«Мысленный волк»: Ходят тут всякие

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Полнометражная лента из вселенной знаменитого сериала

«Эль Камино. Во все тяжкие»: Уходя, уходи

Фантастический боевик, в котором спецагент борется со своим клоном

«Гемини»: Два Смита Уилла - это сила

«Дождливый день в Нью-Йорке»: Невеликий Гэтсби

4 октября

«Акварель» Виктора Косаковского: Я вижу Бога

Невероятный документальный фильм о воде, дарующей жизнь и несущей смерть