильмов и режиссеров из Южной Кореи

При всей своей аккуратности и чуть ли не простоте, «Паразиты» хитрее, чем кажутся: в них нет ни прямого обличения, ни даже тематического ограничения. Пона интересует не только пресловутое противостояние богатых и бедных (здесь – буквально людей из разных миров), но тотальная непроницаемость людей друг для друга.

«Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее

В фильме традиционно для режиссера присутствует американская культура – в формате комиксов или попыток выучить английский (во «Вторжении» таким подарком от США был, собственно, динозавр), но и как увлечение мальчика из семьи Пак индейцами. Вероятно, сравнение бедных корейских районов с резервацией здесь не подразумевается, но экзотизация коренного народа Америки – не случайна. Две социальные страты загадочны друг для друга, как непонятны зачастую индейцы и жителям США, но тем более – других стран, где представление об их быте сводится к стародавним образам – вигваму, томагавку да роучу (известный головной убор).

Читайте также: текст о карьере Пак Чхан Ука

Быт же, как известно, определяет сознание. У Паков нет этого повседневного, телесного измерения, они – ходячий набор социальных установок: нужно выучить английский, ездить на дорогой машине, улыбаться, не связываться с теми, наслаждаться тем. Кимы бы тоже рады такими быть, но у них перед глазами плохая мобильная связь, унитаз под потолком, овощи, которые надо резать, и носы, которые надо вытирать. А еще запах, который пропитывает их одежду и даже больше — самооценку и мировоззрение.

«Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее

Если Паки восхитительно доверчивы («Добрые, потому что у них много денег»), то Кимы невероятно изобретательны, талантливы в подделке – голосов, документов, целых историй. Их выдает только запах подвального обиталища да мозговой блок: в какой-то момент младший Ким задается вопросом, а смог бы он смешаться с «высшим обществом» – и ему кажется, что нет, никогда он не встроится в этот мир. Им кажется, что их максимум – роль паразитов: тех ли, кто присосался к чужому достатку фигурально, или же тех, кто буквально обитает в щелях чужого роскошества. Таскает крохи вкусной еды. Сигнализирует светом фонаря другим, таким же «насекомым», что в доме есть еда. Или напротив – что антикафкианская трансформация из жука в человека не удалась: как-то негуманно работает социальная лестница. По ней преимущественно сталкивают пяткой вниз. И удариться при падении можно настолько больно, что начнут мерещиться сны о счастливой жизни – сентиментально-сериальные грезы, опиум для народа.

Читайте также: рецензия на фильм «Пылающий» Ли Чхан Дона

Пон никого в этой ситуации не судит и не травит, хотя больше иронизирует над богатеями. У них, в конце концов, есть ресурс и нормальный вай-фай, чтобы что-то нагуглить о других, а не только рецепт рамена. Человек человеку паразит, пока видится набором каких-то функций. Ведь главная функция живого организма – это жрать.

«Паразиты» в прокате с 4 июля.


версия для печати
Поиск по меткам
Алексей ФилипповКаннский кинофестивалькорейское кино
персоны
Пон Джун ХоЖан-Пьер ЖёнеСон Кан ХоХирокадзу КорээдаСон-гюн ЛиСо-дам ПакЧхан-Ук ПакКвентин ТарантиноХе-джин ЧанЁ-джон ЧоЛи Чхан-донУ-щик Чхве
фильмы
Вторжение динозавраМагазинные воришкиНеудачникиОкчаПаразиты

фотографии >>
«Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее фотографии
«Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее фотографии
«Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее фотографии
«Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Себастьян Аларкон
29 июня ушёл из жизни режиссёр Себастьян Аларкон.
Евгения Дембская
29 июня ушла из жизни актриса Евгения Дембская.
Юрий Ошеров
27 июня ушёл из жизни актёр, театральный деятель Юрий Ошеров.
Надежда Чередниченко
14 июня ушла из жизни актриса Надежда Чередниченко.

День рождения >>

Ия Арепина
Станислав Бондаренко
Павел Деревянко
Сергей Епишев
Галина Звягинцева
Любовь Полехина
Наталья Рудова
Александра Турган
Александра Яковлева
Бернар-Пьер Доннадье
Михал Журавский
Линдси Лохан
Дирк Мартенс
Сами Насери
Эшли Тисдейл
Ига Цембжиньская
все родившиеся 2 июля >>

Афиша кино >>

Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Русская невеста
триллер
США, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Тренинг личностного роста...
драма, криминальный фильм, социальная драма, экранизация
Казахстан, 2018
Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада, США, 2019
Голем: Начало
мистика, фильм ужасов
Израиль, 2018
Двойная жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Ибица
комедия
Франция, Бельгия, Испания, 2019
Клуб анонимных киллеров
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, 2019
Норм и несокрушимые: Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Индия, Китай, США, Южная Корея, 2019
Человек-паук: Вдали от дома
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2019
Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен