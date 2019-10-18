«Джуди»: Я пою для всех людей

Браво, Джуди! Браво, Рене!
У фильма «Джуди
» режиссера Руперта Гулда
о драматичной судьбе Джуди Гарленд, звезды Золотого века Голливуда, были все шансы стать в ряды многочисленной армии качественных, но, увы, безликих байопиков о знаменитостях прошлого, если бы – не Рене Зеллвегер
. Вдохнув жизнь в образ Джуди, Рене совершила то единственное, ради чего стоило начинать – вдохнула новую жизнь в собственную кинокарьеру. Теперь актрисе прочат, ни много ни мало, «Оскара».
Режиссер картины, англичанин Руперт Гулд большей частью известен по театральным постановкам. Может быть поэтому он выбрал для своего фильма театральную пьесу - «Конец радуги» Питера Куилтера
. События разворачиваются в 1969 году, когда Джуди Гарленд отправляется в Лондон на свой знаменитый аншлаговый концерт в легендарном лондонском зале - The Talk of the Town. История написана по более или менее стандартным лекалам. Фильм начинается с длинного флэшбека, где молоденькую Джуди наставляет на путь истинный ее «крестный отец» в кино, босс студии Metro-Goldwyn-Mayer Луис Майер
, обещая райскую жизнь на «фабрике грёз». Можно подумать, что розами из декораций к «Волшебнику страны Оз
», который станет визитной карточкой актрисы, будет увит весь ее жизненный путь. Сразу после этого мы видим 47-летнюю Джуди на финишной прямой. Без дома, без денег, больная и уставшая, бывшая звезда пытается свести концы с концами, мотаясь по городам с концертами и возя с собой двух детей-подростков. Бывший муж Сидни хочет взять над детьми опеку. Джуди отчаянно ищет способ вернуть детей. Ей нужны деньги, много денег. Так рождается этот план – поехать с туром в Лондон.
«Лондон любит тебя. Тебя там боготворят!» - подначивает бывший. И далее раскручивается история этого безумного тура – с бессонницей, алкоголем, успехом, стоячими овациями, а также истериками, срывами концертов и общей невыносимостью бытия. «Какие антидепрессанты у вас были?» – спрашивает доктор измотанную и обессилевшую Джуди. – «Четыре мужа. Не помогло», - отвечает Джуди и скоропалительно выходит за пятого… Все это нам показывают, разбивая повествование флешбэками о том, какую цену пришлось заплатить юной Джуди за успех: голодание и борьба с лишним весом, амфетамины и барбитураты, как средство то от сна, то от бессонницы… Сюжет выглядит вполне драматично, но – еще раз, все эти ставшие клише перипетии и причуды судьбы, включая традиционный финальный триумф, могли быть прекрасно забыты зрителем по выходе из зала. Однако случилось нечто удивительное. Фильм состоялся. И благодарить за это режиссеру стоит… себя. За то, что позвал на главную роль Рене Зеллвегер.
По большому счету, кому как не Рене знать, каково это – смотреть, как тебя забывают. Еще в начале 2000-х переживавшая свой триумф (в 2001-2004 гг. благодаря «Чикаго
» и «Холодной горе
» Рене стала лауреатом премий «Оскар», «BAFTA», трёх «Золотых глобусов» и двух «Премий Гильдии киноактёров США», а также обладательницей звезды на Голливудской «Аллее славы»), в 2010-е карьера Рене стала заметно увядать. Съемки в не самых заметных проектах. Провал с «Бриджит Джонс 3
». Шумиха в 2014 году вокруг внешности актрисы после серии «омолаживающих» процедур также нанесла чувствительный удар по ее карьере.
Надо думать, играя разочарованную и уставшую Джуди, Рене вложила в роль и свои пять копеек. Но не только злость за собственные поражения и обиды привели ее к успеху. Просто она сумела доказать всем, что большой актерский талант не зависит ни от возраста, ни от изменений во внешности. Успех ее здесь настолько очевиден, что эту работу уже называют лучшей в ее карьере. Не столько гримасы и ужимки угасающей 47-летней звезды сумела передать Рене, сколько сам дух великой Джуди. Конечно, работают на образ и «тот самый» макияж, и «тот самый» костюмчик, и прическа, и все остальное. Но не эти трюки помогают нам увидеть живую Джуди, а нечто из тайного арсенала самой Рене. Один проход Джуди-Рене по ночной лондонской улице походочкой издерганной жизнью женщины мог бы послужить мастер-классом для начинающих актрис. Есть особое удовольствие следить за этой ломаной пластикой движений, за нюансами и переходами в жестах, в мимике, в голосе, в выражении лица, которое очень часто дается крупным планом.
Кстати, про голос. Интересно, что Рене Зеллвегер сама исполняет песни в фильме, и это очень правильное решение создателей фильма. Поет она в кадре не первый раз – роль в фильме «Чикаго» принесла ей известность, в том числе, и как поющей актрисе. Но дело не только в этом. Если бы Рене запела голосом самой Джуди Гарленд, то все, скорее всего, превратилось бы в реконструкцию исторических событий, в музейную инсталляцию, как в случае с «Богемской рапсодией
». Авторы картины рискнули представить свое видение и «слышание» такого явления, как «поющая Гарленд». Кажется, получилось.
Таков уж жанр байопика, что главный герой здесь постоянно в кадре. И хотя в картине есть и другие заметные имена – Джесси Бакли
, Майкл Гэмбон
, Руфус Сьюэелл
– блеснуть им здесь не удалось. А может, не дали. В отличие от Энди Наймена
и Адриана Лукиса в роли одной симпатичной гей-пары, верных поклонников Джуди, чей короткий эпизод стал не только замечательным лирическим украшением фильма, но и данью уважения к личности и убеждениям Джуди Гарленд. Когда-то, на вопрос журналиста, почему у неё много поклонников и друзей среди геев, она ответила: «Мне всё равно. Я пою для всех людей».
«Джуди
» в прокате с 17 октября
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