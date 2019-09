Yesterday: Все, что тебе нужно – это любовь

Перебивающийся случайными концертами в клубах и (о, чудо) на музыкальном фестивале, правда, в шатре с тремя зрителями-друзьями, отдыхающими от громкой музыки парой пенсионеров и небольшой кучкой детей Джек Малик ( Химеш Патель ) – музыкант из категории неудачников. К 30-ти карьера его явно не сложилась, родители увлечение сына всерьез не воспринимают, среди друзей он известен как автор одного «хита» – песенки про лето, а менеджером и по совместительству водителем у него работает влюбившаяся в Джека еще на школьном выпускном, когда он исполнял кавер на Wonderwall группы Oasis, восторженная Элли ( Лили Джеймс ), теперь учительница математики. После того самого концерта в шатре Джек, кажется, собирается окончательно завязать с музыкой, но все меняет случайность. На несколько секунд во всем мире отключается свет и в этот роковой миг незадачливый музыкант на своем велосипеде (единственное, кроме гитары, имущество) попадает под колеса автобуса. Результат – два сломанных зуба, гитара, не поддающаяся ремонту, и дивный новый мир, в котором не существовало группы The Beatles, зато был и есть Эд Ширан Новый фильм Дэнни Бойла зарубежные критики уже успели пожурить за чрезмерную сентиментальность. Однако в случае с Yesterday не стоит забывать, что Бойл – это автор не только культового « На игле », но и зрительского хита « Миллионер из трущоб » – современной сказки, открывшей кинематографу артиста Дева Пателя (у его героя, кстати, тоже была фамилия Малик). В Yesterday Дэнни Бойл, как это ни странно, открывает другого Пателя – Химеша, до этого известного лишь поклонникам шоу «», причем он не родственник Дева, но после участия в Yesterday карьера его ждет, явно, не меньшая (он уже снялся в новом фильме Кристофера Нолана ). Химеш Патель предстает на экране в образе симпатичного, пусть и немного несуразного в хорошем смысле парня, несмотря на неудачи все еще стремящегося к своей мечте – стать музыкантом, дарящим слушателям всю гамму эмоций, автором, написавшим хиты на все времена. Такими были участники The Beatles, ливерпульской четверки, перед талантом которых преклоняются не только экранный герой Джек Малик, но и совершенно точно вся съемочная группа во главе с Дэнни Бойлом.Музыкой The Beatles пропитан весь этот фильм. От прямых цитат с могилой Элинор Ригби, игрушечной желтой подводной лодкой, путешествием к мемориалу «Земляничные поля» или огромным концертом в Москве (российской столице посвящен заметный кусок ленты) с обязательным Back in U.S.S.R. До косвенных, разбросанных по всей картине – так, например, в новом мире нет упоминаемой в песнях «Кока-колы», есть только «Пепси». И, конечно, основная тема фильма по большому счету укладываюется в строчку All you need is love – простую, известную с незапамятных времен истину, которую изящно сформулировал в 1960-х Джон Леннон.Недаром главным сценаристом фильма выступил автор « Реальной любви », рождественского кинохита на все времена,, которого в Yesterday порой тянет к излюбленным «слезовыжимательным» приемам. Возможно, чересчур, но это совершенно не мешает просмотру Yesterday – картине при всех ее очевидных ходах очень тонкой, нежной, в хорошем смысле даже ностальгической.Для поклонников ливерпульской четверки Бойл и Кертис подготовили множество сюрпризов, для обычных зрителей, все равно явно знакомых с творчеством The Beatles (пока в нашем мире не отключили роковым образом свет – сложно найти людей, которые не слышали хотя бы одну песню), отличный ромком с легендарной музыкой (пусть и на нее ушла львиная доля бюджета ленты) и здоровой самоиронией относительно окружающего мира, индустрии шоу-бизнеса и одной из главных звезд нынешней эстрады – Эда Ширана. Британский музыкант, чьи песни некоторое время назад звучали, кажется, «из каждого утюга», отлично и не без юмора справляется с ролью и присоединяется к хоровому кинопризнанию в любви The Beatles, без которых этот мир, конечно, не мог бы существовать. Yesterday в прокате с 19 сентября.