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«Гемини»: Два Смита Уилла - это сила

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10 октября 2019
Правительственный агент Генри Броген (Уилл Смит) выполняет очередное задание – устраняет какого-то террориста – и уже после выяснят, что его жертвой на самом деле был видный ученый. Броген и так планировал уйти на покой; тот факт, что руководство им манипулирует, разумеется, не убеждает Генри остаться на работе. Между тем, начальники – в лице отрастившего животик Клайва Оуэна и железной леди Линды Эмонд, о которой к середине фильма напрочь забывают – не планирует так просто расстаться с ценным кадром. За Брогеном посылают сперва целую группу агентов, затем – одного, зато какого: созданного в 1995-м клона самого Генри. Двойник заметно моложе и, как следствие, во многом ловчее, но ему пока не хватает опыта.

«Гемини»: Два Смита Уилла - это сила

Кажется, дважды оскароносного режиссера Энга Ли уже довольно давно интересуют в первую очередь технологии, а не истории. Лента 2012 года «Жизнь Пи» была по большей части нарисована на компьютере, что, впрочем, не помешало Ли получить «Оскар» за режиссуру. Военная драма 2016-го «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча» снималась в формате 120 кадров в секунду, но в отличие от предшественницы оказалась менее успешной: провал в прокате, мягко говоря, прохладная реакция критиков. Ли неудачи не останавливают: в «Гемини» он и демонстрирует достижения в сфере CGI, и работает с повышенной частотой кадров.

Говорят, первоначальный сценарий фильма о сражении киллера с собственным клоном был написан еще в 1997-м; тогда у кинематографистов просто не было технической базы, необходимой для убедительного воссоздания на экране двойника актера. Теперь база есть, молодого Смита удачно клонировали, то есть, простите, нарисовали, но этому «актеру», как и его герою, тоже не хватает опыта. В экшен-сценах он вполне компетентен, но когда Ли переходит к рассуждениям об этике и разрыве между поколениями, компьютерный Смит буквально выключается. Он шевелит губами и даже разок пускает слезу, но эмоции этому крайне реалистичному Уиллу даются куда хуже, чем предельно нереалистичным персонажам из пиксаровских мультфильмов.

«Гемини»: Два Смита Уилла - это сила

При этом Смит (или два Смита, когда они появляются в кадре вместе), разумеется, перетягивает на себя все зрительское внимание. Он тут главная звезда, остальные даже не на вторых ролях, просто мимо проходили. Это относится и к Оуэну, и к Мэри Элизабет Уинстэд, которой досталась роль агентессы, приставленной к Брогену в качестве наблюдательницы. Уинстэд, как показал пример «Кловерфилд, 10», способна раскрыться в замкнутом пространстве и в ограниченной компании. В «Гемини» она вместе с двумя Смитами мечется между Южной Америкой и Восточной Европой, но так и не получает возможности стать самостоятельным или хотя бы немного интересным персонажем.

Дело, конечно, не в Уинстэд, а в сценаристах, за 20 с лишним лет не сумевших обогатить простенькую историю о схватке агента с неожиданным врагом чем-то оригинальным. Здесь нет непредсказуемых сюжетных ходов (тот факт, что герой сталкивается с собственным двойником, заспойлерили уже в названии картины), характеры стереотипны, диалоги полностью лишены жизни. Последнее, впрочем, заслуга не только сценаристов, но и отечественных прокатчиков; дубляж «Гемини» вызывает то смех, то недоумение. Кстати, наши зрители получат фильм Ли не только без оригинальной озвучки, но и без разрекламированных 120 кадров в секунду: в российских кинотеатрах оборудование способно воспроизводить фильмы с частотой не более 60 кадров. С другой стороны, этого достаточно, чтобы понять, почему прочие кинематографисты не торопятся вслед за Ли поддержать формат. Технология, задействованная в «Гемини», вроде как должна позволить аудитории разглядеть все в мельчайших деталях. На деле же она только делает изображение менее убедительным, и в какой-то момент начинает казаться, что в этой ленте на компьютерные копии заменили абсолютно всех, а не только молодого Уилла Смита.

«Гемини» в прокате с 10 октября.


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Американское киноБоевикНаучная фантастикаСергей Оболонков
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Энг ЛиКлайв ОуэнУилл СмитМэри Элизабет УинстэдЛинда Эмонд
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ГеминиДолгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матчаЖизнь ПиКловерфилд, 10

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«Гемини»: Два Смита Уилла - это сила фотографии
«Гемини»: Два Смита Уилла - это сила фотографии
«Гемини»: Два Смита Уилла - это сила фотографии
«Гемини»: Два Смита Уилла - это сила фотографии
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