«Семейка Аддамс»: Они знают толк в извращениях

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1 ноября «Дитя погоды»: Слезами умытая та же вода Макото Синкай размышляет, что важнее – человек или весь мир

30 октября «Прачечная»: История не пощадит тех, кто ворует у своего народа Стивен Содерберг разоблачает финансовые аферы и США

29 октября «Терминатор. Темные судьбы»: Почему шестой должен стать последним Новая часть фантастической франшизы, в которой возвращаются Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон