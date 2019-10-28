«Верность»: Добро пожаловать, или Посторонним секс разрешен

В прокат выходит «Верность» Нигины Сайфуллаевой, фильм из программы «Кинотавра», укладывающийся в общий дискурс последнего времени: конфликт полов, трудные семейные отношения, измены и расставания. Эта картина, в отличие от многих других высказываний на данную тему, не разводит мужчин и женщин по баррикадам, не противопоставляет их друг другу, а ищет пути взаимопонимания. Екатерина Визгалова рассказывает, почему этот фильм заслуживает внимания.
Гинеколог Лена (Евгения Громова
) подозревает мужа, артиста провинциального драмтеатра Сережу (Александр Паль
) в романе с партнершей по сцене Катей (Марина Васильева
), молча мучается и вздрагивает от вибраций его телефона, но ревности своей не выдает. Возможностью компенсировать неуверенность в браке и накопленные сомнения для нее становится секс со случайными мужчинами, один из которых (Павел Ворожцов
) оказывается мужем ее пациентки и даже начинает ее преследовать.
Сосценаристом Нигины Сайфуллаевой на «Верности» вновь выступила талантище Любовь Мульменко
, с которой режиссер работала и на дебютном полном метре «Как меня зовут
», открывшем российскому кино актрису Александру Бортич
. Фильм очаровывал девичьей свежестью и экранным воздухом, наполнявшими легкие до предела, до невозможности выдоха. Спустя время Нигина вышла замуж (за режиссера Михаила Местецкого
), стала мамой, поработала на второй части альманаха «Про любовь
» (первый получил гран-при «Кинотавра»-2015) и сериале «Детки
» и теперь вернулась в конкурс с сольной картиной, спокойно и бесстрашно снимающей табу на секс и разговоры о женской чувственности в российском кино.
В «Верности» много эротических сцен, даже жанр фильма определен как эротическая драма, причем впервые секс в нашем кино показывается таким, какой он есть. Близость выглядит естественной, нормальной, честной. Ощущается и деликатное и отношение к зрителю: эротика обусловлена драматургией и психологическим состоянием героев, она обезоружена и не вызывает чувство смущения и неловкости. Но не столько достоверная телесность делает «Верность» революционной работой, сколько ее спокойный и уверенный тон, в котором авторы говорят о значении сексуальной близости в жизни человека. В отличие от фильма «Интимные места
» (2013) Алексея Чупова
и Натальи Меркуловой
, где впервые заговорили о сексе с экрана, но играючи и хохоча. Смех и хихиканье как незрелая реакция на собственное смущение и страх проявлялся и на показе «Верности», потому что мы не привыкли. Смех как защита от стресса – обычное состояние нервозного человека, зажатого в тесные рамки собственных представлений о стыде. А стыд – одна из ключевых характеристик нашего общества. Мы не умеем говорить о нем порой даже с теми, с кем спим. Как и не умеем говорить о своих проблемах, предпочитая отмести их в сторону, переключить тему, затолкать поглубже, с глаз долой.
Органичность «Верности» предопределена и тонко подобранным актерским составом, ведущая партия у Паля и Громовой, играющих семейную пару, в которой есть забота друг о друге, но нет секса. Акцент на персонаже Лены, которая в силу профессии видит вокруг множество счастливых женщин, а также наблюдает довольного мужа – хорошего парня, экстраверта, актера. Разрушительные споры ревности поселяются в душе и разрастаются, как раковая опухоль, понуждая ее лазить в незапароленный телефон Сережи, тайно следить за ним, совершать бессмысленные измены, уравновешивающие мнимый, выдуманный роман мужа. Чем больше времени проходит, тем сложнее женщине избавиться от этого чувства, и даже после разговора с Сережей она не застрахована от метастазов. «Ревность» – это первоначальное название картины, как оборотная сторона любви и верности, ключом которой служит супружеский секс. Заканчивается секс – заканчивается брак. И об этом тоже у нас не принято говорить.
На втором плане – отличные Марина Васильева
, Анна Котова
, Павел Ворожцов
, Алексей Агранович
, персонаж которого, тоже гинеколог, признает превосходство женщин в некоторых вопросах, в частности, в его профессии. В герои фильма можно записать и беспокойное Балтийское море (фильм снимался в Калиниградской области), на пляжах которого происходит «нарушение общественного порядка с неустановленными лицами».
Вот и получается, что «Верность» – единственная картина в современном российском кино, которая наводит мосты в эпоху гендерных войн, не отрицая различий в психологии мужчин и женщин, а просто спокойно и обезоруживающе мудро давая женщине голос говорить о себе, своих проблемах, не принижая при этом ни себя, не вступая в оппозицию с мужчиной.
«Верность
» в прокате с 31 октября
.