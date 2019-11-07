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«Доктор Сон»: Спят усталые игрушки, книжки спят

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7 ноября 2019
Сезон Стивена Кинга на киноэкранах разных форматов продолжается. После апрельского «Кладбища домашних животных» и двойного сентябрьского залпа в виде сиквела «Оно» и фильма Netflix «В высокой траве» – о чудо, одобренных самим писателем, в прокат выходит «Доктор Сон» – продолжение культового «Сияния», не только романа, но и фильма Стэнли Кубрика, подвергшегося резкой обструкции со стороны писателя, но, безусловно, ставшего главным хоррором века.

«Доктор Сон»: Спят усталые игрушки, книжки спят

Дэнни Торренс, тот самый мальчик на трехколесном велосипеде, чудом спасшийся от ужасов отеля «Оверлук» и «белой горячки» своего отца-алкоголика Джека Торренса (в «Сиянии» виртуозно сыгранного Джеком Николсоном), существенно вырос и превратился в Юэна Макгрегора. И вот уже идет по стопам отца – глушит собственное «сияние» виски, кокаином и случайным сексом. Одна такая ночь с непутевой мамашей-одиночкой становится для Дэнни триггером, он снова начинает видеть призраков «Оверлука» и решает наконец начать новую жизнь, о которой мечтал в детстве. Путь в другой город и общество анонимных алкоголиков вновь раскрывают в Дэнни особое видение мира.

На трезвую голову он работает ночным санитаром в хосписе, где отбывающие в мир иной пациенты дают ему прозвище Доктор Сон, и слышит голоса новой «сияющей» девочки Абры (Кайли Курран), за которой начинают охотиться много лет живущие на земле существа во главе с вечно молодой и вечно красивой Роуз (Ребека Фергюсон). В отличие от вампиров питаются они не кровью, а тем самым сиянием, ради этого они убивают по всей стране детей, еще не успевших заглушить мистический дар.

«Доктор Сон»: Спят усталые игрушки, книжки спят

Новый фильм Стивен Кинг со свойственным ему в последние годы благодушием оценил высоко, но до яркого «Сияния» вялому «Доктору Сну» очень далеко, и дело тут не только в названиях. Режиссер Майк Флэнаган, потренировавшийся на «Окулусе» и «Уиджи» и создавший, пожалуй, лучший хоррор прошлого года – сериал «Призраки дома на холме», в «Докторе Сне» словно бы теряет хватку – уж слишком сильно на него действует и авторитет Стивена Кинга, и вклад Стэнли Кубрика. При этом «Доктор Сон» напоминает приквел легкой супергероики наподобие сериала «Академия Амбрелла», в прошлом году выходившего на том же Netflix, отчего возникает ощущение, что этот 2,5 часовой фильм (недобрым в плане хронометража монтажером выступил сам Флэнаган) - только завязка большого сериального проекта, к Кингу уже мало отношения имеющего.

Как прилежный ученик, заучивший для все необходимые правила, Флэнеган бережно чтит букву Кинга, экранизируя словно по слогам литературный источник с непременными ретро-флэшбеками, без которых не обходится роман, но которые в фильме порядком утомляют. Как чрезвычайно насмотренный поклонник жанра, явно признающий, в отличие от писателя, безоговорочное кубриковское «Сияние», он пытается тщательно повторить использованные 40 лет назад приемы, копируя и страшные души «Оверлука», и зимний лабиринт, и коридоры отеля, и мальчика на велосипеде, и даже безумного Джека Николсона, но на этом режиссёрские изыскания и заканчиваются. Изложение по Кингу режиссер сдает на пятерку, а вот с сочинением по мотивам культового хоррора XX века у Флэнегана не получается.

«Доктор Сон» в прокате с 7 ноября.


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«Доктор Сон»: Спят усталые игрушки, книжки спят фотографии
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