Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Во всё тяжкое»: Помирать, так с музыкой

Рецензии на фильмы >>
4 ноября 2019
Джонни Депп танцует джигу-дрыгу со смертью

«Во всё тяжкое»: Помирать, так с музыкой

Ричард Браун (Джонни Депп), американский профессор в расцвете лет, внезапно получает смертельный приговор — он болен раком лёгких в неоперабельной стадии. Болен до такой степени, что может покинуть этот мир в любую минуту. Ричард решает не тратить драгоценное время на попытки лечения. Впрочем, сообщить жене (Розмари ДеВитт) и дочери (Одесса Янг) о своем диагнозе ему также крайне сложно. Игнорируя четыре горестных стадии модели Кюблер-Росс (отрицание, злость, торг, депрессия), профессор пикирует прямиком в принятие. Интеллигентный человек, он выносит дискомфортные проявления своего горя за скобки, оставляя главное: с этого дня он будет говорить что думает и делать только то, что хочет.

Кажется, что ничего в его жизни не меняется — кроме почти незаметных нюансов. Профессор продолжает преподавать классическую литературу в консервативном колледже Новой Англии, но разгоняет большую часть своего курса, оставив только тех, кому предмет (и преподаватель) действительно интересны. Он гуляет с учениками в барах и садах, пьёт алкоголь, курит дурь, шутит с женой, поддерживает дочь и утешает друга, который боится его потерять. Постепенно окружающие узнают о диагнозе Ричарда, и его откровенность становится им важнее и понятнее. В сущности, он единственный среди всех обладает настоящим смыслом жизни. Только осознание будущей смерти способно открыть человеку правду и дать энергию жить, а не существовать — если от этого осознания не отворачиваться.

«Во всё тяжкое»: Помирать, так с музыкой

Трагикомедию Уэйна Робертса «Во всё тяжкое» проще назвать мелодрамой, ведь она, как и её главный герой, почти не касается трагических моментов. Мягкий профессор Ричард в бархатном пиджаке — милый парень, остающийся таковым и перед лицом смерти. Он отличный педагог, заботливый отец и верный муж (единственным нелепым поступком которого стал неловкий секс с официанткой). Желая «жить на полную», Ричард по-прежнему ограждает окружающих от неприятных переживаний, связанных с болезнью и собственным угасанием: он решает уехать, покинуть дом, словно престарелый кот, почуявший смерть. Удивительно, что никто из персонажей его не останавливает.

Шестнадцать лет назад попавший под проклятие Чёрной Жемчужины Джонни Депп пытается, наконец, выпутаться из него, и, после долгих экспериментов с масками, обрести человеческое лицо. Что ж, картина Робертса дала ему эту возможность. Автор не выписал для персонажа ни прошлого, с которым можно было сыграть на контрасте, ни драматичных конфликтов. Для Деппа остались только «здесь и сейчас», мелкие реакции проживания, точные жесты и чувства. Его Ричард обычный маленький человек, и история у него обычная, человечная. Удивительно, но именно этого так не хватает сейчас в кино — ровного рассказа, мягкого жеста, тихой интонации. История Ричарда закончится там, где должна была бы начаться, в момент осознания нежелания неизбежной смерти. Там, где простой человек, как настоящий пират, выбирает главное — плыть к горизонту.

«Во всё тяжкое» в прокате с 7 ноября.

версия для печати
Ссылки по теме
Джонни Депп не мечтает об «Оскаре»
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Розмари ДеВиттДжонни ДеппОдесса Янг
фильмы
Во всё тяжкое

фотографии >>
«Во всё тяжкое»: Помирать, так с музыкой фотографии
«Во всё тяжкое»: Помирать, так с музыкой фотографии
«Во всё тяжкое»: Помирать, так с музыкой фотографии
«Во всё тяжкое»: Помирать, так с музыкой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Татьяна Надеждина
2 ноября ушла из жизни актриса Татьяна Надеждина.

День рождения >>

Галина Боб
Надежда Горшкова
Антон Егоров
Евгений Карельских
Ирина Карташёва
Анатолий Мамбетов
Сесиль Свердлова
Елена Симонова
Алексей Титков
Мартин Балсам
Марлен Жобер
Мэттью Макконахи
Мэттью Риз
Валерия Соларино
Джастин Уэдделл
Сезар Эвора
все родившиеся 4 ноября >>

Афиша кино >>

Огни большого города
драма, комедия, мелодрама
США, 1930
Во всё тяжкое
комедия, трагикомедия
США, 2018
Райские холмы
драма, мелодрама, фэнтези
Испания, 2019
The Yard. Большая волна
приключения, спортивный фильм
Россия, 2016
В погоне за ветром
биография, драма, спортивный фильм, фильм о животных
Австралия, 2019
Девятая
нуар (черный фильм), приключения, триллер
Россия, 2018
Доктор Сон
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
Клара и Волшебный дракон
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Украина, 2019
Новогодний ремонт
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Руководство по сексу на втором свидании
комедия, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Успех
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Верность
мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен