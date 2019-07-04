Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Тренинг личностного роста»: Не тужил - не мужик

Рецензии на фильмы >>
4 июля 2019
В апреле этого года жюри ММКФ под руководством Ким Ки Дука провозгласило лучшим фильмом фестиваля «Тренинг личностного роста» - историю банковского проектного аналитика, переживающего кризис среднего возраста. 4 июля картина выходит в российский прокат, что, заметим, довольно редкое явление для лауреатов единственного в России кинофестиваля класса А, крупнейшего, богатейшего смотра с богатым прошлым и не самым презентабельным настоящим. Рассказываем, чем фильм понравился понравился Ким Ки Дуку и нам.

«Тренинг личностного роста»: Не тужил - не мужик

О личной жизни героя картины по имени Канат (Дулыга Акмолда) – «долго рассказывать»: живет отдельно от жены с ребенком, вдвоем с пожилой мамой (Гульжамал Казакбаева), страдающей провалами в памяти, дезориентацией и рассеянным вниманием. На работе – серость, внутри – тоска. Банк направляет Каната на тренинг по управлению персоналом, где рассказывают, как двигаться к успеху и стать лидером, а еще дают домашнее задание – написать на бумажке мечту и повесить на видном месте. У Каната мечты нет, точнее, он не в состоянии ее сформулировать. В один день на рабочем совещании он встречает друга юности Данияра (Ержан Тусупов), состоятельного бизнесмена, настоящего хозяина жизни, который вернулся в родной город и будет проводить реструктуризацию в банке Каната. Именно он проведет для друга не лекции, а целый практикум по лидерству и успешности. Конечно, банк скоро закроют, но он обещает помочь другу. Причем даром.

Социальная драма «Тренинг личностного роста», изначально называвшаяся «Секреты лидера» (как и посещаемый героем тренинг), снята Фархатом Шариповым по мотивам романа Данияра Сугралинова «Кирпичи 2.0». У фильма хорошо складывается судьба. До триумфа на ММКФ картину показали в конкурсной программе 23-го Пусанского Международного кинофестиваля, а у себя на родине получила специальный приз жюри кинофестиваля Шакена Айманова и приз НЕТПАК. Казахская либерально настроенная критика называет «Тренинг» самым правдивым фильмом о Казахстане, хотя вязкая эпоха фейковой стабильности, держащаяся на грубой силе, кумовстве и коррупции, – не казахский феномен, такое кино мог бы снять в Корее и сам Ким Ки Дук. Мир, выстроенный вертикально, в котором обязательной ценой успеха, лидерства, высокого назначения и благополучия становится душевная слепота и глухота, - тема вечная, когда и где было иначе? Картина Шарипова, снятая, кстати, на русском языке, замечательна именно универсальностью, хотя о том, что действие происходит в современном Казахстане, напоминают, например, шутки о переименованиях, а пустая болтовня лидерского тренинга сообщает особые приметы времени.

«Тренинг личностного роста»: Не тужил - не мужик

Изобразительно «Тренинг личностного роста» отличает сдержанность и визуальная неброскость, холодные цвета и спокойная, неподвижная камера, ритмически – неспешность, как это обычно и бывает в правильном фестивальном кино. Действие происходит в холодный период года, замерший город и промозглый воздух с первым минут сообщают все самое важное о состоянии главного героя.

Достоин похвал и актерский дуэт: Дулыга Акмолда и Ержан Тусупов играют характеры, полностью противоположные друг другу. Стороны не конфликтуют до поры: Даниях учит, что «баба любит, чтобы ее силой брали» и «кто информацией владеет, тот и папа»; Канат пассивно пробует вкус успеха и не понимает, нравится ему или нет. Катализатором становится случайно услышанная новость о пропаже девушки, с которой они накануне проводили время. Но у будущего лидера не может быть сомнений, а уж тем более чувства вины, мук совести. Выбери успех, выбери работу!

«Тренинг личностного роста» в прокате с 4 июля.


версия для печати
Поиск по меткам
Екатерина Визгалова
персоны
Дулыга АкмолдаГульжамал КазакбаеваЕржан ТусуповФархат Шарипов
фильмы
Тренинг личностного роста...

фотографии >>
«Тренинг личностного роста»: Не тужил - не мужик фотографии
«Тренинг личностного роста»: Не тужил - не мужик фотографии
«Тренинг личностного роста»: Не тужил - не мужик фотографии
«Тренинг личностного роста»: Не тужил - не мужик фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Василий Панин
2 июля скончался режиссёр, сценарист, продюсер Василий Панин.

День рождения >>

Рим Аюпов
Кирилл Дубровицкий
Юлия Зимина
Маруся Климова
Виктор Михайлов (II)
Фрунзик Мкртчян
Дмитрий Назаров
Владимир Панков
Бибигуль Суюншалина
Лембит Ульфсак
Виктория Абриль
Алессио Бони
Джина Лоллобриджида
Вивиан Романс
Ева Мари Сейнт
Глория Стюарт
Ульрих Тайн
все родившиеся 4 июля >>

Афиша кино >>

Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Русская невеста
триллер
США, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Тренинг личностного роста...
драма, криминальный фильм, социальная драма, экранизация
Казахстан, 2018
Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада, США, 2019
Голем: Начало
мистика, фильм ужасов
Израиль, 2018
Двойная жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Ибица
комедия
Франция, Бельгия, Испания, 2019
Клуб анонимных киллеров
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, 2019
Норм и несокрушимые: Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Индия, Китай, США, Южная Корея, 2019
Человек-паук: Вдали от дома
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2019
Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен