ревью

Рецензии на фильмы «Доктор Сон»: Спят усталые игрушки, книжки спят Продолжение культового «Сияния» – с цитатами из Кубрика и поклонением Кингу

Интервью Юлия Снигирь: «Мне захотелось попрыгать с гитарой и в кожаных штанах» Актриса о переменчивости, новых ролях и работе с Паоло Соррентино

Новости кино Джеймса Дина воскресят с помощью компьютерных технологий И он «сыграет» в фильме про войну во Вьетнаме.

Новости кино У российского «ЧОПа» появится американская адаптация Формат канала ТНТ купила телекомпания Fox.

Новости кино Гоша Куценко и Константин Лавроненко исполнят «Сирийскую сонату» Стартовали съемки нового фильма Олега Погодина.

Новости кино Сергей Бурунов возвращается к роли гендиректора телеканала ТСВ Второй сезон «Мылодрамы» выйдет 11 ноября.