«Терминатор. Темные судьбы»: Почему пятый должен стать последним

Новая часть фантастической франшизы, в которой возвращаются Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон
Прошло два десятилетия с тех пор, как Сара Коннор (Линда Хэмилтон
) и ее сын Джон изменили будущее. Корпорации SkyNet, казалось бы, больше нет, однако терминаторы продолжают откуда-то пребывать. Однажды новая модель робота-убийцы под серийным номером REV-9 (Габриел Луна
) появляется в Мексике с целью устранить девочку из простой рабочей семьи Дани Рамос (Наталия Рейс
). На ее защиту встают прилетевшая из будущего Грейс (Маккензи Дэвис
) – получеловек-полукиборг – и сама Сара Коннор с ракетницей наперевес. Однако остановить REV-9 не так-то просто, человеческое оружие его не берет, и без помощи команде не обойтись.
Дилогия «Терминатор
», поставленная Джеймсом Кэмероном
, по праву считается классикой среди фантастических боевиков. И вершина их, по-видимому, настолько недосягаема, что все последующие сиквелы оказывались один хуже другого. После провального и поистине ужасного «Генезиса
» на франшизе можно было поставить крест. Однако сам Кэмерон изъявил желание сделать-таки «хороший» сиквел и поручил это дело Тиму Миллеру
, автору первого «Дэдпула
». Авторы сумели заманить в проект не только Арнольда Шварценеггера
, который, впрочем, и не привык отказываться от ролей, но и старушку Линду Хэмилтон, которая долгое время избегала участия в новых «Терминаторах». Впрочем, ветераны серии и прямое отношение к новому фильму Кэмерона все равно не помогли ленте преодолеть проклятие. «Темные судьбы
» - не худший «Терминатор», но столь же необязательный и бессмысленный, как и все после второй части.
В основе «Темных судеб» лежит интригующая идея о том, что нельзя изменить историю и предотвратить Апокалипсис. Сара Коннор взорвала лабораторию SkyNet во второй части, но мысль создать искусственный интеллект никуда не делась – люди все равно нашли способ уничтожить себя с помощью своих же творений. Жаль, что научно-фантастический каркас «Темных судеб» не получает никакого развития по ходу фильма, создателей больше интересует фан-сервис, нежели проработка киновселенной.
Сценаристы очень быстро начинают путаться в показаниях, противореча собственным же установленным правилам. Вопросов по поводу происходящего на экране возникает очень много с самых первых минут, которые по сути перечеркивают весь смысл оригинальной дилогии. Пожалуй, сюжет «Темных судеб» получился более цельным, нежели в совсем невнятном и откровенно бредовом «Генезисе», но на деле далеко Тим Миллер по этой части от предшественника не ушел. Одно объяснение предыстории героя Арнольда Шварценеггера вызывает недоумение, граничащее с желанием поскорее забыть этот фильм.
Однако, в чем точно Тим Миллер превзошел предыдущие сиквелы, так это экшном. Боевые сцены смотрятся бодро, драки и погони поставлены хорошо, а присутствие спецэффектов не слишком бросается в глаза. Многие трюки, как это было у Кэмерона, поставлены на натуре, и в эти моменты вполне раскрывается талант актрисы Маккензи Дэвис. Известная преимущественно по ролям хрупких девушек, Дэвис в «Темных судьбах» даст фору экшн-героиням прошлых лет, включая Линду Хэмилтон. Выглядит ее Грейс угрожающе и сурово, но одновременно в ее глазах проскальзывает эмпатия и сочувствие, которых нет у роботов. Жаль, что ее актерское рвение не слишком оправдывает написанную для Дэвис роль. Что касается старичков Шварценеггера и Хэмилтон, то хотя экранного времени им досталось прилично, больше, чем на дорогой фан-сервис, они не тянут. Убрать их из сюжета – ничего бы не поменялось, а, может, стало бы даже лучше.
Хочется верить, что «Темные судьбы» станут последним «Терминатором». Тим Миллер и Джеймс Кэмерон перечеркнули предыдущие сиквелы, собрали старую гвардию, накидали трогательных отсылок, но толком ничего путного не придумали. По сути, получился фанфик, этакий ремикс второй части, о котором никто не просил. Как и несчастные терминаторы, который год от года отправляются в прошлое, чтобы выполнять одни и те же задачи, так и авторы «Темных судеб» попали в какую-то временную воронку. Это ли не признак того, что франшизе давно пора на покой?
«Терминатор. Темные судьбы
» в прокате с 31 октября
.