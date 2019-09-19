Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Рембо: Последняя кровь»: Старый конь борозды не портит

Рецензии на фильмы >>
19 сентября 2019
На старости лет ветеран войны во Вьетнаме Джон Рэмбо (Сильвестр Сталлоне) предпочитает вести спокойную жизнь: большую часть времени он проводит на тихом ранчо в Аризоне, где объезжает лошадей. Правда, между делом он также копает под фермой туннели и складирует в них оружие, но это ничуть не смущает живущих с ним вместе женщин: пожилую Марию (Адриана Барраса), то ли родственницу, то ли давнюю подругу семьи, и ее внучку, готовящуюся к отъезду в колледж Габриэллу (Ивет Монреаль). Перед началом учебы девушка решает отыскать давно бросившего ее отца и отправляется в Мексику, отказавшись прислушиваться к советам Джона и Марии. Там Габриэлла тут же попадает в руки к преступной группировке, специализирующейся на секс-траффике. Джону Рэмбо, научившемуся подавлять вспышки агрессии при помощи каких-то таблеток, вновь приходится выйти на тропу войны.

«Рембо: Последняя кровь»: Старый конь борозды не портит

Пятый и вроде как заключительный фильм франшизы (Сталлоне говорит, что думает о еще одной ленте, но та должна стать предысторией: речь пойдет о юности Джона) вышел в прокат с подзаголовком «Последняя кровь» - и это не случайно. Оригинальная картина 1982 года называлась «Первая кровь», в заголовке даже не упоминался сам Рэмбо; теперь круг замкнулся. По нынешним меркам «Первая кровь» кажется лентой совсем не агрессивной: за полтора часа по вине главного героя погибает всего один персонаж. С каждым новым фильмом число жертв Джона росло – и достигло максимума в вышедшем в 2008-м «Рэмбо 4»; по имеющимся данным, персонаж Сталлоне убивает там более двух с половиной сотен человек. При этом четвертая серия, вышедшая через 20 лет после третьей, могла похвастаться уровнем насилия, который ожидаешь скорее от слэшера, а не от боевика.

В «Последней крови» совмещены обе крайности. Первые две трети фильма – довольно неторопливая драма с элементами триллера. У авторов сценария находится время на то, чтобы объяснить природу отношений, сложившихся между Джоном и Габриэллой (ветеран воспринимает ее почти как родную дочь), у самого Рэмбо – на то, чтобы порассуждать о шансах человека победить собственную агрессию. Зато когда дело доходит до побоища – довольно, кстати, краткого – Джон не сдерживается: в ход идет абсолютно все – холодное оружие, ружья, ловушки, сделанные из подручных материалов. И – да, пятая картина, как и предшествующая, местами напоминает хоррор; уровень и детализация насилия ошарашивающий.

«Рембо: Последняя кровь»: Старый конь борозды не портит

С помощью жанровых перепадов «Последняя кровь» пытается сыграть на контрасте, и это срабатывает: именно кровожадный финал, в котором герой Сталлоне по сути делает именно то, что от него ждут, заставляет другими глазами взглянуть на вроде как успокоившегося Рэмбо, предстающего перед зрителями в начале фильма. Концентрированное насилие в финале придает вес предшествующим разговорам о природе человека и о попытках измениться. Причем баланс выдержан практически идеально: чуть больше кровавого экшена – и картина бы, пожалуй, могла отпугнуть часть зрителей, чуть больше разговоров и сентиментальности – и давние поклонники франшизы заскучали бы.

Конечно, «Последняя кровь» время от времени дает поводы для придирок к постаревшему Сталлоне. Когда-то номинировавшийся на «Оскар» за сценарий к «Рокки», он поработал в качестве соавтора и над сюжетом пятой ленты о Рэмбо. Правда теперь номинация Американской киноакадемии Слаю вряд ли светит: диалоги функциональны, но в них маловато жизни, а у некоторых второстепенных персонажей нет возможности полностью реализовать свой потенциал. Особенно не повезло слегка напоминающей молодую Эллен Рипли журналистке Кармен (Пас Вега), которая в одиночку занимается расследованием деятельности картелей, но в итоге ее роль сводится к вспомогательной. Тем не менее, «Последняя кровь» - добротное жанровое кино, наверно, немного архаичное, но это в данном случае скорее плюс. Очевидно же, что 73-летнему Сталлоне хочется вспомнить о том, каким он был 30 с лишним лет назад; отечественные зрители заодно могут вспомнить о том, как с удовольствием смотрели замыленные копии ранних фильмов о Рэмбо в видеосалонах.

«Рэмбо: Последняя кровь» в прокате с 19 сентября


версия для печати
Ссылки по теме
Эхо войны: Как повлиял на американское кино Джон Рэмбо
Слёзы на морозе, сломанное ребро и альтернативный финал: Лучшие моменты «Рэмбо»
Поиск по меткам
Американское киноБоевикфраншиза
персоны
Пас ВегаСильвестр СталлонеОскар Хаенада
фильмы
РоккиРэмбо 2Рэмбо IIIРэмбо IVРэмбо: Первая кровьРэмбо: Последняя кровь

фотографии >>
«Рембо: Последняя кровь»: Старый конь борозды не портит фотографии
«Рембо: Последняя кровь»: Старый конь борозды не портит фотографии
«Рембо: Последняя кровь»: Старый конь борозды не портит фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Афанасьев
19 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Афанасьев.
Юрий Колычев
16 сентября ушёл из жизни актёр Юрий Колычев.

День рождения >>

Карина Андоленко
Владимир Грицевский
Александр Гундарев
Михаил Гуро
Антон Денисенко
Елена Караджова
Гани Кулжанов
Александр Павельев
Любовь Руднева
Сабина Азема
Азия Ардженто
Тибор Бичкеи
Агата Бузек
Дани Каррель
София Лорен
Кеннет Мор
все родившиеся 20 сентября >>

Афиша кино >>

Сестрёнка
военный фильм, драма
Россия, 2019
Воскресенье
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Тайна печати дракона
приключения, фэнтези
Китай, Россия, 2019
Yesterday
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Великобритания, 2019
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Зеровилль
драма, трагикомедия, экранизация
США, 2019
Комната желаний
драма, мистика, научная фантастика
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Между нами музыка
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2017
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
Побег из джунглей
Китай, 2019
Проклятие «Мэри»
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Рэмбо: Последняя кровь
боевик, приключения, триллер
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен