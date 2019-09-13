ревью

«Щегол»: Из двух зол — книга лучше

Глава студии Сергей Зернов складывает с себя полномочия.

Новости кино

Фестиваль «Телемания» запускает бесплатные мастер-классы

На первом расскажут, как и зачем отправлять фильмы на фестивали.