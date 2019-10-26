«Zомбилэнд: Контрольный выстрел»: Еще 100 способов убить живого мертвеца

Устав скитаться по разоренной ходячими мертвецами Америке, Таллахасси (Вуди Харрельсон
), Вичита (Эмма Стоун
), Коламбус (Джесси Айзенберг
) и Литтл Рок (Эбигейл Бреслин
) поселяются в бывшей резиденции президента США, за прошедшее с момента зомби-апокалипсиса время пришедшей в упадок. Впрочем, девушки быстро понимают, что устали не только от нежити, но и от душных мужчин, и пускаются в бега, прихватив с собой любимую машину Таллахасси. В Белый дом возвращается только Вичита: оказывается, где-то по дороге Литтл Рок встретила настоящую любовь — самоуверенного хиппи Беркли (Эван Джогиа
). Таллахасси, считающий младшую участницу команды практически родной дочерью, понимает, что в мире, где соседствуют зомби и пацифисты, Литтл Рок скорее всего понадобится поддержка.
«Контрольный выстрел»
слеплен из трех ингредиентов: зомби-комедии, роуд-муви и рассуждений о семейных ценностях. Все три составляющие — вполне рабочие, но не так чтобы выдающиеся. Роуд-муви, скажем, заставляет героев посещать любопытные локации (один мотель, переоборудованный в храм Элвиса Пресли, чего стоит) и встречаться с любопытными персонажами (если третья часть «Зомбиленда» когда-нибудь выйдет в прокат, хотелось бы, чтобы на экраны вернулась Розарио Доусон
в роли Невады). Но в попутчицы также набивается архетипическая блондинка Мэдисон (Зои Дойч
), и многочисленные остроты, посвященные ее тупости, иногда делают это путешествие почти невыносимым — в первую очередь для зрителей.
Семейная часть получилась, пожалуй, самой вялой, но она вроде бы ни на что и не претендует. Авторы «Зомбиленд» склонны шутить над родственными связями, а не рассуждать об их ценности. С другой стороны, дело, возможно, в актерах: конкретно эта четверка убедительно играет сарказм, но не очень способна изобразить теплоту по отношению друг к другу, даже когда доходит до вроде бы подумывающих о браке Вичите и Коламбусе. Любопытная деталь (и заодно небольшой спойлер): в конечном итоге наименьших успехов в сфере построения отношений добивается Литтл Рок, чье желание познакомится со сверстниками, собственно, и запустило весь сюжет. Создатели фильма, видимо, посчитали, что в 20 с небольшим (Бреслин сейчас 23) людям для счастья хватает пары совместно выкуренных косяков и нескольких прослушанных песен.
Впрочем, поклонники первого «Зомбиленда
» вряд ли обратят внимание на такие мелочи — ведь в сиквеле еще больше ходячих мертвецов, а способы их уничтожения стали еще разнообразней; в этом и смысл. Герои даже создают собственную классификацию нежити: самые медленные увальни получают прозвище Гомер, самые упрямые и выносливые — Т-800. Другое дело, что видовое разнообразие почти никак не отражается на сюжете: даже зомби, названные в честь Терминатора, в конечном итоге оказываются поверженными, и в целом не важно, сколько пуль на них приходится потратить.
Вообще нерациональное использование ресурсов - в каком-то смысле главная проблема нового «Зомбиленда». Здесь есть достаточно харизматичный актерский состав, куча зомбаков и даже двойники Таллахасси и Коламбуса, но авторы, кажется, не очень понимают, что им со всем этим делать. По крайней мере, двойников задействовали в довольно эффектной сцене сражения с мертвяками, снятой одним планом. Аттракцион получился настолько же зрелищным, насколько бестолковым, и то же самое можно сказать обо всем фильме. Поклонников жанра (и уж тем более первой части) продолжение «Зомбиленда» развлечет — но даже им оно не сообщит ничего нового и неожиданного. Скорее всего, даже довольный зритель скоро забудет это кино, точно воспоминания о нем вместе с мозгами съел Т-800.
«Zомбилэнд: Контрольный выстрел
» в прокате с 24 октября
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