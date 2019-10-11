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«Эль Камино. Во все тяжкие»: Уходя, уходи

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11 октября 2019
Джесси Пинкман (Аарон Пол) удрал от неонацистов, оставив позади рабское заточение и своего бывшего наставника Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон). Теперь за ним охотится вся полиция штата, оставаться в родной Альбукерке небезопасно – опять угодить за решетку ему не хочется. Джесси решает исчезнуть, сменить имя и начать все заново, но, чтобы осуществить свой план, ему придется где-то раздобыть большую сумму денег.

«Эль Камино. Во все тяжкие»: Уходя, уходи

Сериал «Во все тяжкие» завершился шесть лет назад, но дело варщиков мета Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана живет и здравствует. Шоураннер Винс Гиллиган потихоньку превращает любимое детище в полноценную киновселенную: сначала свой сериал получил второстепенный герой Сол Гудман – «Лучше звоните Солу», а теперь сольным фильмом обзавелся и сам Джесси. И если многосерийка про адвоката-плута, которая, к слову, еще не подошла к концу, сумела оторваться от назойливого фан-сервиса и стать самостоятельным драматическим произведением, то «Эль Камино», наоборот, оставляет ощущение разочарования и недоумения.

В оригинальном сериале Джесси был, пожалуй, самым трагичным персонажем, поскольку он чуть ли не единственный, кто реально чувствовал вину за совершенные грехи. Чувство справедливости и патологическая честность никогда не давали ему спокойно жить и в конце концов привели к самым печальным последствиям – в клетку к неонацистам. Последние кадры «Во все тяжкие» показывают уезжающего прочь Пинкмана, смеющегося от отчаяния, разбитого судьбой человека. Казалось бы, он получил свободу, но идти ему некуда. «Эль Камино» перечеркивает открытый финал его истории, предлагая самый посредственный и абсолютно необязательный взгляд на то, что же Пинкман делал после побега.

«Эль Камино. Во все тяжкие»: Уходя, уходи

При желании из прямого продолжения «Во все тяжкие» можно было бы сделать новый сериал, который интересно переплетался с «Лучше звоните Солу», и рассказал, как Джесси пережил психологические травмы, как вновь встретился с мальчиком Броком, чью мать убили из-за него. Но по какой-то причине Винс Гиллиган не стал усложнять себе жизнь и сочинил сценарий «Эль Камино», видимо, просто на заказ для Netflix. Сюжета, как такового, здесь нет, фильм представляет из себя двухчасовой фан-сервис: в реальности и во флешбеках появляются знакомые лица, упоминаются старые приколы, мемы, локации и события. Из этого не складывается внятной и интересной истории, а про самого Джесси мы не узнаем толком ничего нового.

Буквально несколько сцен все же выдает, что за созданием фильма стоят те же люди, что и за «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Самое интересное происходит в воспоминаниях Джесси о буднях в заточении и его отношениях с харизматичным бандитом Тоддом. Актер Джесси Племонс хоть и заметно раздобрел за прошедшие годы, все также хорошо изображает добродушного маньяка, у которого под ковром в уютной квартирке припрятан труп домохозяйки. Приятно видеть и Роберта Форстера, вернувшегося в образе продавца пылесосов, который втихаря меняет людям паспорта и увозит на заснеженную Аляску. Новые же персонажи в «Эль Камино» получились совсем проходными и плоскими, даром, что почти никто из них не доживет до финала. Но разве они нужны кому-нибудь, когда в кадре появляются Уолтер Уайт или Майк Эрмантраут?

«Эль Камино. Во все тяжкие»: Уходя, уходи

Что касается Аарона Пола, чья карьера после «Во все тяжкие» основательно скатилась вниз, то здесь он старательно выжимает из себя все соки и играет, как в последний раз. Но, как и его персонаж в плену у неонацистов, актер продолжает быть заточенным в одной роли, и «Эль Камино», увы, это подтверждает очень убедительно. Вряд ли кто-то удивится, когда через шесть лет выйдет еще один фильм о Джесси Пинкмане, или он появится в финальном сезоне «Лучше звоните Солу».

«Эль Камино» смотрится как сборник не вошедших в сериал сцен, которые истинные фанаты пересматривают в разделе «Бонусы» на DVD. К наследию «Во все тяжкие» фильм ровным счетом ничего не прибавляет, а даже, наоборот – отбирает прекрасный и пессимистичный финал. Но взглянуть на старых знакомых, подивиться, как время никого не щадит, - все равно по-своему приятно. Разве не для этого снимают полнометражки на основе сериалов?

Смотрите «Эль Камино. Во все тяжкие» на Netflix с 11 октября.


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«Эль Камино. Во все тяжкие»: Уходя, уходи фотографии
«Эль Камино. Во все тяжкие»: Уходя, уходи фотографии
«Эль Камино. Во все тяжкие»: Уходя, уходи фотографии
«Эль Камино. Во все тяжкие»: Уходя, уходи фотографии
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