«Джуди»: Я пою для всех людей

У фильма « Джуди » режиссера Руперта Гулда о драматичной судьбе Джуди Гарленд, звезды Золотого века Голливуда, были все шансы стать в ряды многочисленной армии качественных, но, увы, безликих байопиков о знаменитостях прошлого, если бы – не Рене Зеллвегер . Вдохнув жизнь в образ Джуди, Рене совершила то единственное, ради чего стоило начинать – вдохнула новую жизнь в собственную кинокарьеру. Теперь актрисе прочат, ни много ни мало, «Оскара».Режиссер картины, англичанин Руперт Гулд большей частью известен по театральным постановкам. Может быть поэтому он выбрал для своего фильма театральную пьесу - «Конец радуги». События разворачиваются в 1969 году, когда Джуди Гарленд отправляется в Лондон на свой знаменитый аншлаговый концерт в легендарном лондонском зале - The Talk of the Town. История написана по более или менее стандартным лекалам. Фильм начинается с длинного флэшбека, где молоденькую Джуди наставляет на путь истинный ее «крестный отец» в кино, босс студии Metro-Goldwyn-Mayer, обещая райскую жизнь на «фабрике грёз». Можно подумать, что розами из декораций к « Волшебнику страны Оз », который станет визитной карточкой актрисы, будет увит весь ее жизненный путь. Сразу после этого мы видим 47-летнюю Джуди на финишной прямой. Без дома, без денег, больная и уставшая, бывшая звезда пытается свести концы с концами, мотаясь по городам с концертами и возя с собой двух детей-подростков. Бывший муж Сидни хочет взять над детьми опеку. Джуди отчаянно ищет способ вернуть детей. Ей нужны деньги, много денег. Так рождается этот план – поехать с туром в Лондон.«Лондон любит тебя. Тебя там боготворят!» - подначивает бывший. И далее раскручивается история этого безумного тура – с бессонницей, алкоголем, успехом, стоячими овациями, а также истериками, срывами концертов и общей невыносимостью бытия. «Какие антидепрессанты у вас были?» – спрашивает доктор измотанную и обессилевшую Джуди. – «Четыре мужа. Не помогло», - отвечает Джуди и скоропалительно выходит за пятого… Все это нам показывают, разбивая повествование флешбэками о том, какую цену пришлось заплатить юной Джуди за успех: голодание и борьба с лишним весом, амфетамины и барбитураты, как средство то от сна, то от бессонницы… Сюжет выглядит вполне драматично, но – еще раз, все эти ставшие клише перипетии и причуды судьбы, включая традиционный финальный триумф, могли быть прекрасно забыты зрителем по выходе из зала. Однако случилось нечто удивительное. Фильм состоялся. И благодарить за это режиссеру стоит… себя. За то, что позвал на главную роль Рене Зеллвегер.По большому счету, кому как не Рене знать, каково это – смотреть, как тебя забывают. Еще в начале 2000-х переживавшая свой триумф (в 2001-2004 гг. благодаря « Чикаго » и « Холодной горе » Рене стала лауреатом премий «Оскар», «BAFTA», трёх «Золотых глобусов» и двух «Премий Гильдии киноактёров США», а также обладательницей звезды на Голливудской «Аллее славы»), в 2010-е карьера Рене стала заметно увядать. Съемки в не самых заметных проектах. Провал с « Бриджит Джонс 3 ». Шумиха в 2014 году вокруг внешности актрисы после серии «омолаживающих» процедур также нанесла чувствительный удар по ее карьере.Надо думать, играя разочарованную и уставшую Джуди, Рене вложила в роль и свои пять копеек. Но не только злость за собственные поражения и обиды привели ее к успеху. Просто она сумела доказать всем, что большой актерский талант не зависит ни от возраста, ни от изменений во внешности. Успех ее здесь настолько очевиден, что эту работу уже называют лучшей в ее карьере. Не столько гримасы и ужимки угасающей 47-летней звезды сумела передать Рене, сколько сам дух великой Джуди. Конечно, работают на образ и «тот самый» макияж, и «тот самый» костюмчик, и прическа, и все остальное. Но не эти трюки помогают нам увидеть живую Джуди, а нечто из тайного арсенала самой Рене. Один проход Джуди-Рене по ночной лондонской улице походочкой издерганной жизнью женщины мог бы послужить мастер-классом для начинающих актрис. Есть особое удовольствие следить за этой ломаной пластикой движений, за нюансами и переходами в жестах, в мимике, в голосе, в выражении лица, которое очень часто дается крупным планом.Кстати, про голос. Интересно, что Рене Зеллвегер сама исполняет песни в фильме, и это очень правильное решение создателей фильма. Поет она в кадре не первый раз – роль в фильме «Чикаго» принесла ей известность, в том числе, и как поющей актрисе. Но дело не только в этом. Если бы Рене запела голосом самой Джуди Гарленд, то все, скорее всего, превратилось бы в реконструкцию исторических событий, в музейную инсталляцию, как в случае с « Богемской рапсодией ». Авторы картины рискнули представить свое видение и «слышание» такого явления, как «поющая Гарленд». Кажется, получилось.Таков уж жанр байопика, что главный герой здесь постоянно в кадре. И хотя в картине есть и другие заметные имена – Джесси Бакли Руфус Сьюэелл – блеснуть им здесь не удалось. А может, не дали. В отличие от Энди Наймена и Адриана Лукиса в роли одной симпатичной гей-пары, верных поклонников Джуди, чей короткий эпизод стал не только замечательным лирическим украшением фильма, но и данью уважения к личности и убеждениям Джуди Гарленд. Когда-то, на вопрос журналиста, почему у неё много поклонников и друзей среди геев, она ответила: «Мне всё равно. Я пою для всех людей». Джуди » в прокате с