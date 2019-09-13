«Щегол»: Из двух зол — книга лучше

До российского и мирового проката добралась самая ожидаемая экранизация самой главной, как считают критики, книги современности – «Щегол
» по роману Донны Тартт
. Впрочем, превосходная степень оказалась не совсем уместна: ожидания относительно фильма не оправдались, а сама экранизация в постановке Джона Кроули
, режиссера мелодраматичного «Бруклина
», только обнажила пустоту, кажется, самой переоцененной книги современности.
13-летний Тео Деккер (Оукс Фегли
) становится свидетелем страшного взрыва в Метрополитен-музее, который уносит жизнь его матери – единственного близкого человека. Оставшись один, Тео сначала оказывается в интеллигентной и многодетной семье меценатов, домашний очаг которых хранит утонченная миссис Барбур (Николь Кидман
), сразу же подмечающая вкус мальчика к живописи, и заводит дружбу с реставратором Хоби (Джеффри Райт
), опекающим рыжеволосую девочку Пиппу (Эшли Каммингс
). Ее Тео заметил все в том же музее незадолго до взрыва. Помимо Пиппы свидетельством страшного мига, когда мальчик в последний раз видел мать, становится вынесенная из «Метрополитена» картина Карела Фабрициуса «Щегол», где изображена сидящая на привязи птичка. Как маленький щегол не может избавиться от оков и вырваться на свободу, так маленький Тео никогда и не сможет справиться с болью от потери самого близкого человека. Ни в юности, когда уже окажется под опекунством нерадивого отца, бывшего (а, может, и нет) алкоголика (Люк Уилсон
) и его хабалки-сожительницы Ксандры (Сара Полсон
), познакомится с не по годам взрослым Борисом (Финн Вулфард
), украинским мальчиком, кочующим по городам и весям с отцом-шахтером. Ни уже во взрослом возрасте (Энсел Эльгорт
), когда определится с профессией, найдет себе невесту и окажется в Амстердаме в попытке принять одно из самых важных решений в жизни.
Все это лишь краткий пересказ и книги, насчитывающей почти 800 страниц, и фильма, идущего 2,5 часа. Совсем не бойких, надо признаться. Смотреть его еще мучительнее, чем читать книгу, в которой большинство страниц укладываются в одну банальную строчку «Такая вот жизнь». Одна из основных проблем «Щегла», имеющего в целом неплохую завязку, – это именно главный герой, совершенно ведомый, безэмоциональный и этим наскучивающий. Самыми интересными персонажами здесь являются герои второстепенные, делящиеся на две категории – людей, познавших жизнь, и людей, о ней философствующих. Взять того же Хоби, рассуждающего об отличиях антиквариата и их «плоских и ровных» реплик, или миссис Бабур, скрывающейся от семейных тягот в богатой коллекции американских портретистов. В первой категории самым ярким персонажем, безусловно, оказывается Борис, страницы с его участием – единственные по-настоящему живые в книге. Но, увы, не в фильме, сконцентрировавшемся на страдании Деккера. «Щегол» Кроули совершенно не пытается сделать попыток рассказать изложенную на 800 страницах историю мальчика более объемно: может быть, даже с точки зрения разных участников, разных свидетелей этой жизни.
Не исключено, что главной ошибкой студий Amazon и Color Force, запустивших картину, стал выбор режиссера, прославившегося номинированным на «Оскар» фильмом «Бруклин». В этой ретро-мелодраме героиня Сирши Ронан тоже, как может, будучи в Америке, борется с ностальгией по проведенному в Ирландии детству. В «Щегле» Кроули примерно теми же средствами и с такой же интонацией описывает происходящие с Тео Деккером события. Правда, актеры здесь, кажется, не всегда понимают, что играть (за исключением разве что Сары Полсон, исполняющей роль Ксандры). То ли книга слишком довлеет над ними, то ли ее краткий кинопересказ не дает развернуться и продемонстрировать все возможности. Даже всегда органичный Финн Вулфард порой чувствует себя в образе Бориса не слишком уверенно, хотя славянский акцент он копирует мастерски. Исполнитель роли юного Деккера – Оукс Фегли – зажат, а Энсел Эльгорт, играющий повзрослевшего главного героя, в своей «топорности» и «серьезности» превосходит описанного Тартт персонажа.
Фильм «Щегол» вбирает в себя все ошибки экранизаций. При аккуратном, как кажется создателям, переносе литературного произведения исключительно через призму главного героя, они не обходятся ни без бесконечных флэшбеков, порой совершенно не обязательных, ни без явно лишнего закадрового текста, способного погубить любую, даже самую хорошую картину, ни без сентиментальной музыки с тремя аккордами на фортепиано (любимый прием российских кинематографистов). Из романа Тартт сценарист Питер Строхан
выбирает, кажется, самые примитивные цитаты (хотя на них произведение и впрямь богато) и честно вставляет их по ходу фильма (слава богу, не только закадровым текстом), только растягивая хронометраж и тем самым обнажая все огрехи литературного первоисточника (также за счет этих «умных мыслей» изрядно затянутого). При этом вся худо-бедно детективная интрига, на которой сюжетно только и держалась книга, в фильме просто отсутствует. Ударившись в разглагольствования о жизненных трудностях, авторы напрочь забывают о жанре: получается в итоге еще скучнее, чем в литературном первоисточнике.
«Щегол
» в прокате с 12 сентября.