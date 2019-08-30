«Битва»: Глухому танцору музыка мешает

Риналь Мухаметов пытается сделать «шаг вперед»
Симпатичный, но, кажется, чересчур серьезный стрит-дансер Антон (Риналь Мухаметов
) по прозвищу «Пуля» вместе со своей командой сходится в баттле с еще более серьезными танцорами во главе с отчаянным Самураем (Илья Антоненко
). В ход идут не только танцевальные движения, но и спецэффекты: пытаясь «зажечь» танцпол, Антон буквально зажигает на себе огонь в ходе номера, в результате чего и выигрывает этот странноватый баттл. Победа приносит ему не только еще большее обожание команды и отдельно взятой ее представительницы (Анна Исаева
), но и перспективы сотрудничества с танцевальным продюсером (Игорь Миркурбанов
), и днем и ночью не снимающим темных очков и разговаривающим загадочным голосом (что ровно ничего не значит для фильма). Пройдя огонь и танцевальную битву, Антон уже на пляжной вечеринке буквально падает на ровном месте. Неудачно. Результат – травма головы. Сначала вроде бы не опасная, но, как выясняется потом, лишающая танцора слуха. Казавшиеся такими близкими перспективы сделать танцевальную карьеру под угрозой, ведь он теперь не слышит музыку, без которой невозможен танец. Потом, конечно, Антон поймет, что все наоборот и именно танец создает музыку – не только в колонках, но и в сердцах людей.
Пафосное социальное высказывание «Битва
» - результат работы трех сценаристов и еще четырех «при участии», то есть, в общем, семи человек – это какой-то совершенно неожиданный для российского кино образца 2019 года набор клише и стереотипов. Несчастный танцор, потерявший веру в себя, бывшая возлюбленная, отвернувшаяся от «увечного» в пользу главного врага, вышедший из каких-то махровых 90-х продюсер, непонятно как зарабатывающий на танцах (или нет?), глухонемые дети, прилежная красавица-учительница жестового языка, а по совместительству и сурдолог (Антон, впрочем, ее единственный взрослый пациент, которого она почему-то принимает в школе для детей с нарушениями слуха), строгий отчим, заставляющий наконец покончить с танцами и найти «нормальную работу», - имя им легион, перечислять можно еще долго, хотя фильм «Битва» длится меньше полутора часов. Но даже этот краткий пересказ нелегкой жизни взрослого мужчины, потерявшего слух, пытаются «довести» до полного метра бесконечными вставками симпатичных петербургских пейзажей и даже одного московского (это, естественно, общий план «Москва-сити»).
Удивительно, но в фильме про глухого танцора, начисто лишенного именно драматургии (событий много, но все они поданы поверхностно) основной упор делается на постоянно звучащую беспощадную музыку из трех аккордов на пианино, с редкими вставками собственно танцевальных композиций. Более того, ближе к финалу зачем-то появляется закадровый голос, никак не влияющий на развитие характеров и сюжета. И это довольно странно. Режиссер Анар Аббасов
– человек не без таланта. В предыдущем фильме «Амун
» он неплохо рассказал сольную историю отчаявшегося скептика (Алексей Филимонов
), в самый тяжелый момент жизни отправляющегося на поиски мифического целителя в Иудейскую пустыню. Те же почти полтора часа экранного времени выглядели хоть и неброско, но точно более драматично, чем в наполненной персонажами «Битве».
Снятая при поддержке Минкультуры и Фонда кино, онлайн-кинотеатра OKKO и телекомпании НТВ, «Битва» отличается крайне «бедным» изображением, совершенно не сочетающимся с заявленной танцевальной темой, требующей и неплохих бюджетов, и, безусловно, хороших танцоров. В фильме про танцы собственно номера оказываются чуть ли не самым слабым звеном.
Единственное утешение «Битвы» – это трогательные Риналь Мухаметов и практически дебютантка Екатерина Кукуй
, которые особенно хорошо смотрятся в окружении детей и пытаются честно отыграть эту хоть и наивную, но по большому счету важную историю. Только вот в нынешнее время социальная значимость все-таки не оправдывает явные огрехи творческо-постановочного цеха. Получается не «шаг вперед», а, к сожалению, в обратном направлении, в прошлое.
«Битва
» в прокате с 29 августа
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