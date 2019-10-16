«Малефисента: Владычица тьмы». Гляжусь в тебя, как в зеркало

Мишель Пфайффер снова отправляет Анджелину Джоли на болота
Волшебное королевство принцессы Авроры (Эль Фаннинг
) наслаждается эпохой радостного покоя. Топкие Болота не узнать, здесь царят веселые игры и заливистый смех волшебных существ, живущих в полном согласии со своей юной повелительницей и её крёстной, могущественной феей Малефисентой (Анджелина Джоли
). Общую благость несколько омрачают известия об исчезновении некоторых маленьких подданных Авроры, зато другая новость заставляет забыть обо всём. Принц Филипп (Харрис Дикинсон
) наконец-то делает принцессе Авроре предложение руки и сердца — и та его, конечно, принимает, ко всеобщему ликованию!
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Но это только начало сказки, и в игру вступают неодолимые препятствия. Как и у многих влюблённых в такой ситуации, ими оказываются родители. Отец и мать принца Филиппа, король Джон (Роберт Линдсей
) и королева Ингрид (Мишель Пфайффер
), кажется, не против союза Замка и Топких Болот. А вот Малефисента отнюдь не горит желанием вручать судьбу своей названной дочери принцу. Когда-то она сама доверилась юноше и её постигло предательство. А вдруг то же ждёт и принцессу? Аврора — дочь того самого предателя, короля Стефана, но вырастила её и спасла от собственного заклятья Малефисента, любящая девушку всем сердцем. Однако отчего-то среди людей всё больше блуждает страшных слухов и рассказов не о фее, а о страшной ведьме Малефисенте, коварной и ужасной владычице тьмы.
Так что знакомство родителей жениха и невесты оборачивается грандиозным скандалом — как оказалось позже, вполне запланированным. Представление разыграно, как по нотам, наивные зрители обмануты, злодеи торжествуют. Малефисенту вновь выставляют виновницей, и вновь она переживает предательство — не только от незнакомки-королевы, но и от Авроры, готовой поверить навету и остаться в Замке с принцем и его роднёй, изгнав крестную на болота. Опять! Гордость велит Малефисенте отомстить, но как сделать это, не причинив вреда дочери? Тем временем Королева Ингрид собирается уничтожить всё волшебное царство, и, похоже, вместо свадебного пира всех ждет беспощадная война.
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В «Малефисенте: Владычице тьмы
» продолжается аккуратная перестройка сказочного мифа, начатая сценаристкой Линдой Вулвертон
в первой «Малефисенте
». Работа, надо сказать, филигранная — не меняя смысла базовой сказки о спящей красавице, рядом возводится новый сюжет, в котором антагонист истории, злая колдунья, становится протагонистом, главным героем, и обретает положительные качества. Задавшись целью найти причину её мрачности, авторы обнаруживают детскую травму, объясняющую недоверие, мстительность и злобу — они не что иное, как исковерканные предательством вера, любовь и сила. Для мифического персонажа осознание причин своего злодейского или героического поведения не важно, но весьма важно для человека — и Малефисента всё больше очеловечивается, не теряя волшебных свойств и индивидуальности. Больше того, здесь раскрывается тема трансформации личности, поиска корней и своего рода-племени — по крови, либо единомышленников, обретение которых означает выход из привычного гнезда одиночества наружу, в новый для себя мир. И как же он красив!
В противовес Малефисенте зеркальным перевертышем поставлена королева Ингрид. Она воплощает всё плохое, приписываемое злой фее — мстительность, захватничество, бездушную жестокость. Эта хладнокровная завоевательница, при внешнем изяществе и красоте Мишель Пфайффер лишена женского очарования и материнских черт — она белая бледная тень чёрной, но такой сердечной феи, беспощадный узурпатор. Инь и ян, белая иссушенная горячность патриархального Замка против черной феминности влажных Топких Болот вновь меняются местами. Королева будто механически копирует прежнее поведение Малефисенты, украв даже её старое заклятье и (частично) чары Топких Болот. В схватке двух женщин мужчины деликатно уходят на задний план и, побеждая буквально «прежнюю себя», Малефисента обретает невиданную ранее силу. Её трансформация завершается, героиня обретает гармонию, а люди - возможность не бояться страшных сказок, а жить с ними в мире и согласии.
Сквозной визуальной темой фильма стал мотив полётов и падений, лейтмотив истории героини, терявшей и обретающей крылья. Это полёты гипнотической красы, как и сама Анджелина Джоли в отточенном образе тёмной феи, празднующей своё могущество. Конечно, как в образцовых сказках о принцессах, здесь обязательно состоится шумный свадебный пир, и всё же... Что может быть лучше, чем зелёный огонь великолепной ярости, блистающий всемогущей силой под твоими крылами?
«Малефисента: Владычица тьмы
» в прокате с 17 октября
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