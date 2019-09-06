«Оно 2»: Цирк уехал, клоун вернулся

Реднек-комедия по мотивам романа Стивена Кинга
«Оно 2
» заканчивается прочувствованным посмертным письмом одного из героев к своим друзьям – Клубу неудачников, которые натерпелись страха в 1989-м, а потом снова прошли через глюки, воду и жуткого клоуна в 2016-м. Ирония в том, что первую часть «Оно
» (2017) только ленивый не сравнил с «Очень странными делами
» (1980-е, дети, уцененные отсылки, Финн Вулфард
), а теперь финал истории невольно повторяет конец третьего сезона
сериала. Эта драматическая неизобретательность вообще характерная черта заключительной части дилогии о клоуне Пеннивайзе и группе детей из городка Дерри, штат Мэн, где разверзлась бездна ужасов нетерпимости.
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В 2016-м в Дерри снова начинает твориться консервативная чертовщина: надкусан предварительно избитый гопниками гомосексуал (Ксавье Долан
), пропала мешающая смотреть матери бейсбол девочка с большой алой родинкой на щеке. Похожий на бывалого растлителя малолетних клоун Пеннивайз (Билл Скарсгард
) снова в деле – и вот афроамериканец Майк (Айзая Мустафа
из рекламы Old spice) обзванивает школьных приятелей, чтобы они бросили свои успешные работы, уютные квартиры и по-своему несчастливые семьи (если есть) и примчались в Дерри – снова драться с клоуном.
Если в «Оно» центральной фигурой и локомотивом сюжета оказывался потерявший брата заика Билл (Джейден Мартелл
), с годами превратившийся в Джеймса Макэвоя
, автора успешных романов с паршивыми финалами, то сиквел делает вид, что сейчас раскроет глубокую психологическую драму всех семерых персонажей. Для этого режиссеру Андресу Мускетти
и сценаристу Гэри Доберману
понадобится всего на 15 минут хронометража больше, чем в первой части, много-много воздушных шариков, скотч, камео Стивена Кинга
и Питера Богдановича
, а также мешок неловких шуток, уберклассических киноцитат и пространных диалогов. Все персонажи будут по очереди выходить в центр кадра и рассказывать: а) кто они вообще такие; б) какая у них детская травма, вызванная родительской невнимательностью или наоборот гиперопекой, обычной нетерпимостью или исполинским чувством вины. Не Клуб неудачников, а Клуб анонимных алкоголиков.
Вот Ричи (Финн Вулфард), когда-то шутивший про чужих матерей, вырос в Билла Хейдера
и стал зарабатывать стендапом (впрочем, юморески почти не изменились). Во флешбэке раскрывается, как трудно приходилось в Дерри юному гомосексуалу (вероятно, этого до конца не осознававшему). Следующий. Вот к рыжеволосой Беверли (София Лиллис
) пристает собственный отец; годы спустя, обратившись скульптурной Джессикой Честейн
, она выйдет за такого же деспотичного козла замуж. Некст. Вот Бен (Джереми Рэй Тейлор
), которого обзывали «поросенком» за пухлые щеки и живот, вымахал в подтянутого и успешного мужчину (Джей Райан
). И так с каждым. Сначала сюжет «Оно 2» проходит один круг, чтобы показать, что же стало с гнобимыми подростками. Потом идет второй круг флешбэков, напоминающий, кто есть кто. Третий заставляет их столкнуться с прошлым, чтобы найти ценные артефакты для изгнания дьявола, то есть клоуна.
Вторая часть «Оно» действительно напоминает психологическое собрание, где все просто высказываются по кругу. Меня зовут Билли Денбро, и я виню себя в смерти брата. Здравствуй, Билли. Эта анекдотичная неумолимость хождения по кругу – кажется, сценарист Доберман решил взять за основу знаменитый анекдот про то, как Колобок здоровается и прощается с каждым из 40 разбойников Али-Бабы, – довольно быстро начинает убаюкивать. Неизобретательная структура оторочена неизобретательным хоррором (сценка с демонической старухой или водопадом крови вряд ли претендует на что-то, кроме штампа), а по краям украшена неизобретательным же юмором и доморощенным психологизмом.
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Стивен Кинг не случайно в романе избегал разделения детского и взрослого, понимая, что второе утомительно повторяет первое. Мускетти и Доберман же охотно угодили в эту ловушку, опьяненные кассовыми успехами первой части, для которой, как видится ретроспективно, все самое лучшее придумал режиссер Кэри Фукунага
, традиционно поругавшийся со студией из-за радикального видения (в частности, он хотел показать знаменитую оргию Клуба неудачников).
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Тут и заключается стоеросовая ирония фильма. Увесистый хоррор про нетерпимость и неприятие сам начался с изгнания пускай неровного, но амбициозного и в чем-то самобытного режиссера. И заменили его на поденщика Мускетти – одного из многочисленных протеже Гильермо дель Торо
, который начал карьеру с не самого впечатляющего хоррора «Мама
», где Джессика Честейн сыграла аж две роли (впрочем, ее артистический диапазон, кажется, переоценен). В облике рыжего клоуна, космического порождения всеамериканского цирка, в контексте 2016 года возможно усмотреть политические шпильки в адрес Дональда Трампа, но страшен не только он и его популистская консервативная риторика. Страшно, что из «Оно 2» вымарали любой маломальский намек на индивидуальность, формально ее поддерживая, а сам хоррор превратили в реднек-комедию, где вся инаковость – это детские пережитки, незрелый хохмический ужас. Тут уж, как говорится, нужно решить: либо грим стереть, либо штаны надеть.
«Оно 2
» в прокате с 5 сентября
.