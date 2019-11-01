«Дитя погоды»: Слезами умытая та же вода

В российский прокат выходит новая работа Макото Синкая – режиссера «Пяти сантиметров в секунду» и «Твоего имени». Впервые аниме показали в рамках «Большого фестиваля мультфильмов», а теперь его смогут увидеть все поклонники анимации. Алексей Филиппов, вооружившись платками и зонтом, разбирается, как эволюционирует философия Макото Синкая, и в чем он остается верен себе.
фото: Кадр из фильма «Дитя погоды»
Старшеклассник Ходака Морисима сбегает в Токио из родного города, расположенного где-то на небольшом острове. В столице, захваченной бесконечными (буквально) дождями, его ждет первая встреча с полицией, первая работа (писать шизофренические сюжеты о всякой чертовщине для желтой прессы), первый биг мак, первое знакомство с огнестрельным оружием, а также первая любовь. Очарует его Хина Амано – экс-сотрудница «Макдональдса», которая их жалости накормит его тем самым блюдом на булочке с кунжутом, а потом постарается пойти в эскорт-службу, чтобы обеспечить себя и младшего брата. Однако есть способ попроще: Хина – шаманка и умеет ненадолго разгонять тучи, на чем они с Ходакой и начнут бойко зарабатывать, пока не встанет выбор. Либо в Токио станет всегда солнечно, либо девушка остается жива.
«Дитя погоды» – новая работа Макото Синкая, мастера фотореалистичных интерьеров и пейзажей, истового проповедника облаков и ценителя подростково-манипулятивных сюжетов. Аниме уже выдвинули от Японии на «Оскар», видимо решив, что после оглушительного успеха «Твоего имени» лучшего представителя отечественной кинематографической культуры не придумаешь. Предыдущая работа Синкая и правда стала оглушительно популярна: ее обсуждали не только зрители и критики, но даже коллеги Синкая, далекие от мира анимации. Например, высказался Хирокадзу Корээда – лауреат Каннского кинофестиваля с фильмом «Магазинные воришки» (чем-то, впрочем, напоминающий аниме «Однажды в Токио» Сатоси Кона или работы Миядзаки).
фото: Макото Синкай
46-летнему тихоне Макото Синкаю бремя славы далось, конечно, непросто, но «Дитя погоды» в каком-то смысле продолжает его конфронтацию с привычным порядком вещей. Его работы всегда тяготели к подростковому мировоззрению: ситуации на грани конца света, вечное ощущение непонятости и обреченности, сковывающая робость и неотступный трагизм, который таится за каждым увлечением (например, полетами) и близким человеческим контактом (любовь, естественно, холоднее смерти). Однако начиная с «Твоего имени» тучи немного разошлись, герои Синкая стали не только возвышенно страдать и строчить внутренние монологи под надрывную музыку в окружении мира, который детализирован гораздо больше, чем проживающие в нем люди. Шутки, смех и даже подобие хеппи-энда пробралось в пасмурный мир японского аниматора, которого нередко называют «новым Миядзаки» («Ловцы забытых голосов» даже нарисованы в узнаваемой манере мэтра, нетипичной для его младшего коллеги).
Неотступный дух трагедии, конечно, никуда не делся (Японии угрожает то метеорит, то локальный всемирный потоп), но теперь Синкай, видевший отчаяние соотечественников после разрушительного землетрясения в 2011-м, стремится вселить в зрителя хоть какую-нибудь надежду в то, что жизнь способна наладиться. В «Дитя погоды» он не только живописует историю взросления, но возводит подростковый бунт против родителей и общества к дихотомии мифического порядка. По цепочке, как в файтинге серии Mortal Kombat (известна также по экранизации «Смертельная битва»), он сталкивает детей с нечутким миром взрослых – от великовозрастного балбеса Кэйсуке, который дает Ходаку кров и работу, но не может наладить жизнь, чтобы нормально заботиться о дочке, до полиции и суеверных жителей Токио, регулярно обращающихся к древним поверьям. В сущности, Синкай деликатно оспаривает существующие приоритеты, замечая, что один любимый человек ценнее любого порядка, любых традиций, целого мира.
Это спорное утверждение рождается на стыке манипулятивно экспрессивной манеры главных героев и просветленной мысли, что человеческой цивилизации так мало лет в сравнении с миром и космосом. Все такое зарегулированное и осознанное человечество – на самом деле всего лишь подросток по вселенским меркам. Стоит ли ему довериться – вопрос открытый: эксцентричные эскапады и отчаянное самопожертвавоние Хины и Ходака затеряются во времени, как слеза в дожде, с той же вероятностью, что и все рациональные достижения человеческой мысли. Зато в этот час – станет всем светлей.